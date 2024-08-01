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Симона Байлз стала абсолютной чемпионкой в спортивной гимнастике на Олимпиаде в Париже, результаты многоборья

Байлз непобедима. Как бы её ни ненавидели!
Андрей Шитихин
Симона Байлз
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Американская прима и следующую Олимпиаду выиграет всем назло.

Симона Байлз спустя восемь лет вновь выиграла личное олимпийское многоборье. Американская гимнастка на Олимпиаде в Париже подарила соперницам надежду на то, что вот-вот случится чудо, но сама же эту надежду и убила.

По большому счёту перед женским многоборьем был только один вопрос – что, если Симона ошибётся? Как она себя поведёт? А вдруг повторится история с Токио, когда Байлз не выдержала напряжения и прекратила борьбу?

А что случилось с Байлз в Токио?
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И Симона ведь ошиблась. На разновысоких брусьях, выполняя перелёт под нижней жердью, американка сильно подогнула ноги, за что судьи её серьёзно наказали. После двух снарядов (а сложнейший опорный прыжок она сделала почти безупречно) Байлз проигрывала сразу двум гимнасткам – бразильянке Ребеке Андраде и представительнице Алжира Кайлии Немур.

Но на бревне, том снаряде, где легче всего ошибиться, Байлз забрала у соперниц надежду. Вольные упражнения с той запредельной базовой оценкой, которая была у американки, она даже при не самом выдающемся исполнении не могла проиграть. А Симона всё сделала на высочайшем уровне.

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Она просто непобедима. В свои 27 лет Байлз намного сильнее, чем была восемь лет назад в Рио-де-Жанейро. Её комбинации на каждом из снарядов имеют более высокую базовую сложность, чем тогда. И если на отдельных снарядах её можно победить, то в многоборье – нет.

Она великая гимнастка. Как бы кто её ни ненавидел. Вряд ли можно ошибиться, предположив, что Симона выиграет и следующую Олимпиаду, которая пройдёт в Лос-Анджелесе. Если, конечно, сама этого захочет.

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