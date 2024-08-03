Медалей много, а россиянин только один. Расписание восьмого дня Олимпиады-2024

Сегодня, 3 августа, в Париже разыграют 31 комплект наград летних Олимпийских игр 2024 года в 15 различных видах спорта: лёгкой атлетике, стрельбе, академической гребле, велоспорте, настольном теннисе, спортивной гимнастике, конном спорте, бадминтоне, стрельбе из лука, дзюдо, теннисе, парусном спорте, плавании, фехтовании и сёрфинге.

России на спортивных аренах тоже будет представлена: в велоспорте состоится шоссейная групповая гонка, в которой примет участие Глеб Сырица.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием соревнований Олимпиады-2024 в Париже на 3 августа.

3 августа, суббота. День восьмой. Расписание финалов

10:30. Стрельба. Женщины. Пистолет. 25 м;

10:30. Академическая гребля. Женщины. Одиночки;

10:42. Академическая гребля. Мужчины. Одиночки;

11:00. Конный спорт. Командная выездка. Гран-при, переездка;

11:50. Академическая гребля. Женщины. Восьмёрки;

12:00. Велоспорт. Мужчины. Групповая гонка;

12:10. Академическая гребля. Мужчины. Восьмёрки;

13:00. Теннис. Мужчины. Парный разряд;

13:13. Парусный спорт. Женщины. Виндсёрфинг;

13:33. Парусный спорт. Мужчины. Виндсёрфинг;

15:30. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд;

15:46. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство;

16:30. Спортивная гимнастика. Мужчины. Вольные упражнения;

16:30. Стрельба. Мужчины. Скит;

16:30. Теннис. Женщины, одиночный разряд;

17:10. Бадминтон. Женщины. Парный разряд;

17:20. Спортивная гимнастика. Женщины. Опорный прыжок;

18:16. Спортивная гимнастика. Мужчины. Конь;

18:20. Дзюдо. Микст;

20:35. Лёгкая атлетика. Толкание ядра. Мужчины;

21:00. Фехтование. Женщины. Командная сабля;

21:20. Лёгкая атлетика. Тройной прыжок. Женщины;

21:30. Плавание. 100 м баттерфляем. Мужчины;

21:55. Лёгкая атлетика. Эстафета 4х400 м. Микст;

22:08. Плавание. 200 м комплексом. Женщины;

22:20. Лёгкая атлетика. 100 м. Женщины;

22:28. Плавание. 800 м кролем. Женщины;

22:45. Лёгкая атлетика. Десятиборье. Мужчины;

22:58. Плавание. 4х100 м комплексом. Микст;

23:00. Сёрфинг. Мужчины;

23:00. Сёрфинг. Женщины.

3 августа, суббота. Восьмой день ОИ-2024. Полное расписание

9:00. Дзюдо. Микст. 1/16 финала;

9:30. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. 1/4 финала;

10:00. Волейбол. Женщины. Группа С. 3-й тур. Нидерланды — Доминиканская Республика;

10:00. Гандбол. Женщины. Группа В. 5-й тур. Венгрия — Нидерланды;

10:00. Гольф. Мужчины. Личный зачёт. Третий раунд;

10:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа С. 3-й тур. Германия — Польша;

10:00. Стрельба. Мужчины, женщины. Скит, 10 м. Квалификация;

10:30. Стрельба. Женщины. Пистолет. 25 м. Финал;

10:30. Академическая гребля. Мужчины, женщины. Одиночки. Финалы;

10:30. Стрельба из лука. Женщины. Одиночный разряд. 1/8 финала;

11:00. Конный спорт. Командная выездка. Гран-при, переездка. Финал;

11:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа С. 3-й тур. Австралия — Франция;

11:00. Хоккей на траве. Женщины. Группа В. 5-й тур. Великобритания – Аргентина. Группа А. Нидерланды — Япония;

11:05. Лёгкая атлетика. Десятиборье. Мужчины. Прыжки с шестом. Мужчины. 100 м. Мужчины. Квалификация. 800 м. Женщины. Утешительный раунд;

11:30. Водное поло. Мужчины. Группа В. 4-й тур. Испания — Япония;

11:50. Академическая гребля. Мужчины, женщины. Восьмёрки. Финалы;

12:00. Велоспорт. Мужчины. Групповая гонка. Финал;

12:00. Баскетбол. Женщины. Группа А. 3-й тур. Китай — Пуэрто-Рико;

12:00. Гандбол. Мужчины. Группа В. 5-й тур. Испания — Франция;

12:00. Плавание. 1500 м кролем. Мужчины, 50 м кролем. Женщины, 4х100 м комплексом. Мужчины, женщины. Предварительные заплывы;

12:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа Е. 3-й тур. Швейцария — Парагвай; Группа С. 3-й тур. Испания — Германия;

13:00. Теннис. Мужчины. Парный разряд. Финал, матч за бронзу. Мужчины. Одиночный разряд, матч за бронзу;

13:05. Водное поло. Мужчины. Группа А. 4-й тур. Хорватия — Греция;

13:05. Парусный спорт. Мужчины, женщины. Динги;

13:13. Парусный спорт. Мужчины, женщины. Виндсёрфинг. Финалы;

13:45. Хоккей на траве. Женщины. Группа В. 5-й тур. Австралия – Испания. США — ЮАР;

14:00. Волейбол. Женщины. Группа В. 3-й тур. Япония — Кения;

14:00. Фехтование. Женщины. Командная сабля. 1/4 финала;

14:30. Баскетбол. Женщины. Группа А. 3-й тур. Сербия — Испания;

14:30. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. Финал, матч за бронзу;

15:00. Гандбол. Женщины. Группа В. 5-й тур. Бразилия — Ангола;

15:33. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. Финал, за третье место;

16:00. Водное поло. Мужчины. Группа В. 4-й тур. Австралия — Венгрия;

16:00. Футбол. Женщины. 1/4 финала. США — Япония;

16:10. Бадминтон. Женщины. Парный разряд. Финал, матч за бронзу;

16:30. Бокс. Мужчины. 1/4 финала;

16:30. Спортивная гимнастика. Мужчины. Вольные упражнения. Финал;

16:30. Стрельба. Мужчины. Скит. Финал;

16:30. Теннис. Женщины, одиночный разряд. Финал;

16:45. Парусный спорт. Микст. Динги;

17:00. Гандбол. Женщины. Группа А. 5-й тур. Словения — Швеция;

17:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа F. 3-й тур. Франция — Швейцария. Группа D. Канада — Латвия;

17:20. Спортивная гимнастика. Женщины. Опорный прыжок. Финал;

17:35. Водное поло. Мужчины. Группа А. 4-й тур. Черногория — США;

17:40. Гребной слалом. Мужчины. Раунд первый;

18:00. Волейбол. Мужчины. Группа В. 3-й тур. Польша — Италия;

18:00. Футбол. Женщины. 1/4 финала. Испания — Колумбия;

18:00. Хоккей на траве. Женщины. Группа А. 5-й тур. Китай – Франция;

18:00. Баскетбол. Мужчины. Группа С. 3-й тур. Пуэрто-Рико — США;

18:16. Спортивная гимнастика. Мужчины. Конь;

18:20. Дзюдо. Микст. Финал;

18:30. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой этап. Азербайджан — Канада. Испания — Германия. Франция — Австралия;

19:05. Гребной слалом. Мужчины, женщины. Экстрим-слалом. Утешительный раунд;

20:00. Гандбол. Женщины. Группа А. 4-й тур. Норвегия — Германия;

20:00. Фехтование. Женщины. Командная сабля. Финал;

20:00. Футбол. Женщины. 1/4 финала. Канада — Германия;

20:10. Лёгкая атлетика. Десятиборье. Мужчины. 1500 м утешительный раунд. Мужчины. 100 м. Женщины;

20:30. Водное поло. Мужчины. Группа В. 4-й тур. Сербия — Франция;

20:35. Лёгкая атлетика. Толкание ядра. Мужчины. Финал;

20:45. Хоккей на траве. Женщины. Группа А. 5-й тур. Бельгия – Германия;

21:20. Лёгкая атлетика. Тройной прыжок. Женщины. Финал;

21:30. Плавание. 100 м баттерфляем. Мужчины. Финал;

21:39. Плавание. 50 м кролем. Женщины. Полуфиналы;

21:55. Лёгкая атлетика. Эстафета 4х400 м. Микст. Финал;

22:00. Баскетбол. Мужчины. Группа С. 3-й тур. Сербия — Южный Судан;

22:00. Волейбол. Мужчины. Группа А. 3-й тур. Канада — Сербия;

22:00. Гандбол. Женщины. Группа А. 4-й тур. Дания — Южная Корея;

22:00. Футбол. Женщины. 1/4 финала. Франция — Бразилия;

22:05. Водное поло. Мужчины. Группа А. 4-й тур. Италия — Румыния;

22:08. Плавание. 200 м комплексом. Женщины. Финал;

22:20. Лёгкая атлетика. 100 м. Женщины. Финал;

22:28. Плавание. 800 м кролем. Женщины. Финал;

22:45. Лёгкая атлетика. Десятиборье. Мужчины. Финал;

22:58. Плавание. 4х100 м комплексом. Микст. Финал;

23:00. Сёрфинг. Мужчины, женщины. Финалы.