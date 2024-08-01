Российские теннисистки рубятся за последнюю возможную медаль. 6-й день Олимпиады. LIVE

На кортах от нашей страны осталась лишь пара Мирра Андреева / Диана Шнайдер.

В четверг, 1 августа, в Париже пройдёт 6-й соревновательный день Олимпийских игр — 2024. Спортсмены разыграют сразу 20 комплектов наград. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на аренах во Франции.

Увы, но россияне к медальным битвам пока только подбираются. В теннисе у нас остался единственный шанс на пьедестал: его сохраняют Мирра Андреева и Диана Шнайдер, выступающие в женском парном разряде. Сегодня россиянки сыграют против пары Синякова / Крейчикова. Ещё из наших соотечественников на старт выйдет пловец Евгений Сомов. Правда, выступит он на непрофильной дистанции и ожидать прорыва к высоким местам, пожалуй, не стоит.

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