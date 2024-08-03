Российский велогонщик провалил Олимпиаду. А экс-футболист сборной Бельгии взял два золота!

Бельгиец Ремко Эвенепул в шоссейных велогонках сделал то, что можно сравнить с достижением Леона Маршана в бассейне. Он стал первым в истории, кому на одной Олимпиаде удалось выиграть и разделку, и групповую гонку! Россиянин Глеб Сырица, к сожалению, даже не смог финишировать.

Сырица довольно долго ехал в основной группе, даже вместе с ещё несколькими участниками предпринял попытку отрыва в начале гонки, но в концовке сдался и прекратил борьбу. Ранее Глеб неудачно провёл и разделку, показав предпоследний результат. И его время были хуже, чем время победительницы аналогичной женской гонки, проходившей по тому же маршруту. В общем, россиянин оказался не готов к выступлению, даже не к борьбе, на таком уровне и на таком рельефе. Да он, в общем, никогда высоких результатов и не показывал.

Победу же в групповой гонке одержал бельгиец Ремко Эвенепул. В первый же медальный день Олимпиады он красиво разобрал соперников в разделке. Спустя всего шесть дней после того, как он впервые в своей карьере стал призёром общего зачёта «Тур де Франс». Ещё через неделю Эвенепул совершенно потрясающим образом взял и групповую гонку.

Бельгиец начал рвать пелотон примерно за 37,5 км до финиша. В итоге за 25 км до финиша усидеть за ним на колесе смог только француз Валентин Мадуас. Но за 15 км до окончания гонки Эвенепул сбросил француза. В подъём он предпринял настолько резкую атаку, что Мадуас, как показалось, просто встал.

Но это было лишь в сравнении с Ремко, у которого в ногах, кажется, было заряда ещё как минимум на час гонки. Столько не потребовалось, хотя без драмы не обошлось. Когда ему оставалось спокойно доехать до финиша к Эйфелевой башне, он схватил прокол заднего колеса! А суть в том, что на Олимпиадах, в отличие от гонок Гранд-тура, у гонщиков нет связи со своими «техничками» – это строго запрещено.

То есть Эвенепул, хоть и оглядывался, но даже не знал, сколько он выигрывает у преследователей. Какие эмоции выдал в тот момент бельгиец! Он показал рукой, что собирается затормозить, спрыгнул с велосипеда и начал кричать, что нужна срочная замена. Потеряв примерно 20 секунд, Эвенепул продолжил гонку и получил от механика необходимую информацию по отрыву.

Ремко Эвенепул Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

После этого он действительно просто доехал до финиша, а затем победно вскинул велосипед. Мадуас дотянул до серебра, а третье место в спринтерской разборке забрал ещё один француз Кристоф Лапорт.

Маршан в бассейне совместил несовместимое, выиграв 200 м брассом и баттерфляем. А Эвенепул, который выступал за футбольную сборную Бельгии U16, забрал разделку и групповую. Просто король.