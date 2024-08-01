Рекордсменка из России подняла 4 млн на Олимпиаде. Фокус в том, что её не было в Париже

Удивительная история в плавании: россиянка Евгения Чикунова заработала хорошие призовые на Олимпиаде в Париже. В сумме получилось столько, сколько она получила бы от государства за золотую медаль на Олимпийских играх. Вот только в Париже Чикуновой не было.

Всероссийская федерация плавания, одной из первых объявившая, что российские пловцы не будут получать нейтральный статус и отбираться на Олимпиаду в Париж на условиях МОК, постаралась мотивировать спортсменов финансово.

Глава ВФП Владимир Сальников объявил, что те спортсмены, которые на Кубке России в Екатеринбурге (уже завершился) и на Кубке Балтийского моря в Калининграде (продолжается) покажут на олимпийских дистанциях результаты выше или равные тем, которые покажут олимпийские чемпионы Парижа, получат по 2 млн рублей. Выплаты предусмотрены и за другие места, но в данном случае неважно.

Дело в том, что рекордсменка мира на 200 м брассом Евгения Чикунова в Екатеринбурге показала на своей коронной дистанции и на стометровке результаты выше, чем ставшие в Париже чемпионками австралийка Татьяна Смит и американка Кейт Дугласс. Соответственно, от ВФП она получит 4 млн рублей – ровно столько, сколько получали российские спортсмены за победы на последних Олимпиадах.

Что было бы, участвуй Женя в Олимпиаде в Париже – однозначно сказать невозможно. Но сейчас факт в том, что она заработала на Играх, даже не участвуя в них. Олимпийских чемпионок она обыграла заочно.