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Прыжки на батуте на Олимпиаде-2024: тренер россиянки Анжелы Бладцевой — об итогах соревнований и судействе

«У нас очень большие претензии к судейству». Тренер Бладцевой — об итогах финала Олимпиады
Елена Кузнецова
Тренер Бладцевой — об итогах финала Олимпиады
Аудио-версия:
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Алексей Рыжков объяснил, что пошло не так у его подопечной.

В пятницу, 2 августа, на Олимпиаде в Париже состоялся финал в женских прыжках на батуте, от которого в России ждали золота. Дело в том, что в решающем сражении за медали принимала участие действующая победительница Кубка мира 19-летняя Анжела Бладцева. Правда, ей не удалось добраться не то что до золота, а даже до медали. Пятое место.

Главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков, который был вместе с Анжелой в Париже, рассказал, почему россиянка оказалась так низко в итоговом протоколе, обозначил претензии к судейству и отметил другие причины, которые могли повлиять на результат.

Как сложился этот тяжёлый финал?
Трагедия России на Олимпиаде. Анжела Бладцева проиграла в финале и разрыдалась
Трагедия России на Олимпиаде. Анжела Бладцева проиграла в финале и разрыдалась

– Алексей Зосимович, что можете сказать по поводу выступления Анжелы? Что не получилось?
– Мы сейчас сидим с президентом федерации, общаемся с личным тренером. У нас очень большие претензии к судейству. Анжела – спортсменка высочайшего уровня. При любом раскладе она не могла получить такую низкую оценку техники. Что имеем, то имеем. Да, она где-то не справилась с психологией. Молодая. Честно сказать, непонятно.

– Если отбросить момент с судейством, она выступила на медаль?
– В тройку войти она должна была 100%. Даже с таким выступлением в финале. Даже с учётом субъективного показателя в виде оценки за технику, на наш взгляд, это было попадание в тройку призёров. Причём на хорошем уровне. Даже неспециалисты могут посмотреть видеозапись выступления призёров и Анжелы. Там разница такая, что видно даже непрофессионалу.

– Она расстроилась после выступления. Это от того, что показала результат ниже уровня?
– Конечно! Вы можете посмотреть протоколы соревнований ЧР-2024. Лидеры набирали за 58 баллов. Сейчас Анжела еле-еле набрала выше 55. Она сама себе проиграла три балла. Это космос в батуте.

– Она не могла «перегореть» из-за ожиданий перед стартом? Ожидала ведь золота.
– Знаете, я не скажу, что она сама себя накрутила. Задача стояла – максимум. И ей это было по силам. На сегодняшний момент Бладцева – одна из сильнейших спортсменок мира. Я отвечаю за свои слова. Это просто топ-спортсмен мира. Естественно, мы ставили планку даже не на серебро с бронзой, а только на золото. Но, к сожалению, получилось так, как получилось. Будем разбираться в этом всём. Батут – субъективный вид спорта. Когда ты не мелькаешь перед судьями на снаряде и пьедестале, то они начинают тебя забывать. Хотя надо учесть, что она в этом году стала обладательницей Кубка мира. Но, видимо, этого оказалось мало. Соперники весь цикл выступали, показывали результаты на КМ, на ЧМ. Это играет свою роль.

– Будете подавать протест на оценки? Или это бесполезно в данном случае?
– По правилам протесты на оценивание исполнения не подаются.

– Сказалось ли, что команда была в неполном составе? Поддержки особо не было.
– Самое главное – уметь абстрагироваться, настроить спортсмена на результат. Да, было непросто. Но нужно уметь абстрагироваться. Я не хочу обсуждать отдельные моменты, но в принципе всё нормально.

– К вам нормально относились? Не было проблем на бытовом уровне?
– Вообще никаких. Отношение и в Олимпийской деревне, и в семье спортсменов нормальное, адекватное, хорошее.

Что говорила после финала сама Анжела?
«На душе пусто». Эмоциональная Анжела Бладцева после поражения на Олимпиаде
«На душе пусто». Эмоциональная Анжела Бладцева после поражения на Олимпиаде

– Можно ли Анжелу Бладцеву назвать сильной, амбициозной спортсменкой?
– Анжела с юных лет на всех мировых первенствах ставила задачу завоевать только первое место. Она её и достигала. Конечно, когда она вошла в основную команду, случилось то, что случилось – отстранение. Но у нас есть конкурентная среда внутри страны. Это подстёгивает к саморазвитию. Наши девчонки показывали в этом сезоне хорошие показатели.

Я сейчас займусь глубоким анализом. Сравню Кубки мира по этапам до Олимпиады и последний результат. Но уже сейчас навскидку могу сказать, что она выступила нисколько не хуже, чем на Кубке мира, где становилась победителем.

– Будете, наверное, целиться на золото следующей Олимпиады?
– Конечно, вы что! У нас в команде растёт хорошая смена благодаря общей политике федерации. Конкуренция будет достойной. Мы ставим задачи только в виде золотых медалей.

– Да и сборная может быть уже в других условиях.
– Я думаю, всё получится. Рано или поздно всё заканчивается. И нынешняя ситуация тоже закончится. Мы смотрим в будущее с оптимизмом. Злее будем. Главное, что у нас есть полная поддержка в лице нашего государства и министерства спорта.

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