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Олимпиада-2024 в Париже — онлайн-трансляция соревнований 3 августа 2024

Готов ли российский велогонщик всех удивить? Что происходит в 8-й день Олимпиады. LIVE
Татьяна Постникова Батраз Томаев
,
Глеб Сырица, Олимпиада-2024
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Глеб Сырица — единственный российский спортсмен на аренах Игр в субботу.

В субботу, 3 августа, в Париже пройдут соревнования восьмого дня Олимпийских игр — 2024. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на аренах.

Из российских спортсменов в субботу на старт выйдет только один — велогонщик Глеб Сырица, который выступит в групповой гонке. Шансы на медали у него объективно малы, но, может быть, он сможет удивить публику?

Если говорить о других важнейших событиях дня, то стоит выделить первые финалы в теннисе, первые медали в спринтерском беге и последний большой день плавания: в заплыве на 800 м вольным стилем экс-россиянка Анастасия Кирпичникова постарается завоевать свою вторую медаль Игр.

Олимпиада-2024. Полное расписание соревнований
Олимпиада-2024. Неофициальный медальный зачёт

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📆 Главные события Олимпиады в Париже 3 августа
Live Михаил Чесалин

Ровно в 12:00 в Париже стартует мужская групповая велогонка. Один из участников — Глеб Сырица. Правда, шансов на высокое место у него очень мало. Гонка с раздельным стартом, к сожалению, сложилась для него сложно.

Как Глеб Сырица прошёл дебютную гонку на Олимпиаде:
Российский велогонщик проиграл бы даже девушкам. Он же не готов к Олимпиаде!
Российский велогонщик проиграл бы даже девушкам. Он же не готов к Олимпиаде!
11:03 Михаил Чесалин

Несколько минут назад в Париже был разыгран первый комплект наград 8-го дня. Золото в стрельбе из пистолета с 25 метров завоевала кореянка Ян Джиин. Развязка была напряжённой, ведь Ян и француженка Камиль Еджеевски набрали по 37 очков в основных сериях и производили перестрелку.

Олимпиада 2024. Стрельба
Женщины. Пистолет, 25 м. Финал
03 августа 2024, суббота. 10:30 МСК
Окончено
1
Ян Джиин
Южная Корея
37
2
Камиль Еджеевски
Франция
37
3
Вероника Майор
Венгрия
31
10:51 Михаил Чесалин

📆 Главные события Олимпиады в Париже 3 августа

Доброе субботнее утро, друзья. Мы начинаем нашу олимпийскую трансляцию. Сегодня на Олимпиаде уже 8-й медальный день — экватор Игр! Давайте сначала разберёмся, за чем сегодня стоит следить.

Главные события Олимпиады в Париже 3 августа:
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