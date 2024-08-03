Адриана Руано Олива должна была поехать на Игры ещё в 2012 году в качестве гимнастки. А Олимпиаду выиграла, будучи стрелком.

Вот почему никогда нельзя сдаваться! Удивительная история чемпионки ОИ-2024 из Гватемалы

Есть первое золото у нейтральных атлетов в Париже: Адриана Руано Олива – настоящий герой Гватемалы. В Париже спортсменка завоевала первое в истории страны золото Игр, да ещё и с олимпийским рекордом. Но её история намного глубже, чем кажется. Впервые на Олимпийские игры Олива должна была ехать ещё в 2012-м в качестве… гимнастки. Рассказываем невероятную историю чемпионки.

«Я была в отчаянии»

С самого детства жизнь Адрианы была неразрывно связана со спортом. Девочка серьёзно занималась спортивной гимнастикой и мечтала выступить на Олимпиаде. Всё к этому и шло. В 2011 году она готовилась к чемпионату мира – отборочному турниру к Играм-2012, когда почувствовала боль в спине.

Мечту Оливы разрушил вердикт врачей – травма шести позвонков. Никакой гимнастики, никакого чемпионата мира и Олимпийских игр. Девушка закончила карьеру в 16 лет и, казалось бы, распрощалась с олимпийской мечтой. Целый год она восстанавливалась и носила бандаж.

Отец Адрианы, видя переживания дочери, порекомендовал ей заняться стрельбой – видом спорта, который совсем не популярен среди гватемальских девушек. Она прислушалась к совету и обратилась в клуб охотников, стрелков и рыболовов, чтобы взять оружие и найти себе новое место в спорте.

«Когда я получила травму, у меня ничего не было. Я была в отчаянии. Однако этот вид спорта открыл мне новую дверь», – рассказывает Олива.

Исполнение мечты

Мечта Адрианы стать частью Олимпиады никуда не исчезала. И даже отчасти была исполнена: на Игры-2016 девушка поехала в качестве волонтёра.

«Я сказала себе: «Если я не могу быть там как спортсменка, может быть, я смогу быть там в качестве волонтёра», – поэтому и подала заявку. Они поставили меня на стрельбу, и я смогла наблюдать за своими товарищами по команде. Я могла видеть соревнования, и это был момент, который вдохновил меня на мысль: «Хорошо, может быть, если не в гимнастике, то я смогу добиться этого в стрельбе», – решила целеустремлённая девушка.

Адриана Руано Олива Фото: Charles McQuillan/Getty Images

Олимпиада в Токио стала новой целью спортсменки. Но за месяц до старта Игр случилась трагедия: умер отец, который так горячо её поддерживал.

На соревнованиях Олива всё же выступила, заняв 26-е место.

«Я не могу поверить»

Четвёртый заход на Олимпиаду получился для девушки самым успешным. Олива не просто вошла в топ-3 по итогам соревнований, она выиграла олимпийское золото с результатом 45 баллов, установив вдобавок олимпийский рекорд. Прежнее достижение принадлежало словачке Зузане Регак-Штефечековой: с результатом 43 очка она победила в Токио.

Олива праздновала триумф в слезах, а с трибун за неё болели мать и брат.

«Это великий дар от бога, и эта медаль посвящена небесам, моему мужу, который так сильно любил и поддерживал её. Он наша звезда», – поделилась эмоциями взволнованная мама Адрианы.

«Даже не могу поверить, что это по-настоящему. Я так счастлива. Для меня большая честь быть здесь, и было нелегко попасть сюда снова. Хочу поблагодарить Гватемалу, а также моего отца», – сказала чемпионка.

Адриана Руано Олива выиграла первую золотую и всего лишь третью олимпийскую медаль в истории своей страны. Исполнила мечту!