Готов ли российский велогонщик всех удивить? Что происходит в 8-й день Олимпиады. LIVE

В субботу, 3 августа, в Париже пройдут соревнования восьмого дня Олимпийских игр — 2024. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на аренах.
Из российских спортсменов в субботу на старт выйдет только один — велогонщик Глеб Сырица, который выступит в групповой гонке. Шансы на медали у него объективно малы, но, может быть, он сможет удивить публику?
Если говорить о других важнейших событиях дня, то стоит выделить первые финалы в теннисе, первые медали в спринтерском беге и последний большой день плавания: в заплыве на 800 м вольным стилем экс-россиянка Анастасия Кирпичникова постарается завоевать свою вторую медаль Игр.
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Ровно в 12:00 в Париже стартует мужская групповая велогонка. Один из участников — Глеб Сырица. Правда, шансов на высокое место у него очень мало. Гонка с раздельным стартом, к сожалению, сложилась для него сложно.
Несколько минут назад в Париже был разыгран первый комплект наград 8-го дня. Золото в стрельбе из пистолета с 25 метров завоевала кореянка Ян Джиин. Развязка была напряжённой, ведь Ян и француженка Камиль Еджеевски набрали по 37 очков в основных сериях и производили перестрелку.
📆 Главные события Олимпиады в Париже 3 августа
Доброе субботнее утро, друзья. Мы начинаем нашу олимпийскую трансляцию. Сегодня на Олимпиаде уже 8-й медальный день — экватор Игр! Давайте сначала разберёмся, за чем сегодня стоит следить.