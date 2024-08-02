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Российскую спортсменку Анжелу Бладцеву засудили в финале прыжков на батуте на Олимпийских играх — 2024?

«Просто опустили её». Неужели российскую спортсменку засудили в финале Олимпиады?
Михаил Чесалин Андрей Шитихин
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Анжелу Бладцеву засудили в финале
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Анжела Бладцева ехала в Париж за золотом, но стала пятой. Судьи во всём виноваты?

19-летняя российская спортсменка Анжела Бладцева к финалу соревнований по прыжкам на батуте на Олимпиаде-2024 подходила в статусе одного из фаворитов. В этом сезоне она выиграла Кубок мира, получала высочайшие оценки на международных стартах, поэтому рассчитывала на золото.

Но мечта Анжелы не сбылась – она заняла только пятое место.

Результат был неприятным, но, кажется, не обескураживающим. Когда Анжела сходила с батута, она явно была очень расстроена – чувствовала, что упражнение ей не удалось и оценка будет невысокой. Но могли ли судьи быть менее строгими и поставить баллы, позволяющие попасть в топ-3?

Каким был тот эмоциональный финал:
Трагедия России на Олимпиаде. Анжела Бладцева проиграла в финале и разрыдалась
Трагедия России на Олимпиаде. Анжела Бладцева проиграла в финале и разрыдалась

С одной стороны, Анжела не смогла исполнить своё упражнение идеально: заявленная трудность составляла 15,0, а фактическая – 14,4. С другой – судейские оценки – это всегда дело тонкое и сугубо профессиональное.

Мы попросили подвести итоги выступления Бладцевой главу Федерации прыжков на батуте России Николая Макарова и главного тренера сборной России Алексея Рыжкова, который был со спортсменкой в Токио.

Они уверены, что судьи несколько занизили оценку россиянке.

Николай Макаров:

«Выступление Анжелы оцениваю нормально. Судейство соревнований оцениваю отрицательно. Судейство техники было какое-то предвзятое, плохое, необъективное. У нас есть одна субъективная составляющая – оценка техники, и она была предвзятая. Причём в предварительной части соревнований всё было нормально, а потом была изменена бригада судей, и, когда судили финал, оценка техники кардинально изменилась. Те, кто понимает в батуте, шокированы тем, как судьи осуществили работу. Одну китаянку, кстати, опустили в ту же лужу, вторая просто упала.

Что сказала Бладцева после поражения?
«На душе пусто». Эмоциональная Анжела Бладцева после поражения на Олимпиаде
«На душе пусто». Эмоциональная Анжела Бладцева после поражения на Олимпиаде

Почему Анжела плакала? Она хотела сделать трудность 15,0, но сделала только 14,4, поэтому была очень сильно этим расстроена.

Решение о снижении трудности Анжела приняла во время выступления. Она посчитала, что не пройдёт полная трудность, и поменяла упражнение. Почувствовала, что не та высота, и поменяла один элемент, и трудность снизилась на 0,6. Ну поменяла и поменяла – никаких проблем нет.

Оценка техники у Анжелы должна быть намного выше, чем у победительницы Олимпийских игр, а она получила меньше. Для специалистов это явно. Это предвзятость или непрофессионализм – не знаю, что именно».

Алексей Рыжков:

«В финале мы настраивались на мощную программу. Но немного не получилось. Видимо, психология где-то дала сбой.

Но то, что показали судьи… Анжела на протяжении, наверное, последних 10 турниров не получала такую низкую оценку за техническое исполнение. Не хочу быть голословным, кого-то обвинять. Но исполнение призёров оставляет желать лучшего, если мы говорим об оценках.

У Анжелы был небольшой сбой. И было заранее просчитано, что в таком случае она меняет программу, – это наработано. Она поменяла программу без сбоев, но, честно говоря, сама себе проиграла балл по высоте.

Тренер Бладцевой — более подробно о выступлении Анжелы:
«У нас очень большие претензии к судейству». Тренер Бладцевой — об итогах финала Олимпиады
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«У нас очень большие претензии к судейству». Тренер Бладцевой — об итогах финала Олимпиады

На мой субъективный взгляд, соперниц чуть-чуть приподняли по техническому исполнению. Я думаю, что при грамотном оценивании упражнения Анжела могла бы подняться даже не на третье место, а на второе.

По своему потенциалу и возможностями, Анжела – это топ. И мы очень гордимся тем, что это спортсменка именно из России. Я уверен, что Анжела своё олимпийское золото ещё возьмёт, потому что у нас хорошая команда».

А что в протоколах?

Но давайте по фактам. Анжела во время четвёртого прыжка вышла в сторону. Из-за этого на ходу пришлось менять программу. Выход в сторону — это всегда понижение оценки горизонтального перемещения и вместе с ней — снижение высоты, поскольку в центре батута сетка толкает чуть лучше. А потеря высоты влечёт за собой и снижение оценки техники. В итоге после 57 баллов на Кубке мира она в квалификации Олимпиады набрала только 55,7, а в финале — только 55 с копейками.

Фото: «Чемпионат»

Просто посмотрите на то, какие баллы получала Анжела Бладцева на соревнованиях в нынешнем сезоне. Получала, когда делала всё. На Олимпиаде она не сделала того, что могла, и получила совсем не то, что могла. Выступление на финале Олимпиады — эта худшее выступление в этом году среди тех, где Анжела полностью прошла комбинацию. Кивать в этой ситуации на судей, наверное, можно, если очень захотеть. Но в силах Анжелы было сделать так, чтобы не пришлось на них кивать.

Олимпиада-2024. Медальный зачёт
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