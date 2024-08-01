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Лёгкая атлетика на Олимпийских играх — 2024 в Париже, главные финалы и герои: Дюплантис, Магучих, Ингебригтсен, Кипчоге

Магия «Королевы». 10 финалов Олимпиады в лёгкой атлетике, которые нельзя пропустить
Татьяна Постникова
Лёгкая атлетика на Олимпийских играх — 2024
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Нас ждут мировые рекорды и топовые противостояния.

1 августа на Олимпиаде в Париже стартовали долгожданные соревнования по лёгкой атлетике. Впереди нас ждёт ещё 10 дней топовых состязаний с крутыми противостояниями, потенциальными рекордами и интересными историями.

Собрали для вас 10 главных интриг «Королевы спорта» на Играх-2024.

Олимпиада-2024. Полное расписание соревнований
Олимпиада-2024. Медальный зачёт

Ричардсон против уходящей Фрейзер-Прайс

Ша'Карри, пропустившая прошлую Олимпиаду из-за залёта с травкой, явно жаждет взять своё золото. Но сделать это американке будет не слишком просто. Дело в том, что 37-летняя Шелли-Энн Фрейзер-Прайс объявила о завершении карьеры по итогам сезона. Легендарная ямайка явно хочет красиво уйти из спорта и сделает всё, чтобы забрать золото себе.

Когда смотреть: 3 августа 22:20.

Ша’Карри Ричардсон

Ша’Карри Ричардсон

Фото: Patrick Smith/Getty Images

Ярослава Магучих в полёте за долгожданным золотом

В отсутствие олимпийской чемпионки Марии Ласицекене украинка превратилась в настоящего лидера в прыжковом секторе. С момента Игр в Токио Магучих выиграла чемпионат Европы, Бриллиантовую лигу и чемпионат мира. Единственное золото, которого у Ярославы нет, – олимпийское.

Шансы у украинки на победу в Париже – крайне высокие. Должно случиться чудо, чтобы Магучих не стала первой. Конкуренток у неё практически нет, а в начале июля Ярослава на сантиметр побила мировой рекорд Стефки Костадиновой в 2,09 м, державшийся с 1987 года.

Когда следить: 4 августа в 20:55.

Магучих по-настоящему вошла в историю:
Украинская прыгунья побила мировой рекорд, который держался 37 лет. Просто фантастика!
Украинская прыгунья побила мировой рекорд, который держался 37 лет. Просто фантастика!

Наследники Болта: Лайлз против Томпсона

Усэйн Болт – до сих пор главная звезда спринта в мире. Карьеру великий ямаец завершил давно, но его наследие не даёт покоя многим до сих пор.

В Париже битву за рекорды Болта будут вести Ноа Лайлз и Кишейн Томпсон. Американец уже несколько лет посягает на достижения Усэйна и в этом году наконец-то улучшил личник до 9,81. Кишейн ведёт себя более скромно, хотя его лучший результат выше, чем у Лайлза — 9,77.

Когда смотреть: 4 августа в 22:50.

Ноа Лайлз

Ноа Лайлз

Фото: Ben Hoskins/Getty Images

Арман Дюплантис в погоне за мировым рекордом

Швед – хедлайнер прыжков с шестом последних лет. Мондо ещё в 2020 году на сантиметр побил рекорд Сергея Бубки в 6,14 м, который держался с 1994 года. С тех пор Арман неоднократно улучшал результат, доведя его до 6,24 м. Последний рекорд Дюплантис установил в апреле этого года.

В Париже Мондо точно замахнётся на 6,25 м. Получится или нет – другой вопрос. По ходу сезона Арман неоднократно пытался преодолеть рекордную по высоте планку, но у него так и не получилось, хотя несколько попыток были очень близкими.

Когда следить: 5 августа в 20:00.

Арман Дюплантис

Арман Дюплантис

Фото: Mattia Ozbot/Getty Images

Баршим против Тамбери: золото для одного!

На Олимпийских играх в Токио соревнования в прыжковом секторе завершились красивой историей. Мутаз Баршим и Джанмарко Тамбери поделили между собой золото в прыжках в высоту.

В этот раз организаторы вряд ли решатся на такие послабления, а значит, нас ждёт борьба до последнего. Тамбери по ходу сезона показывал прекрасные результаты, а Баршим же почти не выступал. Тем интереснее будет противостояние двух приятелей в борьбе за личное золото.

Когда смотреть: 5 августа в 20:00.

Совсем недавно Баршим попал в неприятную историю:
Скандал на Бриллиантовой лиге в Лондоне. Олимпийский чемпион просто отказался выступать
Скандал на Бриллиантовой лиге в Лондоне. Олимпийский чемпион просто отказался выступать

Ходжкинсон побьёт старейший рекорд?

Кили Ходжкинсон в этом сезоне доминирует на 800 м настолько сильно, что не возникает никаких сомнений в победе британки в Париже. Лишь форс-мажор может помешать 22-летней спортсменке стать чемпионкой.
Лучший результат Кили в этом сезоне – 1.54,61, так быстро 800 м у женщин не бегали уже давно. Мировой рекорд в этой дисциплине держится с 1983 года, тогда Ярмила Кратохвилова выдала 1.52,28. И, кажется, Кили способна обновить это достижение прямо на соревнованиях в Париже.

Когда смотреть: 5 августа в 22:47.

Кили Ходжкинсон

Кили Ходжкинсон

Фото: Ben Hoskins/Getty Images

Противостояние Керра и Ингебригтсена

Якоб Ингебригтсен – явный лидер в стайерских забегах, но на крупных соревнованиях норвежца преследует какой-то злой рок. Два последних чемпионата мира он проиграл британцам Джейку Уайтману и Джошу Керру.

В этот раз главным соперником Ингебригтсена будет именно Керр. Британец за весь сезон ни разу не встречался с норвежцем на дорожке, но утверждает, что сильнее его. При этом у парней крайне напряжённые отношения, что усиливает драматичность противостояния.

Когда следить: 6 августа в 21:50.

Скандал между Якобом и Джошем в прошлом году:
«Я бы победил его с завязанными глазами». Ингебригтсен проиграл главному сопернику
«Я бы победил его с завязанными глазами». Ингебригтсен проиграл главному сопернику

Жестокие битвы на 400 м с барьерами

Пожалуй, 400 м с барьерами – самая интересная дистанция на Олимпиаде в этом году. Причём как у женщин, так и у мужчин.

У девушек за медали будут биться Фемке Бол и Сидни Маклафлин-Леврон. В этом году американка соревновалась не так уж много, тем не менее в начале июня она улучшила свой же мировой рекорд на 0,03 секунды. Теперь он составляет 50,65 секунды. Впрочем, и нидерландская легкоатлетка в стороне не стояла: 14 июня она обновила рекорд Европы до 50,95, тем самым став второй женщиной, выбежавшей из 51 секунды. В общем, в секторе точно будет жарко от разборок двух замечательных спортсменок.

Не менее горячая борьба будет и у мужчин. По ходу сезона на разных этапах Бриллиантовой лиги побеждали трое: Рай Бенджамин, Алисон дос Сантос и Карстен Вархольм. Норвежец – действующий олимпийский чемпион, бразилец – чемпион мира – 2022, а американец – лидер сезона. У каждого из спортсменов явно есть амбиции взять золото, а значит, нас ждёт супербитва!

Когда следить: 8 августа в 22:25 и 9 августа в 22:45.

Карстен Вархольм

Карстен Вархольм

Фото: David Ramos/Getty Images

Битва «олдов»: Кипчоге против Бекеле

Даже если вы не смотрели Олимпийские игры уже 20 лет, то не переживайте, знакомые имена вы всё равно найдёте. В 2004 году в Афинах дебютировали молодые африканские стайеры Бекеле и Кипчоге. В Париже 39-летний эфиоп и 42-летний кениец снова выйдут на дистанцию.

Да, и Элиуд, и Кенениса сейчас далеко не самые быстрые марафонцы. Но красивый последний танец на Олимпиаде от этих двоих обеспечен. Кипчоге вообще может войти в историю как первый марафонец, взявший золото на трёх Олимпиадах. Вот только шансы на это не слишком высокие.

Когда следить: 10 августа в 9:00.

Элиуд Кипчоге

Элиуд Кипчоге

Фото: Luciano Lima/Getty Images

Кипьегон против секундомера

Фаит Кипьегон в прошлом сезоне сокрушила три мировых рекорда на 1500 м, на миле и на 5000 м. А в июле кенийка улучшила своё достижение на 1500 м на этапе Бриллиантовой лиге в Париже.

Конечно, тогда соревнования проходили на другой арене, нежели Олимпийские игры, но это не отменяет того факта, что Фаит готова к новым свершениям на все 100%. Тем более особых конкуренток у неё нет. Золото у Кипьегон уже в кармане, а вот мировой рекорд – ещё под вопросом.

Когда смотреть: 10 августа в 21:15.

Как Фаит обновила мировой рекорд в Париже:
Легкоатлеты сокрушили два мировых рекорда за один вечер. На Олимпиаде будет ещё круче?
Легкоатлеты сокрушили два мировых рекорда за один вечер. На Олимпиаде будет ещё круче?
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