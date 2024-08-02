Турецкий «Батя с дивана» покорил соцсети. Что известно о главном мем-герое Олимпиады?

Стрельба на Олимпиаде – обычно интересна исключительно преданным фанатам этого вида спорта. Однако на Играх в Париже стрелки неожиданно привлекли к себе столько внимания, что их обсуждают все соцсети.

Сперва везде завирусилось фото кореянки Ким Е Джи, которая в костюме хладнокровного киборга завоевала серебро, а теперь звездой соцсетей стал турок Юсуф Дикеч. Из-за максимально расслабленного образа 51-летнего стрелка уже прозвали батей, который решил показать класс молодым.

Легендарная поза

Юсуф Дикеч поразил публику во время соревнований в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м в смешанных парах. 51-летний турок завоевал свою первую медаль на Играх, взяв вместе с Шевваль Илайдой серебро. Но запомнился он не результатами, а своим видом. Юсуф выступал в самой обычной одежде и очках для коррекции зрения, а во время стрельбы стоял в расслабленной позе, держа руку в кармане.

Для понимания: все соперники в этот момент напоминали киборгов. На них была специальная экипировка: наушники, подавляющие шум, очки с линзами, повышающими точность и защищающими от бликов, а некоторые даже вышли в куртках с рукавами из жёсткой кожи, снижающими вибрацию в момент выстрела. В стрельбе все эти технические хитрости разрешены.

Дикеч (слева) поразил публику во время соревнований Фото: Кадры из трансляции

В соцсетях начали сравнивать Дикеча с батей, который встал с дивана и пришёл показать молодым свой класс, или с хладнокровным киллером из фильмов. Люди сразу начали создавать множество мемов с турком.

Без шутки не обошёлся даже министр спорта и молодёжи в Турции Осман Ашкын Бак. В своих соцсетях он опубликовал снимок Дикеча, повторившего свою легендарную позу уже вечером, после окончания соревнований.

«Я веду репортаж из Олимпийской деревни. Всем нужно быть начеку! Наш Юсуф Дикеч и его легендарная поза», — написал Ашкын Бак.

Юсуф Дикеч Фото: Из личного архива спортсмена

Даже глава SpaceX Илон Маск не прошёл стороной. Под одним из постов про успех Юсуфа предприниматель написал: «Круто!»

«Успех не приходит, когда руки в карманах»

Сам Юсуф довольно быстро понял, что стал популярным. В своих соцсетях он даже выложил ролик с подборкой лучших мемов про себя на турецком.

Дикеч уже прилетел в Турцию. Там его встречали в аэропорту как героя: приехал министр спорта, а также сотни фанатов с цветами.

«Наш внешний вид может казаться комфортным, но внутри нас назревает буря. Ощущение, что ты вот-вот взорвёшься изнутри. Мы стараемся не позволять вырываться этому наружу. Мне не очень комфортно с оборудованием, поэтому я выхожу так. Я прирождённый стрелок, мне не нужно оборудование. Нужно просто раскрыть свой талант. Я верю в это. Разговоры в мировой прессе обо мне радуют и мотивируют. Не ожидал такого уровня признания, это застало меня врасплох.

Успех не приходит, когда руки просто в карманах. На самом деле, это моя обычная поза для стрельбы. Так моё тело более стабильно», – рассказал Юсуф.

Юсуф Дикеч (справа) Фото: Олимпийский комитет Турции

«Следующая цель – Олимпиада-2028»

А что вообще известно о Дикече?

Родился Юсуф 1 января 1973 года в Гёксуне. Долгое время Дикеч служил в генеральном командовании жандармерии Вооруженных сил Турции, уволился Юсуф в звании старшего сержанта.

Будучи военным, Дикеч начал выступать на соревнованиях. В 2006 году он обновил мировой рекорд по стрельбе из пистолета центрального боя на 25 м на чемпионате мира среди военных. В 2013 году взял золото и серебро на Средиземноморских играх.

На свою первую Олимпиаду Юсуф поехал ещё в 2008 году. С тех пор он побывал на пяти Играх. До Парижа лучшим его результатом было 22-е место в стрельбе из пистолета на 50 м на Играх в Рио-де-Жанейро.

Юсуф Дикеч Фото: Из личного архива спортсмена

После своего триумфа во Франции Дикеч заявил, что готов поехать на Игры в Лос-Анджелесе и взять там золото: «Наша следующая цель – Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Я сказал другу Дамиру, занявшему первое место: «Мы доверяем тебе золото, но вернём его в 2028 году». Он рассмеялся. В 2028 году мы получим золотую медаль, а потом, если бог даст, я думаю, что можно будет и завершить карьеру», – пояснил Юсуф.