Как выглядели медали летних Олимпиад послевоенных лет

Как менялось золото летних ОИ с 1948 по 1996 год
Летние Олимпийские игры имеют длинную историю. Какими были медали до 1996 года?
Основные тенденции
Долгие годы вид и состав медали не менялся вовсе. После Второй мировой войны постепенно начали появляться новые смыслы, отображаемые на каждой награде.
Лондон-1948
На медали изображена богиня победы с пальмовой ветвью и венком победителя. Этот дизайн без изменений использовался на летних Играх с 1928 по 1968 год. Только на Олимпиаде в Мюнхене изменили оборотную сторону. Медали на Играх в 1952 и 1956 годах были с идентичным дизайном.
Рим-1960
Медали римской Олимпиады были помещены в бронзовый круг в форме лаврового венка. Ещё на Олимпийских играх — 1960 лицевую и оборотную стороны поменяли местами.
Токио-1964
В Токио стороны медали вернулись на свои места, сюжет на них был традиционен и не менялся с 1928 года. В 1964 году впервые после войны в состав золотой медали вошло 6 гр чистого золота, но на ОИ-1968 от идеи отказались из-за цены металла.
Мюнхен-1972
Оргкомитет ОИ-1972 в Мюнхене первым изменил оборотную сторону. Двое обнажённых юношей — это Кастор и Полидевк, покровители спортивных соревнований и дружбы. На ОИ-1976 в Монреале на обратной стороне изобразили лаконичный лавровый венок.
Москва-1980
На обороте изображена стилизованная олимпийская чаша с пылающим огнём на фоне стадиона. В правой верхней части — официальная эмблема московской Олимпиады. На ребре гравировалось название вида спорта. На ОИ-1984 вернулись к прежнему дизайну.
Сеул-1988
На оборотной стороне изображены голубь с лавровой ветвью как символ мира и эмблема сеульской Олимпиады, сочетающая в себе три элемента символа «тхэгык» с корейского флага и пять олимпийских колец.
Барселона-1992
На лицевой стороне изображена богиня победы с пальмовой ветвью в левой руке и венком победителя в правой. На оборотной — официальная эмблема Олимпиады-1992 в Барселоне. В 1992 и 1996 годах золотые медали состояли из серебра и покрывались слоем позолоты.
Атланта-1996
Эскиз на лицевой стороне медали победил в конкурсе МОК в 1921 году. На обратной стороне, помимо эмблемы Олимпиады, была изображена и оливковая ветвь, стилизованная под лоскутное одеяло. Каждая медаль содержала в центре пиктограмму с изображением вида спорта.
Как выглядели медали летних Олимпиад послевоенных лет
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