Готов ли российский велогонщик всех удивить? Что происходит в 8-й день Олимпиады. LIVE

В субботу, 3 августа, в Париже пройдут соревнования восьмого дня Олимпийских игр — 2024. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на аренах.

Из российских спортсменов в субботу на старт выйдет только один — велогонщик Глеб Сырица, который выступит в групповой гонке. Шансы на медали у него объективно малы, но, может быть, он сможет удивить публику?

Если говорить о других важнейших событиях дня, то стоит выделить первые финалы в теннисе, первые медали в спринтерском беге и последний большой день плавания: в заплыве на 800 м вольным стилем экс-россиянка Анастасия Кирпичникова постарается завоевать свою вторую медаль Игр.

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