Шок на Олимпиаде в Париже: дзюдоист-богатырь оттаскал маленького соперника за шиворот

Большой и сильный обидел маленького и слабого. Это обычно за школой происходит, ну или в неравной драке. Но и на Олимпиаде бывает. В Париже во время командного турнира по дзюдо тренерский штаб сборной Кореи в четвертьфинальном матче бросил против гиганта-супертяжеловеса Тедди Ринера соперника, который в личном турнире выступал в категории до 81 кг. Знаете, чем всё закончилось?

Ринер, который 2 августа стал четырёхкратным олимпийским чемпионом, победив в финале корейца Ким Мин Чона, просто отвозил по татами его соотечественника. Да и что можно было ожидать от поединка, в котором разница в весе соперников была 50 кг? И разница в росте больше 20 см? Ну бросили просто «Оку» под танк. Чудес не бывает.

Курьёз в дзюдо на Олимпиаде Фото: DANIEL IRUNGU/EPA/ТАСС

Француз просто издевался над соперником, даже за шиворот таскал, а в итоге припечатал. Конечно, Ринер легко выиграл. Юркий кореец, который в личном турнире в своей категории стал бронзовым призёром, сделал против гиганта всё, что мог. Он молодец уже потому, что вышел на татами. То, что проиграл – вряд ли кто-то ждал другого.

Ринер же сделал то, что и должен был, не обращая внимания на то, что тренеры корейской команды проявили к нему неуважение, выставив заранее обречённого дзюдоиста. Безусловно, ждать, что против француза найдётся ровня в плане физических параметров, очень сложно. Рост Мишки Тедди – 205 см, вес – 135 кг.

Поэтому очень круто, что лучшего в истории на двух крупнейших турнирах побеждали россияне. На Олимпиаде-2020 это сделал Тамерлан Башаев, на ЧМ-2023 – Инал Тасоев. Без наших Ринер кладёт всех подряд.