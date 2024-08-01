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Расписание спортивных матчей 2 августа 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события пятницы: россиянка Анжела Бладцева — главный претендент на победу в Париже
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 2 августа
Аудио-версия:
Комментарии
Яркое 2 августа: футбол, гандбол, баскетбол, плавание и дзюдо. Всё самое интересное — в нашем анонсе!

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Время в материале указано по Москве.

🏐 10:00: Аргентина — Германия, Олимпиада-2024, волейбол (мужчины), группа C, 3-й тур

Олимпийские игры (м) . Группа C. 3-й тур
02 августа 2024, пятница. 10:00 МСК
Аргентина
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команды сражаются за место в четвертьфинале! Кто зацепится за плей-офф?

И те, и другие ещё не обеспечили себе место в четвертьфинале. У Германии есть победа над Японией и поражение на тай-брейке от США, так что команде Михала Винярского достаточно выиграть две партии. А вот у Аргентины шансы призрачны. Латиноамериканцев устроит только победа 3:0 при тай-брейке в матче Сербия — Канада. Ну или если канадцы выиграют 3:0, но тогда придётся считать мячи. Смогут ли аргентинцы совершить чудо и протиснуться в плей-офф?

Пять команд уже в четвертьфинале, а шансов нет только у Египта:
Судейский скандал и провал Саммельвуо. Итоги 2-го тура Олимпиады в мужском волейболе
Судейский скандал и провал Саммельвуо. Итоги 2-го тура Олимпиады в мужском волейболе

🤾‍♀️ 12:00: Аргентина — Франция, Олимпиада-2024, гандбол (мужчины) группа B, 4-й тур

Олимпийские игры (м) . Группа B. 4-й тур
02 августа 2024, пятница. 12:00 МСК
Аргентина
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: неужели французы не смогут выйти из группы?

В мужском гандбольном турнире пока главная сенсация — выступление хозяев Олимпиады. Сборная Франции, выигравшая Олимпиаду в Токио, красиво победившая на чемпионате Европы, после трёх туров имеет в своём активе только одно очко! И любой другой результат в матче с Аргентиной, кроме победы, «трёхцветных» не устраивает. Смогут ли французы собраться?

Какой характер проявили французы на чемпионате Европы!
«Я думал, что умираю». Друг Килиана Мбаппе помог сборной Франции вырвать золото ЧЕ-2024
«Я думал, что умираю». Друг Килиана Мбаппе помог сборной Франции вырвать золото ЧЕ-2024

🎾 13:00*: Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо (Испания, 8) – Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия), Олимпиада-2024, теннис, парный разряд, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Олимпиада — парный разряд (ж). 1/2 финала
02 августа 2024, пятница. 13:00 МСК
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
К. Букша С. Соррибес-Тормо
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Интрига: пробьются ли россиянки в финал Олимпиады?

Дебютантки Олимпиады Мирра Андреева и Диана Шнайдер продолжают феерить в Париже. Россиянки выбили из парной сетки соперниц из трёх стран и теперь сразятся в полуфинале с испанским дуэтом Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо. Победительницы побьются за золото с победительницами матча Каролина Мухова/Линда Носкова (Чехия) — Ясмин Паолини/Сара Эррани (Италия). А у проигравших ещё будет шанс побороться за бронзу.

Мирра и Диана обыграли сильных чешек и близки к медалям:
Наши девчонки в полуфинале ОИ! Андреева и Шнайдер выбили из сетки олимпийских чемпионок
Наши девчонки в полуфинале ОИ! Андреева и Шнайдер выбили из сетки олимпийских чемпионок

🏀 14:30: Австралия — Греция, Олимпиада-2024, баскетбол (мужчины) группа A, 3-й тур

Олимпийские игры (м) . Группа A. 3-й тур
02 августа 2024, пятница. 14:30 МСК
Австралия
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: затащит ли Адетокунбо Грецию в плей-офф?

Сборная Греции катком прошлась по всем соперникам в отборе на Олимпийские игры, а на самом важном баскетбольном турнире уступила в двух играх кряду. Подопечные Вассилиса Спанулиса, даже несмотря на два поражения, всё ещё имеют шансы на выход в плей-офф, для этого необходимо побеждать Австралию и улучшать показатель «плюс-минус» – разницу набранных и пропущенных очков. Лишь Канада обеспечила себе путёвку в четвертьфинал, а Австралия, Греция и Испания ещё борются за заветные путёвки. Последний шанс для греков зацепиться за плей-офф.

Одновременно герой и антигерой Греции:
Адетокунбо тащил, но в ключевой момент «сел в лужу». Греция — мимо плей-офф ОИ-2024?
Адетокунбо тащил, но в ключевой момент «сел в лужу». Греция — мимо плей-офф ОИ-2024?

🥇🤸🏼‍♀️ 14:50: Олимпиада-2024, прыжки на батуте (женщины), финал

Олимпиада 2024. Прыжки на батуте
Женщины. Финал
02 августа 2024, пятница. 14:50 МСК
Не началось

Интрига: россиянка — главный претендент на победу

Пожалуй, главное событие Олимпиады-2024 с участием российских спортсменов. 19-летняя Анжела Бладцева, в свой дебютный сезон завоевавшая Кубок мира, — главная надежда спортсменов из России на медаль. И не просто на медаль, а на победу! Бладцева обладает всем, что нужно для победы — сложностью, высотой, качеством исполнения. Осталось только воплотить это непосредственно на соревнованиях. Вперёд, Анжела!

Кто такая Анжела Бладцева?
У России неожиданно появились шансы на золото Олимпиады. Кто же может его выиграть?
У России неожиданно появились шансы на золото Олимпиады. Кто же может его выиграть?

⚽️ 16:00: Марокко — США, Олимпиада-2024, футбол (мужчины), 1/4 финала

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
02 августа 2024, пятница. 16:00 МСК
Марокко U23
Не начался
США U23
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: удивят ли американцы?

Американцам повезло с группой: Новая Зеландия и тем более Гвинея изначально выглядели вполне проходимыми. Так и случилось. Марокко же — совсем иной случай. Сравните хотя бы трансферную стоимость предстоящих соперников: € 165,1 млн против € 81,7 млн. Африканцы обыграли Аргентину (2:1) и обошли её в группе, что уже говорит о многом. С фаворитом вроде бы всё ясно. И всё же сенсаций на Олимпиаде хватает. Ирак, например, обыграл Украину, а сами украинцы в добавленное время забили победный мяч как раз марокканцам. Может, состоится ещё одна?

Лишь бы у США не было конфликтов, как в теннисе
Американка на ОИ зарядила мячом в первую ракетку мира. А потом обвинила её в неискренности
Американка на ОИ зарядила мячом в первую ракетку мира. А потом обвинила её в неискренности

⚽️ 18:00: Япония – Испания, Олимпиада-2024, футбол (мужчины), 1/4 финала

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
02 августа 2024, пятница. 18:00 МСК
Япония U23
Не начался
Испания U23
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: японцы не выглядят простым соперников для испанцев

А вот тут интриги чуть больше. Хотя, казалось бы, где в футболе японцы, а где испанцы. Азиатская команда поочерёдно победила Парагвай, Мали и Израиль с общей разностью мячей 7:0. А вот Испания не справилась с Египтом, поэтому и заняла в группе второе место, попав на Японию. У неё, к слову, только два футболиста оцениваются дороже € 1 млн. В то время как у Испании есть Кубарси, Гарсия, Фермин, Омородион и другие уже состоявшиеся звёзды. Но мяч же пинают не деньги, правильно?

Кое-кто из топов уже вылетел с ОИ
10 главных звёзд футбола на Олимпиаде. Файзуллаев попал в топовую компанию
10 главных звёзд футбола на Олимпиаде. Файзуллаев попал в топовую компанию

🏀 18:15: Канада – Испания, Олимпиада-2024, баскетбол (мужчины) группа A, 3-й тур

Олимпийские игры (м) . Группа A. 3-й тур
02 августа 2024, пятница. 18:15 МСК
Канада
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: подопечные Скариоло показали характер в матче с Грецией, но удастся ли обыграть лидера группы?

Канада уже гарантировала себе проход в четвертьфинал. «Кленовые листья» уверенно разобрались с Грецией и Австралией, на очереди — Испания. Европейская сборная во главе с Серджо Скариоло плохо стартовала на турнире – поражение от Австралии, но затем были сделаны правильные выводы из ошибок – и последовала победа над Грецией. Испанцам кровь из носу нужно побеждать, а если и проигрывать, то с небольшой разницей, тогда «Фурия Роха» сможет выйти в плей-офф Олимпийских игр. Но получится ли?

Канада сможет составить конкуренцию США?
США — в плей-офф Олимпийских игр — 2024! Справились без того, кого освистывают во Франции
США — в плей-офф Олимпийских игр — 2024! Справились без того, кого освистывают во Франции

🥇🤼 19:09: Олимпиада-2024, дзюдо, свыше 100 кг (мужчины), финал

Олимпиада 2024. Дзюдо
Мужчины. Свыше 100 кг. Финал
02 августа 2024, пятница. 19:09 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли Тедди Ринер завоевать четвёртое золото?

Великий французский дзюдоист Тедди Ринер по прозвищу Мишка Тедди после Олимпиады-2024 намерен завершить спортивную карьеру. В его активе — бесконечное количество титулов, среди которых три золотые медали Олимпийских игр. И он очень хочет завоевать четвёртую. МОК облегчил ему эту задачу, не пустив в Париж чемпиона мира Инала Тасоева. Россиянин прилетел в олимпийскую столицу — поддержать друзей из борьбы, выступающих сейчас за другие сборные, но на татами при всём желании выйти не сможет.

Ринер и Тасоев получили по золотой медали после спорного финала ЧМ-2023
Российского спортсмена признали чемпионом мира после поражения в финале. Судьи начудили!
Российского спортсмена признали чемпионом мира после поражения в финале. Судьи начудили!

⚽️ 20:00: Египет – Парагвай, Олимпиада-2024, футбол (мужчины), 1/4 финала

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
02 августа 2024, пятница. 20:00 МСК
Египет U23
Не начался
Парагвай U23
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: футболист РПЛ пробьётся в полуфинал?

Сразу пойдём с козырей: египтяне стали первыми в группе с Испанией и сильным Узбекистаном, а у Парагвая есть игрок московского «Динамо» Бальбуэна. На счету Фабиана, кстати, гол Израилю при равном счёте. Бело-голубым, конечно, было бы куда интереснее как можно раньше заиграть защитника в новом сезоне — без него вот разгромно уступили «Спартаку». Однако когда твой футболист добивается результата на международной арене, это престижно. А раз уж он уже вышел из группы, пусть и дальше проходит.

Итоги динамовско-спартаковской схватки
«Спартак» Станковича уже начинает нравиться! Разгромил «Динамо» даже без помощи новичков
«Спартак» Станковича уже начинает нравиться! Разгромил «Динамо» даже без помощи новичков

🥇🏊‍♂️ 21:30: Олимпиада-2024, плавание, финалы, 50 м вольный стиль (мужчины), 200 м на спине (женщины), 200 м комплекс (мужчины)

Олимпиада 2024. Плавание
Мужчины. 50 м вольный стиль. Финал
02 августа 2024, пятница. 21:30 МСК
Не началось
Олимпиада 2024. Плавание
Женщины. 200 м на спине. Финал
02 августа 2024, пятница. 21:39 МСК
Не началось
Олимпиада 2024. Плавание
Мужчины. 200 м комплекс. Финал
02 августа 2024, пятница. 21:49 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли Маршан побить мировой рекорд?

В том, что Леон Маршан выиграет заплыв на 200 м комплексным плаванием, кажется, не сомневается никто. Конечно, соперники вряд ли с этим согласны, но гениальный француз на домашней Олимпиаде в топ-форме. То, что он сотворил 31 июля в олимпийском бассейне, не мог сделать никто. Даже великий Майкл Фелпс. И вопрос теперь один: сможет ли Леон побить мировой рекорд?

Маршан совершил революцию в плавании
Французский пловец совершил на Олимпиаде невозможное! Фелпс о таком лишь мечтал
Французский пловец совершил на Олимпиаде невозможное! Фелпс о таком лишь мечтал

⚽️ 20:00: «Балтика» – «Черноморец», Первая лига, 4-й тур

Россия — Мелбет Первая лига . 4-й тур
02 августа 2024, пятница. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Черноморец
Новороссийск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: балтийцы продолжат падение?

Калининградцы крайне неудачно начали сезон после спуска в Первую лигу, трижды сыграв вничью: с «Родиной» (0:0), «Сочи» и «Уфой» (по 1:1). А когда придут победы? У команды явная цель — вернуться в элиту. Но если потери очков продолжатся, отрыв от лидеров может стать катастрофическим. У «Черноморца» те же три балла. При этом в прошлом розыгрыше он еле спасся от вылета, заняв 15-место. Если не обыгрывать такого соперника, ещё и при поддержке родного стадиона, то зачем вообще стремиться в Премьер-Лигу?

Балтийцам очень не хватает Латышонка. Вот его интервью
«Даже не знал, какая у меня будет зарплата». Первое интервью с Латышонком в «Зените»
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«Даже не знал, какая у меня будет зарплата». Первое интервью с Латышонком в «Зените»

⚽️ 22:00: Франция – Аргентина, Олимпиада-2024, футбол (мужчины), 1/4 финала

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
02 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Франция U23
Не начался
Аргентина U23
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: скрытый финал Олимпийских игр

Украшение Олимпиады и скрытый финал. Аргентинцы сами виноваты, что уступили марокканцам и в плей-офф сразу же попали на столь сильного оппонента. Но спасибо им, что у нас есть топ-вывеска в четвертьфинале. Олисе, Дуэ, Люкеба, Матета, Шерки, Аклиуше и Ляказетт с одной стороны, Альварес, Рульи, Отаменди, Альмада и Бельтран — с другой. Все — состоявшиеся звёзды или близкие к данному статусу. Ещё и тренерское противостояние Анри — Маскерано. Кайф! Плюс не забываем, как взрослые аргентинцы распевали оскорбительные кричалки про французов. Да и воспоминания о финале ЧМ-2022 не утихли. Это будет славная битва.

Всё про тот самый расистский скандал
Мощнейший скандал в «Челси» из-за песни Аргентины. Один игрок обидел полкоманды
Мощнейший скандал в «Челси» из-за песни Аргентины. Один игрок обидел полкоманды

🏀 22:00: Франция – Германия, Олимпиада-2024, баскетбол (мужчины) группа B, 3-й тур

Олимпийские игры (м) . Группа B. 3-й тур
02 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит – команда-хозяйка Олимпиады или чемпионы мира?

И Франция, и Германия уже пробились в плей-офф Олимпийских игр в Париже. Обе национальные команды одержали по две победы и будут выявлять между собой сильнейшего в группе B. Если немцы уверенно прошлись по своим соперникам, то французы, можно сказать, чудом обыграли Японию. Команда-хозяйка Олимпиады не выглядит пока что претендентом на медали, но всё может измениться. Кто гарантирует себе первое место в группе?

Невероятная игра Франции с Японией
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«Хотел нанести удар первым!» Когда дело дошло до овертайма, Вембаньяму было не остановить
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