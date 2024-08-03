Анастасия Кирпичникова поборется за победу в бассейне. Глеб Сырица – в шоссейной велогонке. А Симона Байлз – на гимнастическом помосте.

Экс-россиянка влюбляет в себя Францию. Что посмотреть в восьмой день Олимпиады-2024?

Сегодня, 3 августа, в Париже пройдёт восьмой соревновательный день Олимпийских игр – 2024 в Париже. Будет разыгран 31 комплект наград. В соревнованиях по шоссейным велогонкам выступит Глеб Сырица.

Напоминаем, что посмотреть все события Олимпиады можно только на официальном сайте Игр в Париже. В России по ТВ ничего не показывают.

Главное – участие

3 августа в 12:00 начнётся мужская групповая гонка в велоспорте. Под 50-м номером на старт отправится и россиянин Глеб Сырица. Шансов на медаль у него практически нет. Но получить ценный олимпийский опыт надо.

Глеб Сырица Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вечер в бассейне

Практически завершилась соревновательная программа в плавании. В предпоследний день в парижском бассейне состоятся четыре финала: 100 м баттерфляем у мужчин, микст-эстафета 4х100 комплексом, а также 200 м комплексом и 800 м кролем у женщин.

Больше всего внимания ожидаемо привлекает решающая битва спортсменок на 800 м кролем. В заплыве, конечно, будут участвовать непримиримые соперницы Ариарне Титмус (Австралия) и Кэти Ледеки (США).

Американка на этой дистанции королева. Она выиграла три последние Олимпиады. Но Титмус хочет эту серию прервать. Последим в 22:28 мск.

На медаль также не без оснований претендует экс-россиянка Анастасия Кирпичникова представляющая Францию. Трибуны погонят её вперёд.

Будет настоящее шоу

Огня в субботний вечер добавит и лёгкая атлетика.

Больше всего внимания к спринтершам. В 20:50 на 100 м состоятся полуфиналы, а в 22:20 пройдёт решающий забег.

Главной звездой, конечно же, является американка Ша'Карри Ричардсон. Она не смогла отобраться на 200 м, а значит, 100 м ей нельзя отдавать никому.

Помешает ли кто-нибудь Байлз?

В спортивной гимнастике начнутся финалы на отдельных снарядах. У мужчин определятся сильнейшие в вольных упражнениях и на коне. А у женщин запланированы опорные прыжки.

Именно там седьмой золотой медалью может обзавестись Симона Байлз. Она уверенно прошла квалификацию, набрав 15,300 балла.

К слову, у её преследовательницы из Бразилии Виктории Андраде лишь 14,683. Разница внушительная, и, кажется, такой разрыв в финале нивелировать нельзя. Разве что ждать осечек от самой Байлз. А это маловероятно.

Записываем: финалы в спортивной гимнастике начнутся с 16:30.

Симона Байлз Фото: Getty Images

Что ещё в меню?

Во многих командных видах приходит пора решающих матчей.

В женском футболе пройдут четвертьфинальные игры. США сыграет с Японией, Испания будет биться с Колумбией, а Франция сразится с Бразилией.

Волейбол. Тут за первенство в группе В будут играть Польша и Италия. Естественно, лидер группы получит более выгодную сетку. Пока на одно очко впереди итальянцы. Матч между лидерами начнётся в 18:00.