В сборной США по гимнастике есть пёс-терапевт. Но на Олимпиаду его не взяли

Пёс-терапевт в сборной США по гимнастике. Видео

В сборной США по гимнастике есть очень необычный сотрудник — пёс-терапевт Бикон. Четвероногий помогает команде бороться со стрессом и ходит на все тренировки. Вот только на Олимпиаду такой хороший мальчик попасть не смог. Подробнее о Биконе — в нашем видео!