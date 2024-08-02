«На душе пусто». Эмоциональная Анжела Бладцева после поражения на Олимпиаде

Анжела Бладцева была главной надеждой российских болельщиков на золото Олимпиады в Париже. Основания на это были: девушка в свои 19 лет с ходу выиграла Кубок мира по прыжкам на батуте. Она действительно входила в число претенденток на победу, но в финальном выступлении что-то пошло не так. Анжела заплакала, не дожидаясь оценок. А решение судей только подтвердило неприятные опасения – пятое место.

Тем не менее после выступления Анжела нашла в себе силы пообщаться с журналистами и рассказать, что пошло не так в её финальном выступлении

«На душе пусто. Всё не получилось»

— Анжела, мы болели за вас, сердечки показывали!

— Спасибо вам большое.

— Что на душе у вас?

— Пусто (плачет). Просто не получилось. С самого начала всё не получилось. Не справилась с высотой, техникой, с перемещением.

— Это из-за нервов? Если бы всё сделала в квалификации, то всё бы получилось?

— Сомневаюсь. Я ещё не смотрела своё выступление. Мне стыдно смотреть.

— В квалификации всё было нормально по ощущениям?

— Нет. Будем считать, что просто не мой день. Не скажу, что я волновалась. Обычно по мне это сразу становится видно, по глазам. Я захожу и дрожу. Просто не получилось.

— Вы почувствовали разницу между Олимпиадой и этапами Кубка мира?

— Олимпиада мне гораздо больше понравилась. Здесь больше людей, поддержки. Наверное, мотивация больше.

— Удалось арену заранее осмотреть, попробовать?

— Нет. У нас у всех вчера был первый день занятий тут. Получилась одна тренировка. И сегодня утром. На этом всё.

— Тяжело выступать с одной тренировкой на новой арене?

— Мы к этому привыкли. У нас всегда примерно так же. Один-два дня.

— Находиться в Париже без большой команды тяжелее, нежели рядом она была бы? Было какое-то давление?

— На нас никто не давил. Я сама себя тоже старалась не загонять. Что я с этим сделаю? Если я расстроюсь, то нам всё равно не дадут ни флаг, ни гимн. Поэтому никто в Олимпийской деревне против нас не был. Никто ничего не говорил. Все были рады, что мы хоть таким небольшим составом из 15 человек, но приехали.

— Некоторые ругали Олимпийскую деревню. Как вам там жизнь?

— Я не поняла, почему её все ругали. Меня, в принципе, всё устроило. Не скажу, что было что-то не так. Мы жили в гораздо худших условиях. Не могу сказать и про то, что картонные кровати какие-то неудобные.

«Кому больше повезёт, тот и выиграет»

– Анжела, главный вопрос. Какая музыка у вас была в наушниках?

– У меня свой плейлист. Давайте я вам лучше покажу. Вот, первый трек слушала.

Музыка спортсменки Фото: Из личного архива Анжелы Бладцевой

– Будете в него вносить изменения после Олимпиады?

– Думаю, что да.

– А что за талисман у вас?

– У меня раньше была другая маленькая игрушка в виде серого барашка, но в прошлом году на одном из стартов я подарила его маленькой девочке. И вот решила поменять. Это мне девочка не первенстве мира в 2019 году подарила. Он у меня долго дома лежал, и я решила, что это мой новый талисман.

– Как его зовут?

– Он без имени. Просто мишка.

– У вас в финале всего одна попытка – это какое-то казино. Если бы было три попытки, то вы с большей вероятностью были бы в медалях?

– Думаю, что да.

– Нужно ли менять формат? Не слишком ли он жестокий?

– Так азарта больше. Тут кто больше готов морально и физически, кому больше повезёт, то и прыгнет, тот и выиграет.

— Опыт как-то сказался, потому что вы — одна из молодых.

— Да, я и девушка, которая стала второй, – ровесницы, самые младшие. Не скажу, что опыт сильно сыграл. Надо просто работать больше.

— За Виолетту радостно?

— Да. Мы с ней живём в соседних домах. Кто-то – с нами, кто-то раздельно живёт из Беларуси. Где были места, туда и поселили. Они приехали на два или один день раньше нас.

Виолетта Бордиловская Фото: Naomi Baker/Getty Images

«В своих силах я была уверена на все сто»

— Нервировали разговоры, ехать или нет на Олимпиаду?

— Нет, когда сказали, что есть возможность отобраться на Олимпиаду и поехать, мы были на сборах в Китае. Нам предложили, а мы вчетвером согласились.

— У вас был ещё разговор, кто из вас поедет. Это как-то на вас повлияло?

— Нет. Мы спортсмены, выполняем свою работу. Кто лучше выполнит, тот и поедет.

— Сейчас не жалеете об этом решении?

— Не могу сказать.

— Какие сейчас планы?

— Мы завтра улетаем, поэтому Париж особо не посмотрю. Пока не знаю, не буду загадывать. Будем работать.

— Как долго вы отходите от таких поражений?

— Всегда по-разному. Это самое тяжёлое поражение в моей карьере.

— Спортсмен обычно на тренировках понимает своё состояние. У вас не было никаких опасений?

— Нет, в своих силах я была уверена на все сто. Тренеры сказали, чтобы не расстраивалась. Как-никак ответственный старт. Я показала всё, что могу. Но не получилось.

— Мы видели, что вы отдельно от тренера сидели.

— Я обычно ухожу.

— Вы пытались уйти, но они не разрешили?

— Да, сказали сидеть до конца. Тяжело было сидеть. Я просто не люблю, чтобы меня видели.

— Для британки была неожиданностью выиграть?

— Я за неё рада. Для неё это третья Олимпиада, и наконец-то стала первой. Не она же виновата, что я как-то не так прыгнула. Она сказала мне, чтобы я не расстраивалась.

— Вы ехали за золотом?

— Да, для себя ехала за золотом.

— Подвели слишком большие ожидания?

— Я сама для себя ждала золото.