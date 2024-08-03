Схватка богачей. Как делят золото гольфисты, которым Олимпиада не очень-то и нужна

За первое место всё же приехали побороться все топовые спортсмены.

1 августа в пригороде Парижа стартовал олимпийский турнир по гольфу. Главные претенденты на победу – лидеры мирового рейтинга: американцы Скотти Шеффлер, Ксандер Шоффель и ирландец Рори Макилрой.

Зачем вообще этим богачам Олимпиада? И кто победит?

Претендент №1. Скотти Шеффлер (США)

28-летний Скотти Шеффлер уже более 90 недель лидирует в мировом рейтинге гольфистов. При этом он единственный среди главных претендентов на золото, кто впервые принимает участие в Олимпийских играх.

В 2024 году американец выиграл шесть турниров в рамках PGA Tour, включая «Мастерс» (The Masters Tournament) серии «мэйджор» – эквивалент теннисного «Большого шлема». Всего на счету Шеффлера 12 побед в PGA Tour, его даже сравнивают с Тайгером Вудсом в расцвете сил.

Скотти Шеффлер Фото: Andrew Redington/Getty Images

За год с мая 2023-го Шеффлер заработал $ 59,2 млн, 20 из которых ему принесли различные контракты вне поля для гольфа. Он занимает 29-ю строчку рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes. Скотти при этом не хочет, чтобы его определяла только сфера его деятельности.

«Он просто хочет быть тем же парнем, что и раньше, со своей женой, со своим ребёнком, со всеми своими друзьями дома, и он в значительной степени тот же простой парень», – рассказывает о товарище Ксандер Шоффель.

Скотти Шеффлер Фото: из личного архива Скотти Шеффлера

В Париж Шеффлер приехал вместе с семьёй и уже посетил несколько турниров, чтобы проникнуться атмосферой Игр. Несмотря на то что гольфисты не особо ценят Олимпиаду, лидер рейтинга всё равно стремится к золоту.

«Было бы невероятно выиграть золотую медаль. Это одна из причин, почему я здесь на этой неделе. Я стараюсь примерно одинаково ценить все турниры, в которых участвую. И стараюсь максимально выкладываться. На этой неделе я постараюсь завоевать медаль для своей страны», – сказал Шеффлер.

Претендент №2. Рори Макилрой (Ирландия)

35-летний Рори Макилрой, являющийся 26-кратным победителем турниров PGA Tour, в этом году одержал только две победы. При этом за последние 10 лет ирландец не выиграл ни один турнир серии «мэйджор». А в июле ещё и уступил вторую строчку мирового рейтинга Шоффелю.

Рори Макилрой Фото: Andrew Redington/Getty Images

Между тем его состояние за прошедший год больше, чем у Шеффлера – $ 80,1 млн и 19-я строчка рейтинга Forbes. В списке самых высокооплачиваемых спортсменов Макилрой выше Льюиса Хэмилтона и Эрлинга Холанда. Топовые спортсмены расположились как раз между ним и Шеффлером. Бо́льшую часть доходов, $ 45 млн, опытному гольфисту принесли не призовые.

После череды неудач и обидного четвёртого места на Олимпиаде в Токио Макилрой решительно настроен на успех в Париже.

«Это было бы достижением года! Я 10 лет не выигрывал ни одного турнира из «Большой четвёрки». Медаль Олимпийских игр, вероятно, была бы одной из, если не самым важной, в моей карьере», – говорит ирландец.

Претендент №3. Ксандер Шоффель (США)

30-летний американец Ксандер Шоффель – действующий чемпион Олимпийских игр. В Токио гольфист ехал в качестве пятого номера мирового рейтинга, а этим летом он сместил со второй позиции Макилроя.

Ксандер Шоффель Фото: Chris Trotman/Getty Images

Девятикратный победитель PGA Tour в этом году впервые стал чемпионом серии «мэйджор», выиграв крупный турнир PGA Championship.

Являясь олимпийским чемпионом, Шоффель, как и все прочие гольфисты, включая Шеффлера и Макилроя, признаёт, что золотая медаль Игр не имеет такого же значения, как победа в мэйджоре. По крайней мере, пока.

«Мэйджоры – это в некотором роде то, на чём я вырос. Для меня это две совершенно разные вещи. Я думаю, что золотая медаль – это прекрасное достижение. Возможно, через 30-40 лет это действительно станет чем-то особенным, поскольку наберёт обороты, и участие в Олимпийских играх вернётся в привычку», – отмечает олимпийский чемпион.

Ксандер Шоффель Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Шоффель – единственный из этого списка, кто пока не входит в топ-50 самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Но его история – это кино!

Дело в том, что он начал заниматься гольфом под присмотром своего отца, который сам мечтал стать олимпийским чемпионом в десятиборье и представлять родную Германию на Играх. Но однажды на пути к тренировочной базе 23-летнего парня сбил пьяный водитель. Сильный удар головой привёл к тому, что отец Шоффеля ослеп на один глаз. С десятиборьем пришлось закончить, но врачи больницы познакомили его с гольфом. А позже любовь к этому виду спорта он привил и сыну.

Ксандер Шоффель Фото: из личного архива Ксандера Шоффеля

Кстати, на официальном сайте PGA Tour именно Ксандер Шоффель возглавляет рейтинг главных претендентов на золото Игр. Шеффлер и Макилрой следуют сразу за ним.