Французский дзюдоист чуть не подрался на Олимпиаде, а через час стал лучшим в истории!

На самом деле, Леон Маршан был лишь на разогреве у самого крутого олимпийца Пятой республики. Сегодня в Париже случилось то, чего ждали многие французы.
Великий Ринер
Тедди Ринер стал четырёхкратным олимпийским чемпионом. На глазах у родной публики. Больше золота нет ни у одного дзюдоиста в мире.
В финале супертяжёлого веса на иппоне он одолел корейца Ким Мин Чона. Тут было без шансов. Трибуны во время поединка шумели так, словно это не дзюдо, а финал ЧМ-2022 по футболу. После решающего момента зрителей, которые пришли на Ринера, уже было не остановить. Смотрите сами.
Итог финальной схватки Тедди Ринера
Фото: Скрин из трансляции
Ринера повалили, а соперника дисквалифицировали
Но путь к финалу был непрост. И эту медаль Ринер запомнит не только потому, что она была завоёвана у него дома. Всему виной стал поединок в четвертьфинале турнира против грузина Гурама Тушишвили.
Эту схватку Ринер выиграл по правилам. Также поймал соперника на иппоне. Вариант досрочного поражения Тушишвили явно не устроил. Он повалил соперника и стал ему что-то доказывать. Дело едва не дошло до рукоприкладства.
Финал схватки Ринера с Тушишивили
Фото: Xavier Laine/Getty Images
Но недолго музыка играла для грузинского дзюдоиста. Через мгновения его уже дисквалифицировал судья поединка.
Пусть соперники пожали друг другу руки, но важный момент в традиции проведения поединков в дзюдо соблюдён не был. Тушишвили решил не кланяться Ринеру. И этот жест вряд ли оценят любители единоборства.
Уходит красиво?
Скандал, который случился в четвертьфинале, остался в прошлом. Тедди Ринер теперь точно великий.
Он так хотел победить дома. Говорил об этом ещё в 2018 году. Теперь эта мечта стала реальностью.
«В 2024 году завершу карьеру. Сделаю всё, что в моих силах, чтобы выступить на ОИ в Париже, а после — завершить карьеру. Все думали, что я остановлюсь, но нет! Я выступлю на ОИ-2024 в Париже, дома», — приводит слова Ринера Rambler со ссылкой на Figaro.
Но сегодня великий француз сказал следующее:
«2028-й? Конечно. Но всему своё время», — приводит слова дзюдоиста МОК.
Ну а пока у Ринера командный турнир. И там он может стать пятикратным.
Он зажигал огонь этой Олимпиады, но сам — даже ярче символа Игр. Такая вот живая легенда.