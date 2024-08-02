«У нас очень большие претензии к судейству». Тренер Бладцевой — об итогах финала Олимпиады

В пятницу, 2 августа, на Олимпиаде в Париже состоялся финал в женских прыжках на батуте, от которого в России ждали золота. Дело в том, что в решающем сражении за медали принимала участие действующая победительница Кубка мира 19-летняя Анжела Бладцева. Правда, ей не удалось добраться не то что до золота, а даже до медали. Пятое место.

Главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков, который был вместе с Анжелой в Париже, рассказал, почему россиянка оказалась так низко в итоговом протоколе, обозначил претензии к судейству и отметил другие причины, которые могли повлиять на результат.

– Алексей Зосимович, что можете сказать по поводу выступления Анжелы? Что не получилось?

– Мы сейчас сидим с президентом федерации, общаемся с личным тренером. У нас очень большие претензии к судейству. Анжела – спортсменка высочайшего уровня. При любом раскладе она не могла получить такую низкую оценку техники. Что имеем, то имеем. Да, она где-то не справилась с психологией. Молодая. Честно сказать, непонятно.

– Если отбросить момент с судейством, она выступила на медаль?

– В тройку войти она должна была 100%. Даже с таким выступлением в финале. Даже с учётом субъективного показателя в виде оценки за технику, на наш взгляд, это было попадание в тройку призёров. Причём на хорошем уровне. Даже неспециалисты могут посмотреть видеозапись выступления призёров и Анжелы. Там разница такая, что видно даже непрофессионалу.

– Она расстроилась после выступления. Это от того, что показала результат ниже уровня?

– Конечно! Вы можете посмотреть протоколы соревнований ЧР-2024. Лидеры набирали за 58 баллов. Сейчас Анжела еле-еле набрала выше 55. Она сама себе проиграла три балла. Это космос в батуте.

– Она не могла «перегореть» из-за ожиданий перед стартом? Ожидала ведь золота.

– Знаете, я не скажу, что она сама себя накрутила. Задача стояла – максимум. И ей это было по силам. На сегодняшний момент Бладцева – одна из сильнейших спортсменок мира. Я отвечаю за свои слова. Это просто топ-спортсмен мира. Естественно, мы ставили планку даже не на серебро с бронзой, а только на золото. Но, к сожалению, получилось так, как получилось. Будем разбираться в этом всём. Батут – субъективный вид спорта. Когда ты не мелькаешь перед судьями на снаряде и пьедестале, то они начинают тебя забывать. Хотя надо учесть, что она в этом году стала обладательницей Кубка мира. Но, видимо, этого оказалось мало. Соперники весь цикл выступали, показывали результаты на КМ, на ЧМ. Это играет свою роль.

– Будете подавать протест на оценки? Или это бесполезно в данном случае?

– По правилам протесты на оценивание исполнения не подаются.

– Сказалось ли, что команда была в неполном составе? Поддержки особо не было.

– Самое главное – уметь абстрагироваться, настроить спортсмена на результат. Да, было непросто. Но нужно уметь абстрагироваться. Я не хочу обсуждать отдельные моменты, но в принципе всё нормально.

– К вам нормально относились? Не было проблем на бытовом уровне?

– Вообще никаких. Отношение и в Олимпийской деревне, и в семье спортсменов нормальное, адекватное, хорошее.

– Можно ли Анжелу Бладцеву назвать сильной, амбициозной спортсменкой?

– Анжела с юных лет на всех мировых первенствах ставила задачу завоевать только первое место. Она её и достигала. Конечно, когда она вошла в основную команду, случилось то, что случилось – отстранение. Но у нас есть конкурентная среда внутри страны. Это подстёгивает к саморазвитию. Наши девчонки показывали в этом сезоне хорошие показатели.

Я сейчас займусь глубоким анализом. Сравню Кубки мира по этапам до Олимпиады и последний результат. Но уже сейчас навскидку могу сказать, что она выступила нисколько не хуже, чем на Кубке мира, где становилась победителем.

– Будете, наверное, целиться на золото следующей Олимпиады?

– Конечно, вы что! У нас в команде растёт хорошая смена благодаря общей политике федерации. Конкуренция будет достойной. Мы ставим задачи только в виде золотых медалей.

– Да и сборная может быть уже в других условиях.

– Я думаю, всё получится. Рано или поздно всё заканчивается. И нынешняя ситуация тоже закончится. Мы смотрим в будущее с оптимизмом. Злее будем. Главное, что у нас есть полная поддержка в лице нашего государства и министерства спорта.