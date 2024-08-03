Россия всё-таки будет в медальном зачёте Олимпиады! Только неясно, на каком месте

В пятницу, 2 августа на Олимпийских играх в Париже было разыграно сразу 25 комплектов наград. И главная радостная новость для России состоит в том, что с «баранкой» наши спортсмены Францию не покинут. Медаль будет!

Болельщики, конечно, ждали успеха от прыгуньи на батуте Анжелы Бладцевой, но та заняла только пятое место. А награда появится в теннисе. Правда, пока непонятно какая. Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал парного разряда и получат либо золото, либо серебро. Раньше времени делить шкуру неубитого медведя не будем – дождёмся финала и потом посмотрим, какое место Россия будет занимать в медальном зачёте. Тем более что подсчёт этот станет развлечением только для наших болельщиков. Ведь в официальную таблицу на сайте Олимпиады медали нейтральных атлетов не попадают.

Не стоит забывать, что нейтралами на этих Играх являются и белорусы, которые сегодня выиграли одно золото и одно серебро в зале для прыжков на батуте. В официальной таблице их тоже нет, но если считать по-честному, то Беларусь появляется на 24-м месте – ниже ЮАР, но выше Казахстана.

А на вершине медального зачёта снова перестановки.

Китайцы забрали золото в прыжках в воду и бадминтоне и с набором 13 – 9 – 9 продолжают сохранять первую строчку. Но на пятки им наступают сразу две страны: Франция (11 – 12 – 13) и Австралия (11 – 6 – 5). Французских же болельщиков в пятницу радовали Тедди Ринер и Леон Маршан, австралийских заставляли улыбаться пловцы и велогонщица.

А что американцы? У них дела опять идут не очень. За день ни одного золота, и с показателями 9 – 18 – 16 сборная США идёт на четвёртом месте, позволяя наступать себе на пятки команде из Великобритании (9 – 10 – 8).

Неужели Китай легко и непринуждённо выиграет медальный зачёт?