Первый реальный шанс России на медаль Олимпиады. Расписание седьмого дня Игр-2024

Один из лидеров мировых прыжков в батуте – Анжела Бладцева. И сегодня она будет бороться за победу.

Сегодня, 2 августа, в Париже разыграют 25 комплектов наград Олимпиады-2024 в 13 различных видах спорта: лёгкой атлетике, стрельбе, академической гребле, прыжках в воду, конном спорте, бадминтоне, стрельбе из лука, дзюдо, теннисе, прыжках на батуте, парусном спорте, плавании и фехтовании.

Российские спортсмены тоже появятся на аренах Олимпиады. В прыжках на батуте пройдут и квалификация, и финал, и мы рассчитываем на успех россиянки Анжелы Бладцевой – одного из мировых лидеров. А в теннисе в женском парном разряде будет сыгран полуфинальный матч с участием российской пары. Болеем за Мирру Андрееву и Диану Шнайдер!

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием соревнований Олимпиады-2024 в Париже на 2 августа.

2 августа, пятница. День седьмой. Расписание финалов

10:30. Стрельба. Мужчины. Винтовка из трёх позиций. 50 м;

11:42. Академическая гребля. Мужчины. Двойки;

11:54. Академическая гребля. Женщины. Двойки;

12:00. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронный трамплин. 3 м;

12:06. Академическая гребля. Мужчины — лёгкий вес. Двойки парные;

12:18. Академическая гребля. Женщины — лёгкий вес. Двойки парные;

13:13. Парусный спорт. Женщины. Скиф;

14:13. Парусный спорт. Мужчины. Скиф;

14:50. Прыжки на батуте. Женщины;

15:00. Конный спорт. Командный конкур;

15:03. Парусный спорт. Женщины. Виндсёрфинг;

15:23. Парусный спорт. Мужчины. Виндсёрфинг;

16:00. Бадминтон. Парный микст;

17:43. Стрельба из лука. Микст. Команды;

18:38. Дзюдо. Женщины, свыше 78 кг;

19:09. Дзюдо. Мужчины, свыше 100 кг;

20:00. Теннис. Микст;

20:50. Прыжки на батуте. Мужчины;

21:30. Фехтование. Командная шпага;

21:30. Плавание. 50 м кролем. Мужчины;

21:36. Плавание. 200 м на спине. Женщины;

21:43. Плавание. 200 м комплексом. Мужчины;

22:20. Лёгкая атлетика. Мужчины. 10 000 м;

22:35. ВМХ-гонки. Мужчины;

22:50. ВМХ-гонки. Женщины.

2 августа, пятница. Седьмой день ОИ-2024. Полное расписание

9:30. Бадминтон. Мужчины, женщины. Парный разряд. 1/2 финала;

10:00. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой этап. Китай – Германия. Австралия – Азербайджан;

10:00. Волейбол. Мужчины. Группа С. 3-й тур. Аргентина — Германия;

10:00. Гандбол. Мужчины. Группа В. 4-й тур. Венгрия — Дания;

10:00. Гольф. Мужчины. Личный зачёт. Второй раунд;

10:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа С. 3-й тур. Литва — Япония;

10:00. Стрельба. Женщины. Пистолет, 25 м. Точность, скорость. Квалификация;

10:30. Стрельба. Мужчины. Скит, 10 м. Квалификация;

10:30. Стрельба. Мужчины. Винтовка из трёх позиций. 50 м. Финал;

10:30. Стрельба из лука. Микст. Команды. 1/8 финала;

11:00. Дзюдо. Мужчины, свыше 100 кг. Женщины, свыше 78 кг. 1/32 финала;

11:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа Е. 3-й тур. Италия — Чили;

11:00. Хоккей на траве. Женщины. Группа А. 4-й тур. Китай – Германия;

11:05. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой этап. Литва – Китай. Польша — Нидерланды;

11:05. Лёгкая атлетика. Десятиборье. Мужчины. Метание молота. Мужчины. Прыжки в высоту. Женщины. 1500 м. Мужчины. Квалификация;

11:30. Хоккей на траве. Мужчины. Группа А. 5-й тур. Нидерланды– Испания;

11:42. Академическая гребля. Мужчины, женщины. Двойки. Финалы;

12:00. Баскетбол. Мужчины. Группа В. 3-й тур. Япония — Бразилия;

12:00. Гандбол. Мужчины. Группа В. 4-й тур. Аргентина —Франция;

12:00. Плавание. 100 м баттерфляем. Мужчины, 200 м комплексом. Женщины, 800 м кролем. Женщины, 4х100 м комплексом. Микст. Предварительные заплывы;

12:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа Е. 3-й тур. Австрия — Канада;

12:00. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронный трамплин. 3 м. Финал;

12:06. Академическая гребля. Мужчины, женщины — лёгкий вес. Двойки парные. Финалы;

13:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа С. 2-й тур. Франция — Чехия;

13:00. Прыжки на батуте. Женщины. Квалификация;

13:00. Теннис. Мужчины. 1/2 финала. Женщины, матч за бронзу. Парный разряд. Мужчины, матч за бронзу. Микст, матч за бронзу. Парный разряд. Женщины, полуфиналы;

13:05. Парусный спорт. Микст, женщины. Динги;

13:13. Парусный спорт. Мужчины, женщины. Скиф. Финалы;

13:30. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой этап. Австралия — Испания. США – Франция;

13:45. Хоккей на траве. Женщины. Группа А. 4-й тур. Бельгия – Нидерланды. Мужчины. Группа В. 5-й тур. Австралия — Индия;

14:00. Баскетбол. Мужчины. Группа В. 3-й тур. Бразилия — Египет;

14:00. Баскетбол. Мужчины. Группа А. 3-й тур. Австралия — Греция;

14:30. Фехтование. Мужчины. Командная шпага. 1/4 финала;

14:35. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой этап. Нидерланды — Литва. Франция — Латвия;

14:50. Прыжки на батуте. Женщины. Финал;

15:00. Конный спорт. Командный конкур. Финал;

15:00. Водное поло. Мужчины. Группа В. 4-й тур. Австралия — Канада;

15:00. Гандбол. Мужчины. Группа А. 4-й тур. Хорватия — Швеция;

15:03. Парусный спорт. Мужчины, женщины. Виндсёрфинг. Финалы;

15:15. Стрельба из лука. Микст. Команды. 1/4 финала;

16:00. Бадминтон. Микст. Финал;

16:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа F. 3-й тур. Испания — США;

16:00. Футбол. Мужчины. 1/4 финала. Марокко — США;

16:30. Бокс. Женщины. 1 /8 финала;

16:30. Гребной слалом. Мужчины, женщины. Экстрим-слалом. Раздельный старт;

16:35. Водное поло. Женщины. Группа В. 4-й тур. Греция — Италия;

16:35. Парусный спорт. Мужчины. Динги;

17:00. Гандбол. Мужчины. Группа А. 4-й тур. Германия — Испания;

17:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа F. 3-й тур. Франция — Нидерланды;

17:43. Стрельба из лука. Микст. Команды. Финал;

18:00. Волейбол. Мужчины. Группа С. 3-й тур. Франция — Словения;

18:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа F. 3-й тур. Бразилия — Нидерланды;

18:00. Футбол. Мужчины. 1/4 финала. Япония — Испания;

18:00. Хоккей на траве. Мужчины. Группа В. 5-й тур. Новая Зеландия – Ирландия. Бельгия — Аргентина;

18:15. Баскетбол. Мужчины. Группа А. 3-й тур. Канада — Испания;

18:30. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой этап. Азербайджан — Китай. США — Канада;

18:38. Дзюдо. Женщины, свыше 78 кг. Мужчины, свыше 100 кг. Финалы;

19:00. Прыжки на батуте. Мужчины. Квалификация;

19:10. Лёгкая атлетика. 5000 м. Женщины. Тройной прыжок. Женщины. Метание диска. Женщины. Толкание ядра. Мужчины. Эстафета 4x400 м. Микст. 800 м. Женщины. Предварительные забеги;

19:30. Водное поло. Женщины. Группа В. 4-й тур. США — Франция;

19:35. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой этап. Франция – США. Латвия — Сербия;

20:00. Гандбол. Мужчины. Группа А. 4-й тур. Япония — Словения;

20:00. Теннис. Микст. Финал;

20:00. Футбол. Мужчины. 1/4 финала. Египет — Парагвай;

20:30. Фехтование. Мужчины. Командная шпага. Финал;

20:45. Хоккей на траве. Мужчины. Группа А. 5-й тур. Франция – ЮАР. Великобритания — Германия;

20:50. Прыжки на батуте. Мужчины. Финал;

21:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа В. 3-й тур. Норвегия — Нидерланды;

21:05. Водное поло. Женщины. Группа В. 4-й тур. Китай — Венгрия;

21:30. Плавание. 50 м на кролем. Мужчины. 200 м на спине. Женщины. 200 м комплексом. Мужчины. Финалы;

22:00. Баскетбол. Мужчины. Группа А. 3-й тур. Франция — Германия;

22:00. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой этап. Канада — Испания. Франция — Германия;

22:00. Волейбол. Мужчины. Группа С. 3-й тур. Япония — США;

22:00. Гандбол. Мужчины. Группа В. 4-й тур. Норвегия — Египет;

22:00. Плавание. 100 м баттерфляем. Мужчины. 200 м комплексом. Женщины. 1/2 финала;

22:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа Е. 3-й тур. Чехия — Бразилия;

22:00. Футбол. Мужчины. 1/4 финала. Франция — Аргентина;

22:20. Лёгкая атлетика. Мужчины. 10 000 м. Финал;

22:35. ВМХ-гонки. Мужчины, женщины. Финалы;

23:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа С. 3-й тур. США — Германия;

23:05. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой этап. Сербия – Польша. Китай — США.