Такого Ринера невозможно одолеть ни по правилам дзюдо, ни по понятиям.

Французский дзюдоист чуть не подрался на Олимпиаде, а через час стал лучшим в истории!

На самом деле, Леон Маршан был лишь на разогреве у самого крутого олимпийца Пятой республики. Сегодня в Париже случилось то, чего ждали многие французы.

Великий Ринер

Тедди Ринер стал четырёхкратным олимпийским чемпионом. На глазах у родной публики. Больше золота нет ни у одного дзюдоиста в мире.

В финале супертяжёлого веса на иппоне он одолел корейца Ким Мин Чона. Тут было без шансов. Трибуны во время поединка шумели так, словно это не дзюдо, а финал ЧМ-2022 по футболу. После решающего момента зрителей, которые пришли на Ринера, уже было не остановить. Смотрите сами.

Итог финальной схватки Тедди Ринера Фото: Скрин из трансляции

Ринера повалили, а соперника дисквалифицировали

Но путь к финалу был непрост. И эту медаль Ринер запомнит не только потому, что она была завоёвана у него дома. Всему виной стал поединок в четвертьфинале турнира против грузина Гурама Тушишвили.

Эту схватку Ринер выиграл по правилам. Также поймал соперника на иппоне. Вариант досрочного поражения Тушишвили явно не устроил. Он повалил соперника и стал ему что-то доказывать. Дело едва не дошло до рукоприкладства.

Финал схватки Ринера с Тушишивили Фото: Xavier Laine/Getty Images

Но недолго музыка играла для грузинского дзюдоиста. Через мгновения его уже дисквалифицировал судья поединка.

Пусть соперники пожали друг другу руки, но важный момент в традиции проведения поединков в дзюдо соблюдён не был. Тушишвили решил не кланяться Ринеру. И этот жест вряд ли оценят любители единоборства.

Уходит красиво?

Скандал, который случился в четвертьфинале, остался в прошлом. Тедди Ринер теперь точно великий.

Он так хотел победить дома. Говорил об этом ещё в 2018 году. Теперь эта мечта стала реальностью.

«В 2024 году завершу карьеру. Сделаю всё, что в моих силах, чтобы выступить на ОИ в Париже, а после — завершить карьеру. Все думали, что я остановлюсь, но нет! Я выступлю на ОИ-2024 в Париже, дома», — приводит слова Ринера Rambler со ссылкой на Figaro.

Но сегодня великий француз сказал следующее:

«2028-й? Конечно. Но всему своё время», — приводит слова дзюдоиста МОК.

Ну а пока у Ринера командный турнир. И там он может стать пятикратным.

Он зажигал огонь этой Олимпиады, но сам — даже ярче символа Игр. Такая вот живая легенда.