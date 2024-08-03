Топ-события воскресенья: бокс, битва россиянок за золото Олимпиады в теннисе и РПЛ

Насыщенное 4 августа: «Сити» — «Челси», «Барселона» — «Реал», «МЮ» — «Ливерпуль» и другие яркие вывески в расписании дня от «Чемпионата»!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 00:30: «Манчестер Сити» — «Челси», товарищеский матч

Интрига: топ-матч английских команд №1

Соскучились ведь по АПЛ, правда? Она ещё не стартовала, но репетицию можно будет посмотреть заранее. Предсезонные матчи «Манчестер Сити» и «Челси» – гарантированный праздник: первые устроили обмен голами с «Селтиком» (3:4), «Миланом» (2:3) и «Барсой» (2:2), вторые – с «Рексемом» Райана Рейнольдса (2:2) и тем же «Селтиком» плюс покуражились над мексиканской «Америкой» (3:0). Представляете, сколько они забьют друг другу? Можно не сомневаться — много.

⚽️ 2:00: «Барселона» — «Реал» Мадрид, товарищеский матч

Интрига: «класико»!

Какой тут анонс вообще нужен? Это же «класико»! «Класико»! Нет, не так. «КЛАСИКО»! Разборка «Барселоны» и «Реала» всегда «полыхает», будь она хоть в рамках Ла Лиги, хоть в товарищеском матче. Ожесточённые споры с арбитром, яркие финты, проходы Винисиуса и Ямаля точно не дадут вам заскучать. Да, дебют Мбаппе не состоится – он присоединится к мадридцам позже. Но раньше ведь и без него обходились, верно? Тем более конкурентам француза по атаке теперь нужно доказывать свою необходимость. В общем, этой ночью сон вам противопоказан.

⚽️ 2:30: «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», товарищеский матч

Интрига: топ-матч английских команд №2

Сразу после встречи «Манчестер Сити» и «Челси» друг против друга выйдут «Ман Юнайтед» и «Ливерпуль». Просто сумасшествие для поклонников АПЛ! Результативность первой пары мы уже прикинули, теперь оценим, что там по голам у второй. «МЮ» хоть и уступил «Русенборгу» (0:1), дальше поучаствовал в интересных матчах с «Рейнджерс» (2:0), «Арсеналом» (1:2) и «Бетисом» (3:2). «Ливерпуль» тоже обыграл «Бетис» (1:0), а ещё огорчил «Арсенал» (2:1). Да, забитых мячей было не так много. Но, возможно, команды отложили их на предстоящую встречу?

🏆🥊 8:30*: Теренс Кроуфорд (США) — Исраил Мадримов (Узбекистан), титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Мадримов остановит Кроуфорда?

Кроуфорд — один из лучших боксёров современности, если не самый. Теренс меняет весовые дивизионы, не стесняется драться с топовыми соперниками и всегда побеждает. Но, может, американец проиграет возрасту? Кроуфорд стареет, а молодые и голодные соперники только и мечтают, как оборвут победную серию ветерана. Посмотрим, что сможет Мадримов. На раскладах он аутсайдер, но что покажет ринг?

⚽️ 14:35: «Бэйцзин Гоань» — «Шанхай Шэньхуа», Китай, Суперлига, 21-й тур

Интрига: Леонид Слуцкий продолжит беспроигрышную серию?

17 побед, четыре ничьих и 0 поражений – такова статистика «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого в китайской лиге. Как думаете, это чемпионский результат? Нет, потому что соседи из «Шанхай Порт» Оскара впереди на пять очков! Но у команды российского тренера есть матч в запасе. Победа нужна как воздух – осечек столь сильный конкурент не простит. «Бэйцзин Гоань» занимает четвёртое место, и игра не станет лёгкой прогулкой. В первом круге, например, они расписали ничью (1:1). Реванш состоится?

🏆 🎾 15:00*: Новак Джокович (Сербия, 1) — Карлос Алькарас (Испания, 2), Олимпиада, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сбудется ли олимпийская мечта Новака Джоковича?

Состав мужского финала Олимпиады получился на загляденье. В решающий матч пробились первые два номера посева — Новак Джокович и Карлос Алькарас. Для 37-летнего серба это пятые Игры в карьере, и только первый раз он добрался до решающего матча. Справится ли он с Карлосом Алькарасом, который за последние три года завоевал четыре титула на ТБШ? Ранее теннисисты встречались шесть раз, и счёт личных встреч — 3-3. Причём единственный матч в этом сезоне — в финале Уимблдона — остался за 21-летним испанцем.

⚽️ 15:30: ЦСКА — «Оренбург», РПЛ, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: армейцы сломят неудобного соперника?

В рамках РПЛ ЦСКА не смог победить оренбуржцев дважды подряд: по 1:1 в августе прошлого года и в марте. К тому же «Оренбург» силён и сейчас, даже после потери нескольких важных игроков вроде Лукаса Веры и Дмитрия Воробьёва. Поинтересуйтесь у болельщиков «Спартака», чей любимый клуб получил два безответных гола. Армейцы же по игре не превосходили ни «Ростов» (0:0), ни «Краснодар» в Кубке (0:1). Досталось от них только откровенно слабому на старте сезона «Пари НН» (3:0). Оренбуржцы точно дадут бой.

🥇🤸‍♂️ 16:00: Олимпиада-2024, спортивная гимнастика, финалы, кольца (мужчины), разновысокие брусья (женщины), опорный прыжок (мужчины)

Интрига: победит алжирская гимнастка саму Симону Байлз?

Кайлия Немур, представляющая Алжир, в квалификации Олимпиады в Париже показала великолепную комбинацию на разновысоких брусьях. Пожалуй, впервые на Играх-2024 Симона Байлз не будет фаворитом, выходя на упражнение. Интересно, что Немур могла бы выступать за Францию (и выступала!), но в какой-то момент ей не давали врачебный допуск, после чего спортсменка решила, что пришла пора действовать. Немур, Байлз или кто-то другой?

🏆 🎾 16:30*: Ясмин Паолини/Сара Эррани (Италия, 3) — Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия), Олимпиада, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: заберут ли Мирра и Диана золото Олимпиады?

Олимпийская сказка Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой подошла к развязке. В воскресенье в Париже состоится главный российский финал. Две юные россиянки будут противостоять опытным итальянкам. Кто возьмёт верх — узнаем совсем скоро.

🤾‍♀️ 17:00: Венгрия — Франция, Олимпиада-2024, гандбол (мужчины) группа B, 5-й тур

Интрига: Франция на грани вылета. Сможет спастись?

Удивительно, но перед заключительным туром группового этапа сборная Франции, главный фаворит турнира, оказалась на грани вылета. Матч со сборной Венгрии станет «матчем смерти». Кто выиграет — тот и выйдет в четвертьфинал. Венгры могут преподнести очень громкую сенсацию.

⚽️ 17:30: «Факел» — «Краснодар», РПЛ, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Краснодар» вообще начнёт побеждать в РПЛ?

Да, в Кубке южанам удалось обыграть ЦСКА. Но в чемпионате-то дела совсем плохи: 1:1 с «Ахматом» и 0:0 — с новичком РПЛ махачкалинским «Динамо». Хотя повод для радости в любом случае есть — вернулись с Кубка Америки Лукас Оласа, Кевин Кастаньо и, главное, супербомбардир Джон Кордоба. Как раз с ними и случилась первая победа в сезоне. Нужно навёрстывать упущенное и в Премьер-Лиге. Тем более против гаснущего «Факела» с тремя поражениями подряд. А то ведь «Зениту» только дай повод создать отрыв.

🏐 18:00: Италия — Турция, Олимпиада-2024, волейбол (женщины), группа C, 3-й тур

Интрига: покажет ли Турция свой максимум перед плей-офф?

Обе команды уже в четвертьфинале, но мотивация забраться повыше вполне себе действенная. В плане нападения встретятся едва ли не две мощнейшие сборные. У Италии и Хулио Веласко дилемма: кого ставить в стартовый состав? Паола Эгону в порядке, но и Екатерина Антропова своим шансом воспользовалась сполна. Даниэле Сантарелли пока не может придать баланса турчанкам. Мелисса Варгас тащит атаку, а вот Эбрар Каракурт пока не так хороша. Но если звёзды сойдутся и турчанки покажут свой максимум, с ними будет очень тяжело любой команде.

🏆⚽️ 19:00: «ПСВ Эйндховен» — «Фейеноорд», Суперкубок Нидерландов, финал

Суперкубок Нидерландов 2024 . Финал Суперкубок Нидерландов 2024 . Финал 04 августа 2024, воскресенье. 19:00 МСК ПСВ Эйндховен Эйндховен Не начался Фейеноорд Роттердам Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: битва двух лучших нидерландских команд за трофей

Европейские лиги потихоньку выходят из спячки, и теперь дебютный трофей сезона разыграют гранды из Нидерландов. Голландский футбол приучил к безбашенности, а когда ещё её проявлять, если не в таком матче? В марте ПСВ и «Фейеноорд» угостили друг друга двумя голами. Если они повторят планку, будет уже неплохо. Если покорят — вообще замечательно. А уж молодые атакующие звёзды обеих команд вроде Сантьяго Хименеса и Жоана Бакайоко сделают всё для этого.

🥇🏊‍♂️ 19:30: Олимпиада-2024, плавание, финалы, 50 м вольный стиль (женщины), 1500 м вольный стиль (мужчины), 4х100 м комбинированная эстафета (мужчины), 4х100 м комбинированная эстафета (женщины)

Интрига: Маршан замахнулся на пятое золото. Но ему требуется помощь

Гениальный французский пловец Леон Маршан, завоевавший в Париже четыре золотые награды, замахнулся и на пятую. В составе сборной Франции он поплывёт в финале комбинированной эстафеты 4 по 100 м. Если партнёры поддержат, Маршан станет пятикратным.

⚽️ 20:30: «Динамо» Махачкала — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: махачкалинцы одержат первую победу в РПЛ?

Махачкала отлично залетела «на новенького»: выезды к «Химкам» (1:1) и «Краснодару» (0:0) принесли две ничьих. «Динамо» показывает неуступчивый характер и вот теперь сыграет при родных болельщиках. Ещё и против пока что худшей команды лиги «Пари НН». Самое время впервые брать три очка? В Кубке состоялась репетиция, и другие неудачники старта сезона «Крылья» не устояли (0:1). Нижегородцам же нужно срочно собраться: даже если потом их дела наладятся, может быть уже поздно.

⚽️ 20:30: «Ахмат» — «Локомотив», РПЛ, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: грозненцы останутся вблизи зоны вылета?

«Ахмат» после пятого места в позапрошлом сезоне неожиданно боролся за выживание и обезопасил себя только на финише чемпионата. Сейчас у них есть неиллюзорные шансы тоже остаться внизу — с двумя очками после трёх туров. Просто в последних трёх матчах РПЛ с «Локомотивом» у грозненцев нет даже ничьей. Тенденция для них не самая приятная. Москвичи к тому же будто не заметили потерю Максима Глушенкова — Дмитрий Воробьёв тоже даёт жару, пусть и играет более приземлённо. Впереди четвёртая победа подряд в противостоянии?

🥇🏃‍♀️🤸‍♀️ 20:50: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, прыжки в высоту (женщины), финал

Интрига: Магучих завоюет наконец золото в отсутствие Ласицкене?

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих за три недели до старта Олимпиады установила мировой рекорд — 210 см. Предыдущее достижение болгарки Стефки Костадиновой (209 см) держалось 37 лет. Очевидно, что Магучих — фаворит, особенно в отсутствие россиянки Марии Ласицкене. На Олимпиаде в Токио эти спортсменки подарили болельщикам невероятный финал, в котором Маша была лучше.

🥇🏃‍♂️ 22:55: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, бег 100 м (мужчины), финал

Интрига: Ямайка или США?

Ноа Лайлз или Кишейн Томас? США или Ямайка? Стометровка в Париже будет огненной. Огромный спринтер с Ямайки, разогнавшийся в нынешнем сезоне, против любителя делать громкие заявления, триумфатора прошлогоднего чемпионата мира. Но в их борьбу может вмешаться и кто-то другой.