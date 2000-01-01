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Венесуэлец вернулся на Олимпиаду спустя 40 лет
Венесуэлец вернулся на Олимпиаду спустя 40 лет
Венесуэльский стрелок Леонель Мартинес стал звездой на Олимпиаде в Париже. Дело в том, что 60-летний спортсмен выступил на Играх спустя 40 лет после своего первого турнира!
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Первое выступление
Первое выступление
Впервые на Олимпиаде Мартинес оказался в 1984 году в Лос-Анджелесе. Тогда Леонель стал 41-м и решил завязать со спортом, занявшись бизнесом.
Возвращение
Возвращение
В начале 2010-х Мартинес решил вернуться в спорт, а в 2023 году он отобрался на свою вторую Олимпиаду! В Париже венесуэлец стал 28-м в квалификации, но всё равно был рад возможности выступить на Играх.
Рекордсмен
Рекордсмен
Мартинес — не рекордсмен по разрыву между первой и второй Олимпиадой. Дольше всех пришлось ждать коннику Хироси Хокэцу. Между ОИ-1964 и ОИ-2008, где был японец, прошло 44 года!
Венесуэльский спортсмен вернулся на Олимпиаду спустя 40 лет
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