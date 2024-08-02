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Олимпиада-2024, прыжки на батуте, россиянка Анжела Бладцева осталась без медали, результаты

Трагедия России на Олимпиаде. Анжела Бладцева проиграла в финале и разрыдалась
Андрей Шитихин
Анжела Бладцева проиграла в финале Олимпиады-2024
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Безоговорочные фавориты из Китая наошибались, но россиянка не сделала своё.

Ну как же так?! Анжела Бладцева, главная надежда России на Олимпиаде в Париже, осталась без медали в прыжках на батуте. Для 19-летней спортсменки это настоящая трагедия. Пройти все барьеры на пути к Олимпийским играм, выиграть Кубок мира и в решающей финальной попытке не сделать то, что она делала наверняка тысячи раз.

Бладцева уверенно прошла квалификацию, не сильно разбрасываясь на то, чтобы обязательно показать всё лучшее, что может. Она прошла в финал с четвёртым результатом, но это было совершенно неважно, так как в финале все предыдущие результаты отменяются.

Олимпиада 2024. Прыжки на батуте
Женщины. Финал
02 августа 2024, пятница. 14:50 МСК
Окончено
1
Брайони Пейдж
Великобритания
56.480
2
Виолетта Бордиловская
Беларусь
56.060
3
Софьян Мето
Канада
55.650

И Анжеле, чтобы просто быть в медалях, достаточно было продемонстрировать то, что она уже делала в нынешнем сезоне: показать свою программу и исполнить её чисто. Но вот как раз этого и не получилось. Бладцева и в воздухе может висеть дольше, и исполнение делать на более высокие оценки, и за «горизонт» получать более высокие баллы.

Анжела Бладцева

Анжела Бладцева

Фото: Александр Щербак/ТАСС

В финале российская спортсменка получила баллы меньше, чем в квалификации. Получила бы столько же – оказалась бы на пьедестале. А в сезоне у Анжелы была оценка за 57 баллов! Но… Наша девушка разрыдалась сразу после того, как спрыгнула с батута. И выступала, похоже, на диком нервяке. Однако ей всего 19 лет, и через четыре года в Лос-Анджелесе будет шанс отыграться. Возможно.

Кто такая Анжела Бладцева:
Российская спортсменка будет биться за золото Олимпиады. Кто такая Анжела Бладцева?
Российская спортсменка будет биться за золото Олимпиады. Кто такая Анжела Бладцева?

При этом главные соперницы из Китая ошибались. Ху Ичэн вообще вылетела с батута от дикого напряжения, а Чжу Сюэин выступила примерно так же, как Бладцева. В итоге ни россиянки, ни китаянок в топ-3 не оказалось. Победу со сложной программой и почти безупречным исполнением одержала британка Брайони Пейдж, второй стала белоруска Виолетта Бордиловская, а третьей – канадка Софьян Мето, которая едва проползла в финал.

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