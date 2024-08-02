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Расписание спортивных матчей 3 августа 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: бои Дудаковой, Шары, Умара в UFC, «Зенит» — «Ростов» и Олимпиада
Михаил Георгиев
Спортивные события 3 августа
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Спорт 3 августа: собрали лучшее, залетайте и смотрите главное вместе с «Чемпионатом»!

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Время в материале указано по Москве.

👊 5:30*: Денис Гольцов (Россия) – Тим Джонсон (США), PFL 7 Playoffs

*Время боя может измениться и будет уточнено

PFL 2024. PFL 7 Playoffs, Нэшвилл, США
Денис Гольцов — Тим Джонсон
03 августа 2024, суббота. 05:30 МСК
Денис Гольцов
Не началось
Тим Джонсон

Интрига: Русский богатырь против экс-соперника Фёдора

Денис Гольцов продолжает покорять PFL. Парень по прозвищу Русский богатырь в прошлом сезоне дошёл до финала и сейчас намерен как минимум повторить достижение. Очередным соперником Гольцова станет Тим Джонсон, когда-то успевший подраться с самим Фёдором Емельяненко. Тогда американец улетел в брутальный нокаут, а что ждёт его теперь?

Вспоминаем последнюю победу Гольцова
Молот уже не тот. Гольцов безжалостно смял бразильского ветерана
Молот уже не тот. Гольцов безжалостно смял бразильского ветерана

⚽️ 15:00: «Акрон» – «Динамо» Москва, РПЛ, 3-й тур

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: москвичи оклемаются после разгромного поражения?

Бело-голубые взяли максимум в двух матчах РПЛ (по 3:1 с «Факелом» и «Локомотивом»), но затем неожиданно мощно влетели в Кубке «Спартаку» — 0:3. А тут ещё и неуступчивый «Акрон» в соперниках. Тольяттинцы тоже не в лучшем настроении – крайне неудачно съездили в гости к «Рубину» в Кубке — 0:4. Однако главное для них – всё-таки РПЛ, а там новичок забил четыре гола за два матча и взял три очка (2:3 с «Локо» и 2:0 с «Факелом»). «Динамо» точно не будет просто.

Бело-голубые нашли усиление в африканской сборной
«Динамо» нашло неожиданную замену Смолову. Будущий новичок сейчас на Олимпиаде
«Динамо» нашло неожиданную замену Смолову. Будущий новичок сейчас на Олимпиаде

🥇🤸‍♂️ 16:30: Олимпиада-2024, спортивная гимнастика, финалы, вольные упражнения (мужчины), опорный прыжок (женщины), конь (мужчины)

Олимпиада 2024. Спортивная гимнастика
Мужчины. Вольные упражнения. Финал
03 августа 2024, суббота. 16:30 МСК
Не началось
Олимпиада 2024. Спортивная гимнастика
Женщины. Опорный прыжок. Финал
03 августа 2024, суббота. 17:20 МСК
Не началось
Олимпиада 2024. Спортивная гимнастика
Мужчины. Конь. Финал
03 августа 2024, суббота. 18:10 МСК
Не началось

Интрига: Байлз возьмёт ещё одно золото?

Американка Симона Байлз уже выиграла в Париже две золотые медали в двух видах олимпийской программы. И теперь намерена ещё больше увеличить количество своих титулов. В финале многоборья она продемонстрировала сложнейший прыжок, но к финалам на отдельных снарядах наверняка подготовила что-то ещё более крутое.

Байлз стала абсолютной чемпионкой Олимпиады
Байлз непобедима. Как бы её ни ненавидели!
Байлз непобедима. Как бы её ни ненавидели!

⚽️ 17:30: «Зенит» – «Ростов», РПЛ, 3-й тур

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: повторение чемпионского матча

«Зенит» и «Ростов» умеют делать красиво. Вспомните хотя бы их последний матч в 30-м туре прошлого сезона, когда гол Артура стал «золотым». Дончане явно не прочь взять реванш, к тому же в команде уже нет Сергея Песьякова – без его ошибки далеко не факт, что Петербург в тот день праздновал бы новый титул. Правда, тогда Максим Глушенков выступал ещё за «Локо», а теперь кошмарит одного соперника «Зенита» за другим: по дублю «Краснодару» и «Крыльям», гол «Рубину». Новая жертва не за горами?

Мы пообщались с Глушенковым перед матчем:
«Чужие догадки и инсайды неинтересны». Глушенков – о прорыве в «Зените» и игноре Карпина
Эксклюзив
«Чужие догадки и инсайды неинтересны». Глушенков – о прорыве в «Зените» и игноре Карпина

🏐 18:00: Польша – Италия, Олимпиада-2024, волейбол (мужчины), группа B, 3-й тур

Олимпийские игры (м) . Группа B. 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 18:00 МСК
Польша
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто получит лучшую сетку в плей-офф?

Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф, но получить посев повыше точно не помешает. Итальянцы уверенно разобрались с бразильцами и египтянами, поляки смотрелись куда бледнее. Но, возможно, команда Николы Грбича ещё доберёт? Пять проигранных четвертьфиналов на Олимпиадах подряд — серьёзная мотивация. Да и Бартош Курек хуже, чем в прошлом матче, сыграть просто не может.

В матче с Бразилией Польше было очень сложно
Леон сделал себе подарок. Польша победила Бразилию, но не убедила
Леон сделал себе подарок. Польша победила Бразилию, но не убедила

🏀 18:15: Пуэрто-Рико – США, Олимпиада-2024, баскетбол (мужчины) группа C, 3-й тур

Олимпийские игры (м) . Группа C. 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 18:15 МСК
Пуэрто-Рико
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: американцы без шансов «прибьют» Пуэрто-Рико?

О победе Пуэрто-Рико над США не заикнётся практически никто в нынешней ситуации. Американцы одолели сильных сербов и отлично смотрелись в игре с Южным Суданом, а пуэрториканцы уступили тем же самым командам. Причём в матче с Николой Йокичем и компанией выглядели не то что слабо, а ужасно. Национальная команда Штатов привезла на Олимпийские игры умопомрачительный состав и не зря считается главным фаворитом. Удастся ли Пуэрто-Рико хотя бы немного оказать сопротивление звёздам НБА?

США даже не понадобился Эмбиид, чтобы пройти дальше
США — в плей-офф Олимпийских игр — 2024! Справились без того, кого освистывают во Франции
США — в плей-офф Олимпийских игр — 2024! Справились без того, кого освистывают во Франции

👊 19:50*: Виктория Дудакова (Россия) – Сэм Хьюз (США), UFC on ABC 7

*Время боя может измениться и будет уточнено

UFC 2024. UFC on ABC 7, Абу-Даби, ОАЭ
Виктория Дудакова — Сэм Хьюз
03 августа 2024, суббота. 19:50 МСК
Виктория Дудакова
Не началось
Сэм Хьюз

Интрига: Дудакова продлит победную серию?

Виктория Дудакова — одна из главных надежд женского ММА в России. Скромная и обаятельная девушка неторопливо, но уверенно покоряет главный промоушен планеты. На турнир в Абу-Даби россиянке будет противостоять опытная американка Сэм Хьюз. Девушки тепло поприветствовали друг друга на битве взглядов, но в октагоне не будет места сочувствию. Кто победит?

Интересное интервью с Дудаковой
«Я не кавказец, а женщин в ММА не любят». Виктория Дудакова – восходящая звезда UFC
Эксклюзив
«Я не кавказец, а женщин в ММА не любят». Виктория Дудакова – восходящая звезда UFC

⚽️ 20:00: «Рубин» – «Химки», РПЛ, 3-й тур

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Химки
Химки
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: казанцы справятся с «неудержимой» бандой химчан?

«Химки» перед сезоном подписали Дениса Глушакова, Артура Юсупова, Резиуана Мирзова и Антона Заболотного, а теперь приплюсовали к ним и Зелимхана Бакаева. Их селекция – словно под копирку фильм про «Неудержимых», где вместе собирались подзабытые герои прошлого. Результат она пока не приносит: ничья с махачкалинским «Динамо» (1:1) при двух незабитых пенальти, поражение от «Спартака» (1:3). Да и с «Рубином» едва ли придётся просто: да, казанцы разгромно проиграли «Зениту» (0:4), однако накидали по четыре гола «Пари НН» (4:2) и в Кубке «Акрону» (4:0). Славная будет битва.

Главные вопросы перед новым туром РПЛ
Остановит ли Карпин «Зенит», а «Крылья» — «Спартак»? Интриги 3-го тура РПЛ
Остановит ли Карпин «Зенит», а «Крылья» — «Спартак»? Интриги 3-го тура РПЛ

🥇🌑 20:35: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, толкание ядра (мужчины), финал

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Мужчины. Толкание ядра. Финал
03 августа 2024, суббота. 20:35 МСК
Не началось

Интрига: рекордсмен мира потерпит поражение на Олимпиаде?

Ещё недавно в секторе для толкания ядра у мужчин всё было ясно: рекордсмен мира из США Райан Краузер не позволял никому даже приблизиться. Но в нынешнем сезоне после травмы он совсем не фаворит. Его соотечественник Джо Ковач и итальянец Леонардо Фаббри толкают ядро даже дальше! И в этом секторе будет просто нереальная борьба.

Краузер установил новый мировой рекорд в толкании ядра
Райан Краузер установил новый мировой рекорд в толкании ядра

🥇🏊‍♂️ 21:30: Олимпиада-2024, плавание, финалы, 100 м баттерфляем (мужчины), 200 м комплексом (женщины), 800 м вольным стилем (женщины), комбинированная эстафета 4х100 м (микст)

Олимпиада 2024. Плавание
Мужчины. 100 м баттерфляй. Финал
03 августа 2024, суббота. 21:30 МСК
Не началось
Олимпиада 2024. Плавание
Женщины. 200 м комплекс. Финал
03 августа 2024, суббота. 21:59 МСК
Не началось
Олимпиада 2024. Плавание
Микст. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал
03 августа 2024, суббота. 22:33 МСК
Не началось

Интрига: повторит ли Макинтош успех Маршана?

Канадская суперзвезда мирового плавания 17-летняя Саммер Макинтош — это Леон Маршан в юбке. И она наверняка замахнётся на мировой рекорд в заплыве на 200 м комплексным плаванием.

А Маршан на Олимпиаде творит невозможное
Французский пловец совершил на Олимпиаде невозможное! Фелпс о таком лишь мечтал
Французский пловец совершил на Олимпиаде невозможное! Фелпс о таком лишь мечтал

🏀 22:00: Сербия – Южный Судан, Олимпиада-2024, баскетбол (мужчины) группа C, 3-й тур

Олимпийские игры (м) . Группа C. 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 22:00 МСК
Сербия
Не начался
Южный Судан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сумеет ли Йокич обеспечить выход своей сборной и Греции с Адетокунбо?

Для Сербии матч с Южным Суданом самый важный на групповом этапе. Победа отправит подопечных Светислава Пешича в плей-офф Олимпийских игр, а если сербы выиграют у африканской сборной с разницей минимум в три очка, то подарят путёвку в четвертьфинал и Греции во главе с Яннисом Адетокунбо. Никола Йокич и его бравые напарники по команде могут осчастливить всех любителей европейского баскетбола. Но Южный Судан не стоит списывать со счетов, так как коллектив там собрался сплочённый. Сборная впервые в истории выступает на Олимпиаде, а уже одержала победу над Пуэрто-Рико. На кону проход дальше, поэтому каждый будет играть до последнего.

Интригующий матч Греции с Австралией
Адетокунбо принёс победу на ОИ-2024. Но судьба Греции зависит от Йокича и Сербии
Адетокунбо принёс победу на ОИ-2024. Но судьба Греции зависит от Йокича и Сербии

⚽️ 22:15: «Спортинг» – «Порту», Суперкубок Португалии, финал

Суперкубок Португалии 2024 . Финал
03 августа 2024, суббота. 22:15 МСК
Спортинг
Лиссабон
Не начался
Порту
Порту
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: разборка самых статусных клубов Португалии

Есть такая примета: если посмотреть на составы португальских грандов, то через несколько лет можно увидеть футболистов из них в мировых топ-клубах. Поэтому данный матч точно посмотрят скауты из Англии, Испании, Германии и далее-далее-далее. Почему бы это не сделать и вам? Причём там есть и супертренер, которого едва не назначили в «Ливерпуль». Пока же 39-летний Рубен Аморим продолжит поднимать «Спортинг». Заодно можно заценить и одну из последних игр за бело-зелёных Виктора Дьёкереша – за ним охотится «Арсенал».

Аморим реально был в шаге от мерсисайдцев
Что за тренер скоро возглавит «Ливерпуль»
Что за тренер скоро возглавит «Ливерпуль»

🥇🏃‍♀️ 22:20: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, бег 100 м (женщины), финал

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Женщины. 100 м. Финал
03 августа 2024, суббота. 22:20 МСК
Не началось

Интрига: станет ли Ша’Карри Ричардсон олимпийской чемпионкой?

Главный претендент на победу в женской стометровке в Токио американка Ша’Карри Ричардсон пропустила прошлую Олимпиаду из-за нескольких косячков марихуаны. В Париж она приехала и готова рвать и метать. Кто может ей помешать?

Почему главная звезда сборной США пропустила Олимпиаду
«Не осуждайте меня». Лучшую спринтершу США дисквалифицировали прямо перед Олимпиадой-2020
«Не осуждайте меня». Лучшую спринтершу США дисквалифицировали прямо перед Олимпиадой-2020

👊 23:35*: Шарабутдин Магомедов (Россия) – Михал Олексейчук (Польша), UFC on ABC 7

*Время боя может измениться и будет уточнено

UFC 2024. UFC on ABC 7, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов — Михал Олексейчук
03 августа 2024, суббота. 23:35 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Михал Олексейчук

Интрига: Шара снова устроит шоу?

Шара Буллет идёт по стопам Хамзата Чимаева — взлетает в промоушене Даны Уайта так быстро, как только возможно. Да, Магомедов пока не выглядит железным претендентом на чемпионство, но россиянин совсем недавно начал свой путь в UFC. Зрители в восторге от харизмы и эффектных боёв Буллета, чего-то подобного стоит ждать и теперь. Да и соперник подходящий — у Михала Олексейчука не лучшая защита, но он всё равно предпочитает биться в стойке.

Рассматриваем взлёт Шары
Шара Буллет быстро становится суперзвездой. Успевает покорять UFC и Голливуд
Шара Буллет быстро становится суперзвездой. Успевает покорять UFC и Голливуд

👊 23:55*: Кори Сэндхаген (США) – Умар Нурмагомедов (Россия), UFC on ABC 7

*Время боя может измениться и будет уточнено

UFC 2024. UFC on ABC 7, Абу-Даби, ОАЭ
Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов
04 августа 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Кори Сэндхаген
Не началось
Умар Нурмагомедов

Интрига: битва Нурмагомедова за титульный шанс

Умар Нурмагомедов всё-таки пришёл к своей цели — дагестанцу пообещали долгожданный титульный шанс, если он пройдёт Кори Сэндхагена. Вот только Сэндхаген — опытный воин и не отдаст победу просто так. В стойке Кори вряд ли уступит Умару, но, если россиянин повалит своего оппонента в партер, у него точно будет преимущество. Ждём драматичного поединка и победы Нурмагомедова.

Изучаем козыри Кори
«Не верю, что это мифологические монстры». Сэндхагену есть чем удивить команду Хабиба
«Не верю, что это мифологические монстры». Сэндхагену есть чем удивить команду Хабиба
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