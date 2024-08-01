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Медальный зачет Олимпиады-2024 на 1 августа, результаты летних Олимпийских игр в Париже за день

Американцев прорвало. Но четыре золота не позволили им догнать Китай в медальном зачёте
Михаил Чесалин
Медальный зачет Олимпиады-2024
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Представители Поднебесной по-прежнему уверенно лидируют.

Сегодня, 1 августа, на Олимпийских играх – 2024 в Париже было разыграно сразу 20 комплектов наград. Этот день стал самым медалеёмким с начала Олимпиады, хотя на второй неделе будут и более насыщенные финалами.

На протяжении пяти первых дней Игр американские болельщики с грустью смотрели на то, как их команда раз за разом остаётся без золота и проваливается в медальном зачёте до непривычного седьмого места. Но на шестой день сборную США наконец-то прорвало: четыре победы!

Хронология главных событий шестого дня Олимпиады:
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Теперь в активе американцев 37 (9 – 15 – 13) наград и уже второе место в неофициальном медальном зачёте. И пара лучших стран выглядит уже привычно для летних Олимпиад: выше только Китай (11 – 7 – 6). Всё-таки именно они и будут рубиться за победу на Играх.

На третьем месте – сборная Франции (8 – 11 – 8), но четверг прошёл для французов не так ударно: добыть удалось только одно серебро. Именно поэтому вплотную к французам подобрались австралийцы (8 – 6 – 4). Пока остаётся в гонке за место в тройке и сборная Японии (8 – 3 – 5).

Олимпиада-2024. Медальный зачёт
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