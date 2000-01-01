Как выглядели медали летних Олимпиад послевоенных лет

Лондон-1948

На медали изображена богиня победы с пальмовой ветвью и венком победителя. Этот дизайн без изменений использовался на летних Играх с 1928 по 1968 год. Только на Олимпиаде в Мюнхене изменили оборотную сторону. Медали на Играх в 1952 и 1956 годах были с идентичным дизайном.