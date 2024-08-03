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Фантастическая развязка в дзюдо на Олимпиаде-2024: великий Тедди Ринер выиграл схватку за золотое очко в финале

Франция сходит с ума от финала Олимпиады в дзюдо. По этой истории точно снимут кино!
Михаил Чесалин
Франция сходит с ума от финала Олимпиады в дзюдо
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Главный герой этой драмы — легендарный Тедди Ринер!

Олимпиада-2024 подарила французам уже немало приятных эмоций. Хозяева Игр, как это обычно и бывает, выступают лучше, чем все от них ожидали. Чего только четыре золота пловца Леона Маршана стоят!

Но в субботу, 3 августа, французские болельщики стали свидетелями поистине фантастической развязки. Это была такая победа, о которой зрители будут рассказывать своим внукам: «Я видел, как Тедди Ринер вырвал то золото!»

Ринер стал великим ещё вчера:
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Французский дзюдоист чуть не подрался на Олимпиаде, а через час стал лучшим в истории!

Речь о командном турнире дзюдоистов. Там выступают и мужчины, и женщины, разные дзюдоисты из двух стран сражаются в нескольких весовых категориях. Кто одержал больше побед – тот и прошёл в следующий раунд.

До финала дошли японцы, родоначальники дзюдо, и французы, хозяева соревнований с великим Тедди Ринером во главе. Накануне французский великан выиграл свою четвёртую Олимпиаду и стал самым титулованным дзюдоистом в истории. Но, конечно, ему хотелось выиграть и пятое золото.

Любопытно, что на пути к финалу Тедди Ринеру пришлось чуть ли не забавляться: соперники не имели в составах сильных тяжеловесов, поэтому француз буквально за шиворот таскал противников, которые были легче его вдвое.

Схватка, которую лучше не смотреть слабонервным:
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Однако в финале всё было серьёзнее. Япония была в шаге от олимпийского золота. После четырёх схваток представители Страны восходящего солнца выигрывали со счётом 3:1, и им нужна была всего одна победа. Но Франция усилиями Агбеньену и Габы сумела отойти от края пропасти. Счёт финала – 3:3.

Ничьей в финале быть не может. При равном счёте объявляется схватка за «золотое» очко в случайной весовой категории. И каково же было ликование французской публики, когда жребий пал на мужчин-тяжеловесов.

Против Тедди Ринера вышел Саито Тацуру. И схватка была крайне напряжённой. Ценой одной ошибки было олимпийское золото, поэтому дзюдоисты действовали очень осторожно. Судьям пришлось даже выносить соперникам предупреждения. Но в итоге через шесть с половиной минут психологической битвы Ринер провёл приём и досрочно выиграл.

Тедди Ринер победил

Тедди Ринер победил

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Трибуны взорвались. Такого эмоционального золота у Франции на этой Олимпиаде, пожалуй, ещё не было. Ринер же выиграл свой пятый титул, причём сделал это так, что можно спокойно заканчивать карьеру.

По этой истории во Франции точно снимут кино! Спортивные драмы любят не только в России. Тем более такие захватывающие и красивые.

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