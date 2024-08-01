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Российский пловец Евгений Сомов не попал в полуфинал 50 метров кролем на Олимпиаде: предварительные заплывы, результат

Ещё один россиянин прощается с Олимпиадой. Пловец Сомов провалился в последнем заплыве
Валерия Кукалева
Евгений Сомов
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Евгений Сомов ставил целью попадание в полуфинал, но не справился.

За единственным российским пловцом на Олимпиаде мы следили на самом старте Игр, и вот несколько дней спустя Евгений Сомов вернулся в парижский бассейн.

Его выступление в профильной дисциплине — на стометровке брассом — оказалось не лучшим: Евгений прошёл стадию предварительных заплывов, но времени, показанного в полуфинале, не хватило для прохождения в финал.

Как Сомов выступил на своей профильной дистанции:
Наш пловец показал самое красивое время на Олимпиаде! Но с мечтой о медалях распрощался
Наш пловец показал самое красивое время на Олимпиаде! Но с мечтой о медалях распрощался

«Для меня это первый большой старт, первый такой опыт. Я ведь ни на чемпионатах мира, ни на чемпионатах Европы не был. Считаю, что это хороший опыт. Да, расстроился, что не попал в финал. Но на последних двух Олимпиадах у нас в финал брассом тоже никто не попадал», — подвёл итоги спортсмен.

Но на этом Олимпиада для него не закончилась — Сомов сообщил, что заявился на 50 м кролем и ставит для себя целью квалификацию в полуфинал. Это не должно стать удивлением, потому что дистанция — непрофильная для Евгения, и он решил быть реалистичным.

К сожалению, и на «полтиннике» эту задачу-минимум выполнить не удалось. В своём заплыве Сомов стал четвёртым, и 44-е время из 74 участников, один из которых не стартовал, конечно же, не даёт право выхода в следующую стадию.

У Евгения Сомова очень необычная карьера:
Российский пловец в одиночку сражается на Олимпиаде. А на родине о нём почти забыли!
Российский пловец в одиночку сражается на Олимпиаде. А на родине о нём почти забыли!

Теперь Олимпиада для Евгения Сомова точно закончена, но его олимпийский опыт определённо пойдёт на пользу самому 25-летнему спортсмену, который не побоялся поехать на Игры практически в одиночку, а не в составе большой сборной.

Непонятно, будут ли следующие летние Игры закрыты для России в целом, но вряд ли они будут закрыты для Сомова, который получил нейтральный статус даже в такое неспокойное время. Поэтому — если, конечно, обойдётся без травм, — Евгений вполне способен побороться за медали спустя четыре года.

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