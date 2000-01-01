Как менялись медали летних Олимпийских игр с 2000-х годов

Афины-2004

На медалях из золота и серебра есть текст на греческом. На одной из сторон изображены олимпийский огонь, зажжённый в древней Олимпии и проделавший путь через пять континентов в рамках эстафеты олимпийского огня Афин-2004, и первые строки из восьмой олимпийской оды Пиндара.