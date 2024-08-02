Первый реальный шанс России на медаль Олимпиады. Расписание седьмого дня Игр-2024

Сегодня, 2 августа, в Париже разыграют 25 комплектов наград Олимпиады-2024 в 13 различных видах спорта: лёгкой атлетике, стрельбе, академической гребле, прыжках в воду, конном спорте, бадминтоне, стрельбе из лука, дзюдо, теннисе, прыжках на батуте, парусном спорте, плавании и фехтовании.
Российские спортсмены тоже появятся на аренах Олимпиады. В прыжках на батуте пройдут и квалификация, и финал, и мы рассчитываем на успех россиянки Анжелы Бладцевой – одного из мировых лидеров. А в теннисе в женском парном разряде будет сыгран полуфинальный матч с участием российской пары. Болеем за Мирру Андрееву и Диану Шнайдер!
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием соревнований Олимпиады-2024 в Париже на 2 августа.
2 августа, пятница. День седьмой. Расписание финалов
10:30. Стрельба. Мужчины. Винтовка из трёх позиций. 50 м;
11:42. Академическая гребля. Мужчины. Двойки;
11:54. Академическая гребля. Женщины. Двойки;
12:00. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронный трамплин. 3 м;
12:06. Академическая гребля. Мужчины — лёгкий вес. Двойки парные;
12:18. Академическая гребля. Женщины — лёгкий вес. Двойки парные;
13:13. Парусный спорт. Женщины. Скиф;
14:13. Парусный спорт. Мужчины. Скиф;
14:50. Прыжки на батуте. Женщины;
15:00. Конный спорт. Командный конкур;
15:03. Парусный спорт. Женщины. Виндсёрфинг;
15:23. Парусный спорт. Мужчины. Виндсёрфинг;
16:00. Бадминтон. Парный микст;
17:43. Стрельба из лука. Микст. Команды;
18:38. Дзюдо. Женщины, свыше 78 кг;
19:09. Дзюдо. Мужчины, свыше 100 кг;
20:00. Теннис. Микст;
20:50. Прыжки на батуте. Мужчины;
21:30. Фехтование. Командная шпага;
21:30. Плавание. 50 м кролем. Мужчины;
21:36. Плавание. 200 м на спине. Женщины;
21:43. Плавание. 200 м комплексом. Мужчины;
22:20. Лёгкая атлетика. Мужчины. 10 000 м;
22:35. ВМХ-гонки. Мужчины;
22:50. ВМХ-гонки. Женщины.
2 августа, пятница. Седьмой день ОИ-2024. Полное расписание
9:30. Бадминтон. Мужчины, женщины. Парный разряд. 1/2 финала;
10:00. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой этап. Китай – Германия. Австралия – Азербайджан;
10:00. Волейбол. Мужчины. Группа С. 3-й тур. Аргентина — Германия;
10:00. Гандбол. Мужчины. Группа В. 4-й тур. Венгрия — Дания;
10:00. Гольф. Мужчины. Личный зачёт. Второй раунд;
10:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа С. 3-й тур. Литва — Япония;
10:00. Стрельба. Женщины. Пистолет, 25 м. Точность, скорость. Квалификация;
10:30. Стрельба. Мужчины. Скит, 10 м. Квалификация;
10:30. Стрельба. Мужчины. Винтовка из трёх позиций. 50 м. Финал;
10:30. Стрельба из лука. Микст. Команды. 1/8 финала;
11:00. Дзюдо. Мужчины, свыше 100 кг. Женщины, свыше 78 кг. 1/32 финала;
11:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа Е. 3-й тур. Италия — Чили;
11:00. Хоккей на траве. Женщины. Группа А. 4-й тур. Китай – Германия;
11:05. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой этап. Литва – Китай. Польша — Нидерланды;
11:05. Лёгкая атлетика. Десятиборье. Мужчины. Метание молота. Мужчины. Прыжки в высоту. Женщины. 1500 м. Мужчины. Квалификация;
11:30. Хоккей на траве. Мужчины. Группа А. 5-й тур. Нидерланды– Испания;
11:42. Академическая гребля. Мужчины, женщины. Двойки. Финалы;
12:00. Баскетбол. Мужчины. Группа В. 3-й тур. Япония — Бразилия;
12:00. Гандбол. Мужчины. Группа В. 4-й тур. Аргентина —Франция;
12:00. Плавание. 100 м баттерфляем. Мужчины, 200 м комплексом. Женщины, 800 м кролем. Женщины, 4х100 м комплексом. Микст. Предварительные заплывы;
12:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа Е. 3-й тур. Австрия — Канада;
12:00. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронный трамплин. 3 м. Финал;
12:06. Академическая гребля. Мужчины, женщины — лёгкий вес. Двойки парные. Финалы;
13:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа С. 2-й тур. Франция — Чехия;
13:00. Прыжки на батуте. Женщины. Квалификация;
13:00. Теннис. Мужчины. 1/2 финала. Женщины, матч за бронзу. Парный разряд. Мужчины, матч за бронзу. Микст, матч за бронзу. Парный разряд. Женщины, полуфиналы;
13:05. Парусный спорт. Микст, женщины. Динги;
13:13. Парусный спорт. Мужчины, женщины. Скиф. Финалы;
13:30. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой этап. Австралия — Испания. США – Франция;
13:45. Хоккей на траве. Женщины. Группа А. 4-й тур. Бельгия – Нидерланды. Мужчины. Группа В. 5-й тур. Австралия — Индия;
14:00. Баскетбол. Мужчины. Группа В. 3-й тур. Бразилия — Египет;
14:00. Баскетбол. Мужчины. Группа А. 3-й тур. Австралия — Греция;
14:30. Фехтование. Мужчины. Командная шпага. 1/4 финала;
14:35. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой этап. Нидерланды — Литва. Франция — Латвия;
14:50. Прыжки на батуте. Женщины. Финал;
15:00. Конный спорт. Командный конкур. Финал;
15:00. Водное поло. Мужчины. Группа В. 4-й тур. Австралия — Канада;
15:00. Гандбол. Мужчины. Группа А. 4-й тур. Хорватия — Швеция;
15:03. Парусный спорт. Мужчины, женщины. Виндсёрфинг. Финалы;
15:15. Стрельба из лука. Микст. Команды. 1/4 финала;
16:00. Бадминтон. Микст. Финал;
16:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа F. 3-й тур. Испания — США;
16:00. Футбол. Мужчины. 1/4 финала. Марокко — США;
16:30. Бокс. Женщины. 1 /8 финала;
16:30. Гребной слалом. Мужчины, женщины. Экстрим-слалом. Раздельный старт;
16:35. Водное поло. Женщины. Группа В. 4-й тур. Греция — Италия;
16:35. Парусный спорт. Мужчины. Динги;
17:00. Гандбол. Мужчины. Группа А. 4-й тур. Германия — Испания;
17:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа F. 3-й тур. Франция — Нидерланды;
17:43. Стрельба из лука. Микст. Команды. Финал;
18:00. Волейбол. Мужчины. Группа С. 3-й тур. Франция — Словения;
18:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа F. 3-й тур. Бразилия — Нидерланды;
18:00. Футбол. Мужчины. 1/4 финала. Япония — Испания;
18:00. Хоккей на траве. Мужчины. Группа В. 5-й тур. Новая Зеландия – Ирландия. Бельгия — Аргентина;
18:15. Баскетбол. Мужчины. Группа А. 3-й тур. Канада — Испания;
18:30. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой этап. Азербайджан — Китай. США — Канада;
18:38. Дзюдо. Женщины, свыше 78 кг. Мужчины, свыше 100 кг. Финалы;
19:00. Прыжки на батуте. Мужчины. Квалификация;
19:10. Лёгкая атлетика. 5000 м. Женщины. Тройной прыжок. Женщины. Метание диска. Женщины. Толкание ядра. Мужчины. Эстафета 4x400 м. Микст. 800 м. Женщины. Предварительные забеги;
19:30. Водное поло. Женщины. Группа В. 4-й тур. США — Франция;
19:35. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой этап. Франция – США. Латвия — Сербия;
20:00. Гандбол. Мужчины. Группа А. 4-й тур. Япония — Словения;
20:00. Теннис. Микст. Финал;
20:00. Футбол. Мужчины. 1/4 финала. Египет — Парагвай;
20:30. Фехтование. Мужчины. Командная шпага. Финал;
20:45. Хоккей на траве. Мужчины. Группа А. 5-й тур. Франция – ЮАР. Великобритания — Германия;
20:50. Прыжки на батуте. Мужчины. Финал;
21:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа В. 3-й тур. Норвегия — Нидерланды;
21:05. Водное поло. Женщины. Группа В. 4-й тур. Китай — Венгрия;
21:30. Плавание. 50 м на кролем. Мужчины. 200 м на спине. Женщины. 200 м комплексом. Мужчины. Финалы;
22:00. Баскетбол. Мужчины. Группа А. 3-й тур. Франция — Германия;
22:00. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой этап. Канада — Испания. Франция — Германия;
22:00. Волейбол. Мужчины. Группа С. 3-й тур. Япония — США;
22:00. Гандбол. Мужчины. Группа В. 4-й тур. Норвегия — Египет;
22:00. Плавание. 100 м баттерфляем. Мужчины. 200 м комплексом. Женщины. 1/2 финала;
22:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа Е. 3-й тур. Чехия — Бразилия;
22:00. Футбол. Мужчины. 1/4 финала. Франция — Аргентина;
22:20. Лёгкая атлетика. Мужчины. 10 000 м. Финал;
22:35. ВМХ-гонки. Мужчины, женщины. Финалы;
23:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа С. 3-й тур. США — Германия;
23:05. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой этап. Сербия – Польша. Китай — США.