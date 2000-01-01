Как менялись медали летних Олимпийских игр с 2000-х годов

Как менялось золото летних Олимпиад с 2000-х
От позолоты до национального камня, от переработанных материалов до частей Эйфелевой башни. Как менялись медали Олимпийских игр с 2000 года?
Сидней-2000
Образ богини сопровождается надписью «XXVII Олимпийские игры, Сидней 2000». На реверсе: Сиднейский оперный театр, олимпийский факел и олимпийские кольца. В этих медалях, помимо серебра, было и 6 г золота.
Афины-2004
На медалях из золота и серебра есть текст на греческом. На одной из сторон изображены олимпийский огонь, зажжённый в древней Олимпии и проделавший путь через пять континентов в рамках эстафеты олимпийского огня Афин-2004, и первые строки из восьмой олимпийской оды Пиндара.
Пекин-2008
В Пекине-2008 в состав олимпийских медалей впервые вошёл нефрит — национальный камень Китая. Дизайн медалей имеет сильный китайский колорит и черпает вдохновение в древнекитайских нефритовых дисках с узором дракона, которые называются би.
Лондон-2012
На медали Ника влетает на стадион, неся победу лучшему спортсмену. Реверс выполнен в абстрактном стиле с эмблемой Игр и является метафорой современного города. Волнистая горизонтальная полоса обозначает Темзу. В составе золотой медали появилась медь.
Рио-де-Жанейро-2016
Дизайн медалей Рио-2016 подчёркивает связь между мощью олимпийских героев и силой природы. Все медали были созданы с учётом принципов экологической устойчивости. Серебряные и бронзовые на 30% состояли из вторсырья, а золотые не содержали ртути.
Токио-2020
Все медали были полностью отлиты из металла, полученного от переработки бытовой электротехники за последние два года. Компания-партнёр TOCOG предложила населению жертвовать старые телефоны в 2400 магазинов по всей стране.
Париж-2024
В центре медали Олимпийских игр — 2024 расположен шестиугольник, который изготовлен из оригинального металла Эйфелевой башни. По его контуру выбиты тонкие линии — лучи. Так показаны сияние Франции в мире и блеск самих спортсменов — триумфаторов Олимпиады.
Как менялись медали летних Олимпийских игр с 2000-х годов
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