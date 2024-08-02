Есть реальный шанс на золото в прыжках на батуте. А в теннисе – уже полуфинал.

Три девушки бьются за всю Россию. Что посмотреть в шестой день Олимпиады-2024?

Сегодня, 2 августа, в Париже пройдёт седьмой соревновательный день. Будет разыграно 25 комплектов наград. В одном из них – в прыжках на батуте — российская спортсменка Анжела Бладцева претендует за золото.

А в полуфинале теннисного женского парного разряда сыграют Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Напоминаем, что посмотреть все события Олимпиады можно только на официальном сайте Игр в Париже. В России по ТВ ничего не показывают.

Бладцева – наша птица счастья

2 августа может стать единственным днём на Олимпиаде в Париже, когда российский спортсмен поднимется на высшую ступень пьедестала. Реальные шансы на победу в прыжках на батуте есть у Анжелы Бладцевой.

Анжела Бладцева Фото: Федерация прыжков на батуте России

В 13:00 у спортсменки начнётся квалификация, а уже в 14:50 запланирован финал.

Первое выступление Бладцевой на международных турнирах состоялось в этом году. Но она уже успела стать обладательницей Кубка мира.

Олимпиада – история особенная. Здесь важно справиться с психологическим напряжением. Мы верим, что у Анжелы всё получится!

В шаге от медалей Олимпиады

Теннис. Из семи российских спортсменов, скомбинированных во всех возможных разрядах до полуфинала добрались лишь Мирра Андреева и Диана Шнайдер — в парном разряде. Обеих не удался личный турнир, но как нельзя лучше всё складывается в паре.

Накануне россиянки выбили из сетки олимпийских чемпионок Токио-2020 Катержину Синякову и Барбору Крейчикову из Чехии.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В полуфинале им достались испанки Сара Соррибес-Тормо и Кристина Букша. Они восьмые сеяные, и списывать их со счетов точно не стоит.

Важно вот что: россиянке сыгрались и почувствовали необходимый вайб. Теперь надо не дрогнуть за шаг до большого финала. В 1/2 финала Шнайдер и Андреева появятся четвёртыми по счету. То есть ближе к вечеру.

Выход великого Ринера

День Х для Франции. Завтра на татами выйдет самый титулованный дзюдоист планеты Тедди Ринер. В активе этого великого титана три олимпийских золота – Лондона, Рио и Токио. А после Парижа может стать и вовсе пять золотых наград! Если будет по золоту в личном и командном турнирах.

Тедди Ринер Фото: Harry How/Getty Images

Ринеру сейчас 35 лет, и это его последние Игры. Завершение карьеры — и при этом на родной земле, перед тысячами своих болельщиков. Первый поединок Ринер проведёт после 11:00, а в 19:09 состоится большой финал, куда он непременно должен выходить, чтобы «закрыть эту книгу».

И вновь о прыжках на батуте. Сегодня также состоится финал у мужчин. Там на победу претендует Иван Литвинович. Белорусский спортсмен три года назад выигрывал в Токио. И он вполне может повторить тот успех.

Начало мужского финала в 20:50.

Покер Маршана в плавании

Четвёртое золото может завоевать пловец Леон Маршан. И так уже титулованный француз поплывёт 200 м комплексом.

Леон Маршан Фото: Clive Rose/Getty Images

Из соперников у него Карсон Фостер (США), отобравшийся на первую Олимпиаду после двух неудачных попыток ранее. А также более опытный Данкан Скотт (Великобритания), который в Токио на этой же дистанции оставался вторым. Сможет ли он в этот раз исправиться?

Начало этого заплыва в 21:43 мск. В бассейне также определятся победители на дистанциях 50 м кролем у мужчин и 200 м на спине у женщин.

А ещё – начинаются решающие матчи у футболистов.

В один день станут известны полуфиналисты — по итогам матчей Марокко — США, Япония — Испания, Египет — Парагвай. Четвёртым и центральным матчем дня станет битва Франции и Аргентины в Бордо. Начало в 22:00 мск.