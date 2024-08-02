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Олимпиада 2024 в Париже – онлайн-трансляция соревнований 2 августа 2024

Сегодня у России должна быть первая медаль! Что происходит в 7-й день Олимпиады. LIVE
Татьяна Постникова Батраз Томаев
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Олимпиада-2024
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На старт выходит Анжела Бладцева — один из лидеров мирового сезона в прыжках на батуте!

В пятницу, 2 августа в Париже пройдут соревнования седьмого дня Олимпийских игр — 2024. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований и расскажет обо всём самом интересном.

Внимание болельщиков из России 2 августа будет приковано к двум событиям. Первое — это розыгрыш медалей в прыжках на батуте. В нём будет участвовать россиянка Анжела Бладцева, которая является одним из лидеров мирового сезона и претендует в том числе и на первое место в сражении с соперницами из Китая. Второе — это полуфинал в женском парном разряде теннисного турнира: Мирра Андреева и Диана Шнайдер постараются сломить сопротивление пары из Испании и добраться до решающего матча за золото.

Олимпиада-2024. Полное расписание соревнований
Олимпиада-2024. Медальный зачёт

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Live Батраз Томаев

Вчера нас порадовали Диана Шнайдер и Мирра Андреева. Девушки победили грозных соперниц из Чехии и вышли в 1/2 финала Олимпиады. За их матчем на корте №7 наблюдали даже с соседнего корта Филиппа Шатрье.

Ну, а мы предлагаем вам почувствовать атмосферу игры с участием россиянок.

09:05 Батраз Томаев

Сегодня в Париже разыграют 25 комплектов наград. Богатый на медали день.

📝 Мы подготовили традиционный гайд, где собрали самые важные соревнования пятницы. Чуть позже остановимся на некоторых из поподробнее.

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08:52 Батраз Томаев

Пока явно не добирают золотых наград представители США 🇺🇸. В их активе 37 медалей, из которых золотых 9. Лидирующий Китай 🇨🇳 имеет в копилке 11 золотых медалей, завоевав при этом 24 награды в общем.

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08:43 Батраз Томаев

Как завершился день вчерашний? Пора взглянуть на медальный зачёт.

Медальный зачёт Олимпийских игр - 2024 в Париже
08:33 Батраз Томаев

Доброе утро! ✌️

Настало время шестого олимпийского дня. Мы приближаемся к экватору Олимпиады, а ведь ещё совсем недавно отсчитывали месяцы и дни до её старта.

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