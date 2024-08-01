У России остался последний шанс в теннисе. Расписание шестого дня Олимпиады-2024

Наши теннисистки схлестнутся с сильными девушками из Чехии, а Евгений Сомов попробует свои силы в заплыве на 50 м кролем

Сегодня, 1 августа, в Париже разыграют 20 комплектов наград летних Олимпийских игр 2024 года в 10 различных видах спорта: сёрфинге, лёгкой атлетике, стрельбе, академической гребле, гребном слаломе, дзюдо, парусном спорте, плавании, спортивной гимнастике и фехтовании.

Российские спортсмены тоже появятся на аренах Олимпиады. Евгений Сомов примет участие в квалификации в заплыве на 50 м кролем, а Диана Шнайдер и Мирра Андреева в паре попробуют выйти в полуфинал в теннисе.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием соревнований Олимпиады-2024 в Париже на 1 августа.

1 августа, четверг. День шестой. Расписание финалов

8:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. Ходьба. 20 км;

10:20. Лёгкая атлетика. Женщины. Ходьба. 20 км;

10:30. Стрельба. Мужчины. Винтовка из трёх позиций. 50 м;

11:30. Академическая гребля. Женщины. Парные двойки;

11:42. Академическая гребля. Мужчины. Парные двойки;

11:54. Академическая гребля. Женщины. Четвёрки;

12:06. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрки;

15:43. Сёрфинг. Мужчины. Скиф;

16:43. Сёрфинг. Женщины. Скиф;

18:30. Гребной слалом. Мужчины. Байдарки-одиночки;

18:38. Дзюдо. Мужчины, до 100 кг;

19:09. Дзюдо. Женщины, до 78 кг;

19:15. Спортивная гимнастика. Женщины. Многоборье;

20:10. Фехтование. Женщины. Командная рапира;

21:30. Плавание. 200 м баттерфляем. Женщины;

21:38. Плавание. 200 м на спине. Мужчины;

22:11. Плавание. 200 м брассом. Женщины;

23:03. Плавание. 4х200 м кролем. Женщины.

2 августа, пятница

4:34. Сёрфинг. Мужчины;

5:15. Сёрфинг. Женщины.

Медальный зачёт Олимпиады-2024

1 августа, четверг. Шестой день ОИ-2024. Полное расписание

8:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. Ходьба. 20 км. Финал;

9:30. Бадминтон. Мужчины, одиночки. 1/8 финала. Женщины, 1/4 финала;

10:00. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой этап. Китай – Австралия. Германия — Канада;

10:00. Волейбол. Женщины. Группа С. 2-й тур. Турция — Доминиканская Республика;

10:00. Гандбол. Женщины. Группа В. 4-й тур. Нидерланды — Бразилия;

10:00. Гольф. Мужчины. Личный зачёт. Первый раунд;

10:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа С. 3-й тур. Германия — Австралия;

10:20. Лёгкая атлетика. Женщины. Ходьба. 20 км. Финал;

10:30. Академическая гребля. Женщины. 1/2 финала. Одиночки;

10:30. Стрельба. Мужчины. Винтовка из трёх позиций. 50 м. Финал;

10:30. Стрельба из лука. Мужчины, женщины. Одиночное первенство. 1/32 финала;

11:00. Дзюдо. Мужчины, до 100 кг. Женщины, до 78 кг. 1/32 финала;

11:00. Конный спорт. Командная выездка. Гран-при. День второй;

11:00. Конный спорт. Личная выездка. Гран-при. День второй;

11:00. Настольный теннис. Мужчины, женщины. Одиночный разряд. 1/4 финала;

11:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа А. 3-й тур. Катар — Австралия;

11:00. Хоккей на траве. Мужчины. Группа В. 4-й тур. Индия – Бельгия. Новая Зеландия — Австралия;

11:05. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой этап. Нидерланды – Сербия. Китай — Латвия;

11:30. Академическая гребля. Мужчины, женщины. Парные двойки. Финалы;

11:30. Водное поло. Мужчины. Группа А. 3-й тур. Греция – США;

11:54. Академическая гребля. Мужчины, женщины. Четвёрки. Финалы;

12:00. Баскетбол. Женщины. Группа С. 2-й тур. Япония — Германия;

12:00. Бокс. Женщины. 1/8 финала;

12:00. Гандбол. Женщины. Группа А. 3-й тур. Южная Корея — Швеция;

12:00. Конный спорт. Командный конкур. Квалификация;

12:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа А. 2-й тур. Испания — Египет;

12:00. Плавание. 200 м комплексом (м), 200 м на спине (ж), 50 м кролем (м), 4х200 м кролем (ж). Предварительные заплывы;

12:29. Плавание. 50 м кролем (м). Заплыв Евгения Сомова;

12:50. Фехтование. Женщины. Командная рапира. 1/4 финала;

13:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа D. 2-й тур. Куба — Марокко;

13:00. Стрельба. Винтовка из трёх позиций. 50 м. Женщины. Квалификация;

13:00. Теннис. Мужчины, женщины, парный разряд (ж, м), микст;

13:05. Водное поло. Мужчины. Группа В. 3-й тур. Сербия – Испания;

13:15. Парусный спорт. Мужчины. Динги;

13:30. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой этап. Азербайджан – Франция. США — Австралия;

13:45. Хоккей на траве. Мужчины. Группа А. 4-й тур. Франция – Великобритания. Группа В. 3-й тур. Аргентина — Ирландия;

14:00. Волейбол. Женщины. Группа С. 2-й тур. Бразилия — Япония;

14:30. Баскетбол. Женщины. Группа А. 2-й тур. Австралия — Канада;

14:35. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой этап. Литва – Польша. Нидерланды — Франция;

15:00. Теннис. Женщины, парный разряд. Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) – Катержина Синякова/Барбора Крейчикова (Чехия);

15:00. Гандбол. Женщины. Группа В. 3-й тур. Испания — Венгрия;

15:43. Сёрфинг. Мужчины. Скиф. Финал;

16:00. Водное поло. Мужчины. Группа В. 3-й тур. Франция – Австралия;

16:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа С. 2-й тур. Бразилия — США;

16:03. Парусный спорт. Женщины. Виндсёрфинг, динги. Мужчины. Виндсёрфинг;

16:30. Стрельба из лука. Мужчины, женщины. Индивидуальное первенство. 1/32 финала;

16:43. Сёрфинг. Женщины. Скиф. Финал;

17:00. Гандбол. Женщины. Группа В. 3-й тур. Ангола — Франция;

17:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа В. 2-й тур. Австралия — Канада;

17:17. Дзюдо. Мужчины, до 100 кг. 1/2 финала;

17:35. Водное поло. Мужчины. Группа А. 3-й тур. Италия – Черногория;

18:00. Волейбол. Женщины. Группа С. 2-й тур. Италия — Нидерланды;

18:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа А. 2-й тур. Швеция — Италия;

18:00. Хоккей на траве. Женщины. Группа В. 4-й тур. США – Великобритания. Испания — ЮАР;

18:15. Баскетбол. Мужчины. Группа В. 2-й тур. Франция — Нигерия;

18:30. Гребной слалом. Мужчины. Байдарки-одиночки. Финал;

18:38. Дзюдо. Мужчины, до 100 кг. Финал;

19:00. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой этап. Китай – Испания. Германия — Азербайджан;

19:09. Дзюдо. Женщины, до 78 кг. Финал;

19:15. Спортивная гимнастика. Женщины. Многоборье. Финал;

20:00. Гандбол. Женщины. Группа А. 3-й тур. Германия — Дания;

20:05. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой этап. США – Литва. Китай – Польша;

20:10. Фехтование. Женщины. Командная рапира. Финал;

20:30. Водное поло. Мужчины. Группа А. 3-й тур. Румыния – Хорватия;

20:45. Хоккей на траве. Женщины. Группа А. 4-й тур. Япония – Франция. Группа В. 4-й тур. Аргентина – Австралия;

21:00. BMX-гонки. Мужчины, женщины. 1/4 финала;

21:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа А. 2-й тур. Бразилия — Италия;

21:30. Плавание. 200 м на спине. Мужчины. 200 м баттерфляем. Женщины. Финалы;

21:46. Плавание. 50 м кролем. Мужчины. 200 м на спине. Женщины. 200 м комплексом. Мужчины. 1/2 финала;

22.00. Баскетбол. Женщины. Группа С. 2-й тур. Бельгия — США;

22:00. Волейбол. Женщины. Группа А. 3-й тур. Франция — Китай;

22:00. Гандбол. Женщины. Группа А. 3-й тур. Словения — Норвегия;

22:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа С. 2-й тур. Польша — Франция;

22:05. Водное поло. Мужчины. Группа А. 3-й тур. Венгрия – Япония;

22:11. Плавание. 200 м брассом. Женщины. Финал;

22:30. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой этап. Испания – США. Канада — Франция;

23:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа В. 2-й тур. США — Китай;

23:03. Плавание. 4х200 м кролем. Женщины. Финал;

23:05. BMX-гонки. Мужчины, женщины. Гонка последнего шанса;

23:35. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой этап. Сербия – Франция. США — Латвия.

2 августа, пятница

4:34. Сёрфинг. Мужчины, женщины. Финалы.