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Красивая история на Олимпиаде в Париже: возлюбленные из Беларуси Литвинович и Бордиловская выиграли медали в один день

Какая красивая история на Олимпиаде: возлюбленные выиграли медали в один день!
Батраз Томаев
Красивая история на Олимпиаде в Париже
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Белорусы Виолетта Бордиловская и Иван Литвинович сделали себе двойной подарок.

«В финале было страшнее»

В пятницу, 2 августа, в Париже разыграли медали в прыжках на батуте. Надежды российских болельщиков спорта были связаны с Анжелой Бладцевой. Россиянка перед Олимпиадой выиграла Кубок мира и вполне рассчитывала на золото Игр в Париже. Но не срослось.

Однако нам есть за кого радоваться – за Беларусь! У соседей случился сразу двойной успех. Первой болельщиков воодушевила Виолетта Бордиловская. Она завоевала серебро в женских соревнованиях. Спортсменка квалифицировалась в финал второй, набрав 56,340 балла. Второй же по итогам третьего, финального выступления и осталась – 56,060.

Олимпиада 2024. Прыжки на батуте
Женщины. Финал
02 августа 2024, пятница. 14:50 МСК
Окончено
1
Брайони Пейдж
Великобритания
56.480
2
Виолетта Бордиловская
Беларусь
56.060
3
Софьян Мето
Канада
55.650

«Квалификация была полегче. В финале было уже намного страшнее. Есть свои ошибки, из-за которых я лишилась пары десятых. Поэтому вышло маловато», – рассказала Бордиловская после окончания турнира.

Эстафету перенял Литвинович

А уже вечером на той же самой арене появились мужчины. И среди них выделялся главный фаворит – белорус Иван Литвинович. Статус действующего чемпиона Игр-2020 он оправдал с лихвой, обыграв ближайших соперников из Китая больше чем на один балл. К своим 23 годам парень уже является двукратным олимпийским чемпионом. Как же это круто!

Олимпиада 2024. Прыжки на батуте
Мужчины. Финал
02 августа 2024, пятница. 20:50 МСК
Окончено
1
Иван Литвинович
Беларусь
63.090
2
Цзысай Ван
Китай
61.890
3
Ланъюй Янь
Китай
60.950

Ох уж эта любовь!

Но самое интересное то, что Литвинович и Бордиловская состоят в отношениях. Такая вот красивая история любви продолжилась в парижских декорациях. Ребята завоевали медали Олимпиады в один день.

Иван Литвинович и Виолетта Бордиловская

Иван Литвинович и Виолетта Бордиловская

Фото: из личного архива Виолетты Бордиловской

Интересно, что Виолетту даже не рассматривали в качестве претендентки на медали. На этапах Кубка мира в этом сезоне она в тройку не попадала.

В профиле Виолетты Бордиловской на сайте МОК указано, что она хотела бы завоевать олимпийскую медаль. И эта цель исполнена!

Пора мечтать о чём-то большем. Например, о золотой медали, которая уже есть у её партнера Ивана Литвиновича. Но и своя лишней не будет!

В честь Литвиновича звучал нейтральный гимн. И это тоже останется в истории:
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