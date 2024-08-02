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Прыжки на батуте на Олимпиаде в Париже – расписание и правила, когда выступает Анжела Бладцева, где смотреть финал

Россия бьётся за золото Игр в прыжках на батуте. Что это за вид спорта и как его смотреть?
Андрей Шитихин
Прыжки на батуте на ОИ – расписание и правила
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Анжела Бладцева постарается обойти сильных китаянок.

Сегодня, 2 августа, на Олимпиаде в Париже состоятся соревнования по прыжкам на батуте – в виде спорта, в котором одним из главных фаворитов является российская спортсменка Анжела Бладцева.

Анжела Бладцева – победитель Кубка мира и настоящая звезда:
Российская спортсменка будет биться за золото Олимпиады. Кто такая Анжела Бладцева?
Российская спортсменка будет биться за золото Олимпиады. Кто такая Анжела Бладцева?

Что такое олимпийский батут?

Олимпийский батут состоит из рамы, пружин и прямоугольного эластичного полотна. Рабочая область батута — 4,28 м на 2,14 м. В самом центре полотна нарисован красный крест, который помогает участникам ориентироваться во время упражнения и корректировать приземление.

Сколько спортсменок примут участие?

На Олимпиаде в прыжках на батуте принимают участие 16 спортсменок, которые выполнили квалификационный норматив.

Как проходит квалификация в прыжках на батуте?

В финальном раунде будут участвовать восемь спортсменок, которые отберутся по итогам квалификации за два часа до старта финала.

В квалификации каждая участница показывает два упражнения из 10 элементов. Первое упражнение – это восемь обязательных элементов и два произвольных, которые потом не могут использоваться в произвольной программе. В этом упражнении обязательные элементы оцениваются только по технике исполнения, а произвольные – по технике исполнения и коэффициенту сложности.

Прыжки на батуте

Прыжки на батуте

Фото: Julian Finney/Getty Images

Второе упражнение – произвольная программа, где каждый из 10 элементов оценивается по всем критериям.

Оценки за обе программы суммируются, и восемь лучших спортсменок проходят в финал.

Как проходит финальный раунд в прыжках на батуте?

В финальном раунде каждая участница показывает только произвольную программу, результаты квалификации не учитываются. Кто наберёт больше всего баллов, тот и победил. Чтобы стать олимпийской чемпионкой, нужно сделать 30 элементов: 20 — в квалификации и 10 — в финале.

На что обращают внимание судьи?

Судьи в прыжках на батуте обращают внимание на сложность программы, качество исполнения элементов, время в воздухе и обязательный контакт с батутом при отталкивании только в рабочей зоне, выход за которую строго наказывается. Участники соревнований должны делать все элементы непрерывно, промежуточные прыжки между элементами недопустимы. Один из важнейших критериев – приземление в рабочую зону и фиксация положения тела. После завершения упражнения гимнастки обязаны три секунды стоять неподвижно.

Прыжки на батуте

Прыжки на батуте

Фото: РИА Новости

Когда начнётся финал? Когда стартует Бладцева? Где смотреть?

Квалификационный раунд в прыжках на батуте у женщин начнётся в 13:00 мск. Анжела Бладцева по жеребьёвке получила четвёртый номер. Сначала все спортсменки покажут первое упражнение, затем – второе.

Смотреть квалификацию в прыжках на батуте на Олимпиаде в Париже можно на официальном сайте соревнований, но для просмотра необходима регистрация.

Финал в прыжках на батуте начнётся в 14:50 мск. Его тоже можно будет смотреть на сайте Олимпиады. Примерно в 15:30 станет ясно, сможет ли Анжела Бладцева завоевать медаль в Париже.

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