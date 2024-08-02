Больше титулов за одни Игры, чем Леон Маршан, не брал ни один француз в истории.

Четыре золота за одну неделю. Вот он — главный герой Олимпиады в Париже

Очередной день в плавании на Олимпиаде в Париже завершился очередным триумфом Леона Маршана. 22-летний француз творит что-то невероятное: он взял четвёртое золото и установил четвёртый олимпийский рекорд за шесть дней! Кажется, мы уже нашли главного героя Игр-2024.

«Золотой» хет-трик

Ещё перед Олимпиадой на Маршана возлагали большие надежды, но никто и не думал, что он оправдает их на все 100%. Уже 28 июля Леон взял своё первое золото – 400 м вольным стилем, при этом улучшив почти на секунду олимпийский рекорд Майкла Фелпса, державшийся с 2008 года.

31 июля Маршан вновь удивил публику. За вечер Леон не просто достойно выступил в двух финалах, а взял золото в обоих видах, обновив при этом олимпийские рекорды. Такой дерзости не позволял себе даже Фелпс!

Француз стал лучшим на 200 м баттерфляем, буквально на последних метрах опередив Криштофа Милака. Маршан не только опередил венгра, но и снёс его достижение на Играх в Токио. А спустя два часа Леон без особых проблем выиграл 200 м баттерфляем, побив достижение Зака Стабблти-Кука.

Именно в этот момент 22-летний пловец вошёл в историю. В столь юном возрасте Маршан стал самым титулованным пловцом в истории Франции. Более того, Леон стал первым трёхкратным чемпионом Парижа-2024.

Настоящий герой

После таких свершений ни у кого уже не было сомнений, что и в пятницу, 2 августа, золото на 200 м комплексом достанется дерзкому французу. Так и получилось. Маршан с первых секунд выбился в лидеры. Первое время с ним ещё пытались тягаться Шунь Ван и Данкан Скотт, но даже на непрофильной для себя спине Леон улетел от своих преследователей.

Соперники, естественно, пытались догнать Маршана, но это у них никак не получалось. В итоге под конец дистанции Леон выигрывал полкорпуса.

От начала и до конца двухсотметровки француз шёл по графику мирового рекорда. Но, увы, установить особое достижение у Леона не вышло. От рекорда Райана Лохте 13-летней давности его отделили 0,06 секунды! Видимо, вселенная подумала, что Маршану и так хватит причин войти в историю.

Тем не менее французу удалось обновить олимпийский рекорд Майкла Фелпса. Результат американца 1.54,23 был лучшим с 2008 года. Леон сбросил с него 0,17 секунды.

Но главный хайлайт – в другом. Маршан – первый в истории француз, взявший четыре золота на одной Олимпиаде. Такое не удавалось даже великим. У велосипедиста Поля Массона три золота с Олимпиады-1896 в Афинах, как и у горнолыжника Жан-Клода Килли с Олимпиады-1968 в Гренобле.

За своё впечатляющее выступление Леон уже гарантированно получит € 320 тыс., ведь французы пообещали платить по € 80 тыс. за каждое золото. Впрочем, есть ощущение, что новый главный герой спорта Франции после Олимпиады получит гораздо больше разных бонусов и преференций.