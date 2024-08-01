Американская гимнастка поборется за шестое золото Олимпиады, а наши девушки будут биться за полуфинал в теннисе.

Байлз подбирается к рекорду Латыниной. Что посмотреть в шестой день Олимпиады-2024?

Сегодня, 1 августа, в Париже пройдёт шестой соревновательный день Олимпиады-2024. Будет разыграно 20 комплектов наград. Российские спортсмены тоже заявлены среди участников программы дня.

Напоминаем, что посмотреть все события Олимпиады можно только на официальном сайте Игр в Париже. В России по ТВ ничего не показывают.

Заплыв Сомова

Сегодня единственный российский пловец в бассейне Евгений Сомов получит очередную и последнюю возможность попасть в финал Олимпиады. Он заявлен в предварительный заплыв на дистанции 50 м кролем, который начнётся в 12:29.

Особых надежд на этот старт ни Сомов, ни мы не возлагаем. Оно и понятно: Спортсмен начал плавать полтинник кролем только с января 2024-го. И его заявочные 22,57 далеки от 21,06 лидера австралийца Кэмерона Макэвоя. И тем не менее за Евгения мы будем болеть со всей душой!

Последняя надежда в теннисе

Битва не на жизнь, а на смерть ждёт тандем российских теннисисток в парном женском разряде. Россияне в теннисе остались только здесь.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер попробуют выйти в полуфинал Олимпиады. На пути девушек встал чешский тандем вторых сеянных на этом турнире. Пару Барборы Крейчиковой и Катержины Синяковой подарком судьбы сложно назвать. Но хочется верить в маленькое чудо.

Болеем всей страной за них ориентировочно уже после 16:30.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер Фото: Александр Щербак/ТАСС

Следим за одной из главных звёзд

Вся Америка завтра точно замрёт у телеэкранов. Своё шестое золото Олимпийских игр в карьере попытается выиграть Симона Байлз. Да, у неё не все было идеально в квалификации, но в финале многоборья неукротимую Байлз вряд ли кто-то способен остановить.

Американка почувствовала вкус парижского успеха. И, кажется, он гораздо слаще круассана или тирамису. Спортсменка точно выберет блюдо с золотой медалью. Но эту награду ещё нужно добыть. Мало ли что!

Старт финала в женском многоборье запланирован на 19:15 мск.

Выход королевы спорта

1 августа начнутся соревнования в лёгкой атлетике. Запрягать доверили ходокам-марафонцам.

В один день ходоки разыграют два комплекта наград на дистанции 20 км. Сильнейшего в 8:30 выявят мужчины, а в 10:20 у них подхватят эстафету женщины.

В Париже в эти дни настоящая жара. Главное – чтобы все выдержали.

Ходьба на Олимпиаде-2020 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Что ещё интересного?

Начнут Олимпиаду и в гольфе. Соревнования по этому виду спорта будут проводиться на Играх в пятый раз за всю историю. Местом притяжения любителей этого вида стала арена «Ле Гольф Насьональ». Она расположена в городе Сен-Кантен-ан-Ивелин, который находится недалеко от Парижа.

И тут всё внимание на двух мировых звёзд – Скотти Шеффлера (США) и Рори Макилроя (Ирландия). Оба выиграли немалое количество престижных титулов, и оба же считают важным иметь в списке своих регалий звание олимпийского чемпиона. Однако эта награда достанется лишь одному.

В 10:00 будет дан старт первому раунду в борьбе за звание чемпиона.