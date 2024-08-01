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Олимпиада 2024 в Париже – онлайн-трансляция соревнований 1 августа 2024

Российские теннисистки рубятся за последнюю возможную медаль. 6-й день Олимпиады. LIVE
Татьяна Постникова Батраз Томаев
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Мирра Андреева, Олимпиада-2024
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На кортах от нашей страны осталась лишь пара Мирра Андреева / Диана Шнайдер.

В четверг, 1 августа, в Париже пройдёт 6-й соревновательный день Олимпийских игр — 2024. Спортсмены разыграют сразу 20 комплектов наград. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на аренах во Франции.

Увы, но россияне к медальным битвам пока только подбираются. В теннисе у нас остался единственный шанс на пьедестал: его сохраняют Мирра Андреева и Диана Шнайдер, выступающие в женском парном разряде. Сегодня россиянки сыграют против пары Синякова / Крейчикова. Ещё из наших соотечественников на старт выйдет пловец Евгений Сомов. Правда, выступит он на непрофильной дистанции и ожидать прорыва к высоким местам, пожалуй, не стоит.

Олимпиада-2024. Полное расписание соревнований
Олимпиада-2024. Медальный зачёт

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Live Андрей Шитихин

Ходоки начнут свои соревнования по километровому кругу возле площади Трокадеро в 9.00 по московскому времени. 20 раз по кругу в 1 км.

08:52 Андрей Шитихин

Доброе утро! На Олимпиаде в Париже должны были начаться соревнования по лёгкой атлетике. Но старт мужчин в спортивной ходьбе на дистанции 20 км отложен по погодным условиям. Правда, по картинке из трансляции непонятно, что именно помешало спортсменам.

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Новости. Олимпиада 2024
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