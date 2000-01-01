Пёс-терапевт в сборной США по гимнастике. Видео
В сборной США по гимнастике есть очень необычный сотрудник — пёс-терапевт Бикон. Четвероногий помогает команде бороться со стрессом и ходит на все тренировки. Вот только на Олимпиаду такой хороший мальчик попасть не смог. Подробнее о Биконе — в нашем видео!
В сборной США по гимнастике есть пёс-терапевт. Но на Олимпиаду его не взяли
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