Российские теннисистки рубятся за последнюю возможную медаль. 6-й день Олимпиады. LIVE

В четверг, 1 августа, в Париже пройдёт 6-й соревновательный день Олимпийских игр — 2024. Спортсмены разыграют сразу 20 комплектов наград. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на аренах во Франции.
Увы, но россияне к медальным битвам пока только подбираются. В теннисе у нас остался единственный шанс на пьедестал: его сохраняют Мирра Андреева и Диана Шнайдер, выступающие в женском парном разряде. Сегодня россиянки сыграют против пары Синякова / Крейчикова. Ещё из наших соотечественников на старт выйдет пловец Евгений Сомов. Правда, выступит он на непрофильной дистанции и ожидать прорыва к высоким местам, пожалуй, не стоит.
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Ходоки начнут свои соревнования по километровому кругу возле площади Трокадеро в 9.00 по московскому времени. 20 раз по кругу в 1 км.
Доброе утро! На Олимпиаде в Париже должны были начаться соревнования по лёгкой атлетике. Но старт мужчин в спортивной ходьбе на дистанции 20 км отложен по погодным условиям. Правда, по картинке из трансляции непонятно, что именно помешало спортсменам.