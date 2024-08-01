Судейский скандал и провал Саммельвуо. Итоги 2-го тура Олимпиады в мужском волейболе

В мужском волейбольном турнире Олимпиады позади 2-й тур группового этапа. Пять команд уже обеспечили себе выход в плей-офф, а неудачники хоть и просматриваются, но ещё могут всё перевернуть. Рассказываем о главных событиях 2-го тура.

Герой тура — Тончек Штерн

Тончек Штерн Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Словенский диагональный получил травму в первом матче олимпийского турнира с Канадой, но вернулся на площадку и стал самым результативным. Во втором матче — с Сербией — Штерн оборотов не сбавил. 25 очков, из которых девять брейковых при 65% реализации атак. Гроссмейстерские цифры, во многом благодаря которым Словения всухую обыграла Сербию и гарантировала себе место в плей-офф.

Сербы в этом матче не показали совсем ничего. Как бы ни тасовал сочетания игроков Игор Колакович, ни в одной из партий победить не удалось. Теперь матч с Канадой в 3-м туре превращается для Сербии в игру 1/8 финала.

Скандал тура — Факундо Конте

Факундо Конте (слева). Волейбол (мужчины), Олимпиада-2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Аргентина проиграла Японии (1:3) и теперь имеет только теоретические шансы на выход из группы. Особенно обидным для латиноамериканцев стал второй сет, в котором они вели 16:9, но упустили победу.

Во втором сете случился судейский скандал. Судьи не усмотрели касания мяча рук японского блокирующего после атаки аргентинцев даже после видеопросмотра. Конте получил за это жёлтую карточку, а затем один из тренеров заработал и красную. После матча Факундо выложил спорный момент в социальных сетях и прокомментировал его.

«Мы получили жёлтую и красную карточку за то, что разозлились на этот мяч. Мы работаем три года, чтобы попасть на этот турнир, и мы не должны показывать эмоции, когда нас просто имеют. Нужно просто проглотить это и продолжать делать шоу. Позор вам всем», — написал Конте.

Справедливости ради, момент действительно очень спорный и однозначно определить, было ли касание, нельзя.

Что до японцев, то те одержали важную победу, но пока видно, как статус Олимпиады придавил команду Филиппа Блена. Японцы грезят медалями, о чём говорят в интервью, но пока той лёгкости, которая была у них в Лиге наций, нет и близко.

Камбэк тура — сборная Германии

Сборная Германии. Волейбол (мужчины), Олимпиада-2024 Фото: Christian Petersen/Getty Images

Выиграть матч не удалось, но камбэк немцев оказался впечатляющим. В первых двух сетах американцы вообще не испытали проблем, казалось, что они дожмут соперника, но команда Михала Винярского показала характер.

Сыграла замена связующего — Лукаса Кампу сменил Йоханнес Тилле, сместил акценты, и дело пошло. Американцы же явно подласслабились и собраться не смогли ни в третьем, ни в четвёртом сете. Да и пойди останови куражных немцев!

Получилось это сделать у Максвелла Холта на тай-брейке. Блокирующий не радовал подачей на протяжении всего матча, но в решающий момент она у него полетела. Два эйса, ещё пара доигровок для американцев — и счёт с 5:5 превратился в 10:5. Такого преимущества парни Джона Спироу упустить уже не могли. Они тоже с путёвкой в четвертьфинал. Ну а немцы пока себе ничего не гарантировали, хотя три очка и одна победа — приличный задел перед последним туром.

Подача тура — Антуан Бризар

Антуан Бризар (№11) Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

В этой номинации наверняка был бы Холт, но серия Антуана Бризара была ещё более впечатляющей. Четыре эйса подряд — с 17:16 до 21:16 — решили исход первой партии матча с Канадой, да и надломили соперника. Если в первом матче с сербами зал оказывал на хозяев Олимпиады давление, то здесь он уже помог связующему. Кстати, сам Бризар признался, что четыре эйса подряд ему удались впервые в карьере. 3:0 — куда более уверенное выступление французов во 2-м туре.

А что же Канада? Пока у экс-тренера сборной России Туомаса Саммельвуо ничего не получается. Канадцы были очень неплохи на Лиге наций, но в Париже свой уровень показать не могут. Финн никак не может растормошить своих игроков. Нужно побеждать Сербию и надеяться на то, что в других матчах всё сложится в пользу Канады.

Самокритика тура — Бартош Курек

Бартош Курек в атаке Фото: Andrzej Iwanczuk/Getty Images

Польша победила Бразилию, несмотря на то что играла практически без диагонального. Бартош Курек с треском провалил игру, показав лишь 7% эффективности. Не внёс перелома в эту ситуацию и сменивший его Лукаш Качмарек.

К чести Курека, в послематчевом интервью он очень самокритично высказался о своём выступлении.

«Сегодня у меня было лучшее место среди всех болельщиков в зале. Я прямо с площадки наблюдал, как мои партнёры победили Бразилию. Надеюсь, что в следующих матчах я внесу свой вклад в командный успех, а Вильфредо Леону не придётся играть половину партии в одиночку», — заявил Курек.

Поляки были на грани: четвёртый сет был равным, а в пятом они растеряли преимущество в четыре мяча. Но очень хороши были центральные польской сборной, а на тай-брейке решающее слово сказал Вильфредо Леон. Натурализованный кубинец в день своего рождения при счёте 13:12 выполнил две подачи навылет и отправил Польшу в четвертьфинал. Первая за 56 лет победа поляков над Бразилией на Олимпиаде!

Ну а бразильцы выполнили для себя задачу-минимум. Теперь им нужно победить Египет, желательно в трёх сетах. Этого должно хватить для продолжения борьбы. Задача выглядит более чем посильной.

Скука тура — матч Италия — Египет

Италия — Египет. Волейбол (мужчины), Олимпиада-2024 Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Об этой игре сказать особенно нечего, игры с участием египтян традиционно попадают в эту номинацию. Дежурные 3:0 для итальянцев, которые разыграют первое место в группе в 3-м туре с поляками.

3-й тур стартует уже завтра, после него мы узнаем сетку плей-офф!