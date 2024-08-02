В текущем сезоне она уже выиграла Кубок мира.

Российская спортсменка будет биться за золото Олимпиады. Кто такая Анжела Бладцева?

19-летняя прыгунья на батуте Анжела Бладцева внезапно стала главной надеждой российских болельщиков на Олимпиаде-2024 в Париже. Дебютировав на Кубке мира в текущем году, Бладцева с ходу выиграла общий зачёт. В её активе – высочайшая оценка за 57 баллов. И она будет бороться за победу на Играх в Париже с сильнейшими китаянками.

Удивительно, но до нынешнего сезона в России про эту спортсменку практически не знали. А ведь медаль в Париже ещё пять лет назад ей предсказал пианист-виртуоз Денис Мацуев.

Бладцева попала в прыжки случайно

Как это часто бывает в спорте, Анжела попала в прыжки на батуте случайно – просто секция была практически напротив дома, и мама девочки, бывшая фигуристка, привела её туда. Бладцевой тогда было пять лет.

«Да она ничего не знала о батуте, просто хотела, чтобы я занималась спортом, но не фигурным катанием. Мне было интересно, однако первый год занятий получился очень тяжёлым, с истериками и слезами. Я не хотела идти, плакала. И тренер просто брала меня на руки, успокаивала и сажала на батут. Я сидела, сидела, сидела, а потом начинала прыгать», – рассказывала Анжела в интервью «Спортивному Петербургу».

Тренер Анжелы – Елена Федоренчик, которая работает с ней уже 14 лет.

По словам наставника, если бы не прыгучесть, которая проявилась сразу, она бы не стала возиться с вечно плачущим маленьким ребёнком.

Предсказание гениального пианиста

В 2017-м году Бладцева громко дебютировала на первенстве мира в категории спортсменов 11-12 лет, став чемпионкой. Она повторила свой успех в 2018, 2019 и 2021 годах.

«Соперницы её всегда боялись. Они могли быть первыми, только если она серьёзно ошибётся, например, не доделает упражнение. Других вариантов не было», — рассказывала Елена Федоренчик в программе «Спортивная столица» на «Радио «Зенит».

В 2019-м уже в ранге трёхкратной победительницы первенства мира она выступила на Всероссийском конкурсе детских талантов «Синяя птица» на «России 1» в паре с батутистом из Тольятти Дмитрием Нартовым.

После их номера знаменитый пианист-виртуоз Денис Мацуев, бывший одним из членов жюри, предсказал Анжеле успех на Олимпиаде в Париже.

«Я болельщик со стажем, прекрасно помню Сидней, когда батут включили в олимпийскую программу и наши триумфально забрали две золотые медали. У вас есть замечательная перспектива выступить на Олимпиаде – не в Токио, но в Париже в 2024-м всё будет, я уверен. Вы будете в самой лучшей форме», – сказал Мацуев ещё пять лет назад. Неужели был прав?

Анжела Бладцева – обладательница Кубка мира

Предсказание Мацуева вполне может сбыться.

Бладцева шла безоговорочным лидером по своему возрасту, выигрывая турнир за турниром, и при переходе на взрослый уровень не просто не потерялась, а стала лучшей.

Президент Федерации прыжков с трамплина России Николай Макаров ещё в январе заявлял, что никто из российских спортсменов не будет получать нейтральный статус, так как условия международной федерации гимнастики неприемлемы. Но затем пересмотрел свою позицию. В феврале Бладцева получила право выступать на международных турнирах и вскоре дебютировала на Кубке мира.

На этом турнире российская спортсменка выступила блестяще, с ходу выполнив квалификационный норматив на Олимпиаду в Париж – она заняла второе место на этапе в Баку, опередив подругу по команде Яну Лебедеву. В Швейцарии Анжела выиграла, в Португалии вновь стала второй и лишь на одном из этапов не попала в тройку призёров. Победа в общем зачёте – значимое достижение, особенно в дебютный год.

Бладцева приехала в Париж биться за самые высокие места. Вряд ли она скажет, что ей хотелось просто почувствовать атмосферу, получить опыт и пообщаться с другими спортсменами.

«Просто буду делать своё, а там уже меня оценят судьи. Я знаю, ради чего работала, за что работаю и что могу получить. Я уверена на все 100%, что это реально», — сказала спортсменка в эфире «Матч ТВ» перед поездкой в Париж.

В столицу Франции она прилетела со своим талисманом – игрушечным медвежонком, которого ей подарили на первенстве мира в Токио. Он всегда приносил Анжеле удачу, должен помочь и на этот раз.

Финал в прыжках на батуте начнётся в 14:50 мск.