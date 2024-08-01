Французский пловец совершил на Олимпиаде невозможное! Фелпс о таком лишь мечтал

Леон Маршан в один день выиграл заплывы на 200 м баттерфляем и брассом.

Плавание на Олимпиаде 2024 в Париже подарило то, что когда-то казалось невозможным. Настолько невозможным, что международная федерация водных видов спорта отказалась разводить по разным дням заплывы на 200 м брассом и баттерфляем. Но 31 июля 2024 года француз Леон Маршан сделал то, что не покорилось даже великому Майклу Фелпсу.

Маршан выиграл оба заплыва с разницей в 110 минут. Ещё раз – Леон Маршан стал олимпийским чемпионом на дистанциях 200 м брассом и баттерфляем на одной Олимпиаде. Не просто на одной Олимпиаде – в один день. На обеих дистанциях он установил новые олимпийские рекорды, сокрушив по пути к победам олимпийских чемпионов Токио.

Сначала он выиграл 200 м баттерфляем, просто раздавив гениального дельфиниста венгра Кристофа Милака. Раскладка француза на эту дистанцию была просто бесподобна, а последний полтинник в его исполнении, когда он после поворота вынырнул рядом с уверенно лидировавшим Милаком, будут пересматривать ещё долго.

Маршан сокрушил настоящего титана – у Милака масса титулов и достижений. Но главное, он выиграл сложнейшую энергозатратную дистанцию, после которой вместо мышц – сплошная молочная кислота. У Леона было менее двух часов, чтобы восстановиться к другому финалу. Да ещё в процессе восстановления была церемония награждения за баттерфляй, которую Маршан явно предпочёл бы пропустить.

Леон Маршан Фото: Sarah Stier/Getty Images

Но великий тренер Боб Боуман, воспитавший самого Майкла Фелпса, а теперь подготовивший того, кто сносит рекорды его великого ученика, использовал это время максимально продуктивно. Заряженный Маршан с первых же метров на брассе задал такой темп, который оказался не под силу чемпиону Токио австралийцу Заку Стабблти-Куку.

Финишное касание француза не только остановило время на отсечке олимпийского рекорда, но и перевернуло все представления о человеческих возможностях. Майкл Фелпс, величайший пловец в истории, о таком только мечтал. Американец пытался сделать невозможное, но даже в своей пиковой форме не смог выиграть 200 м на Олимпиадах или чемпионатах мира. В баттерфляе он побеждал, а в брассе на его пути всегда вставали другие – против лучшего Фелпса плыл лучший Косуке Китадзима. И побеждал японец.

Леон Маршан Фото: Sarah Stier/Getty Images

Дистанция 200 м баттерфляем появилась в олимпийской программе в 1956 году, и с тех пор только Фелпсу удавалось брать медали в двух дисциплинах. Но не золотые.

Маршан же сделал невозможное. В Париже он наверняка возьмёт ещё золото и на 200 м комплексом, но это уже никого не удивит. А ведь Леону только 22 года.