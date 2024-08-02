На Олимпиаде-2024 впервые прозвучал гимн нейтральных атлетов. Но не в честь россиянина

Ровно неделя с момента открытия Олимпиады-2024 в Париже потребовалась для того, чтобы первый спортсмен с нейтральным флагом добрался до верхней ступени пьедестала почёта. Объективно говоря, у россиян было мало шансов отличиться: у теннисистов время финалов только-только подходит, а пловец Евгений Сомов всё-таки в число фаворитов не входил. Российские болельщики верил в успех прыгуньи на батуте Анжелы Бладцевой, но действующая победительница Кубка мира на Олимпиаде заняла только пятое место.

Однако в том же зале для прыжков на батуте бирюзовый флаг с надписью AIN всё-таки был поднят. И причиной тому стало блестящее выступление белорусского батутиста Ивана Литвиновича. Он соперничал с двумя китайскими атлетами и сумел обойти обоих. Его главный соперник плакал, а сам Литвинович, кажется, некоторое время даже не мог поверить в победу, хотя такой опыт у него уже был: Иван выиграл Олимпиаду в Токио.

Но если три года назад он слушал на пьедестале гимн Беларуси, то в этот раз в его честь включили специально написанную для нейтральных атлетов мелодию. Каких-то особых эмоций по этому поводу белорусский спортсмен не выказал. Золотая медаль, вероятно, скрасила все неудобства.

Послушать гимн нейтральных атлетов можно здесь: Видео МОК опубликовал нейтральный гимн на Олимпиаду для спортсменов из России и Беларуси

Белорусы за день завоевали две медали: то, что не удалось россиянке Бладцевой, получилось у Виолетты Бордиловской, ставшей серебряным призёром в женских прыжках на батуте. В неофициальном медальном зачёте на сайте Олимпиады эти медали отражены не будут, но в нашей таблице белорусы в борьбу врываются! Хочется верить, что россияне догонят!