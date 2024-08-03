Безумная развязка главного женского забега Олимпиады. Сначала скандал, потом — сенсация!

Одну претендентку на медали не пустили на стадион, вторая сенсационно проиграла девушке из страны, о которой вы раньше и не слышали.

Спринт на 100 м у женщин должен был стать одним из главных событий лёгкой атлетики на Олимпиаде. Так и случилось. Вот только это произошло не из-за крутой битвы Ша'Карри Ричардсон и Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, а из-за громкого скандала, а потом и сенсации. Оказалось, что охранники не пустили одну из главных звёзд Игр на разминку по дурацкой причине!

А для другой претендентки всё пошло наперекосяк.

«Вы поменяли правила и не сказали об этом?»

Стометровка на Олимпиаде приковывала к себе особое внимание ещё до старта. Главная причина – битва ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, проводящей последнюю Олимпиаду, и эпатажной американки Ша'Карри Ричардсон, дебютировавшей на Играх.

Вот только старт омрачился громким скандалом. В Сети появились видео, на которых охранники не пускают ямайку и американку на разминку, потому что они прибыли на стадион на личном транспорте, а не на командном автобусе. При этом, как говорит Фрейзер-Прайс, ранее таких правил не было.

«Вы хотите сказать, что, если спортсмен не живёт в Олимпийской деревне, он не может пойти на разминку? Почему вчера, когда я проходила мимо охранников, всё было в порядке? То есть вы поменяли правила вчера вечером и не сообщили нам об этом? Это сумасшествие», – говорит Шелли-Энн.

Разрушение олимпийской мечты

Перед финалом ситуация приняла совсем уж драматичный оборот. Несмотря на выход в полуфинал, легендарная Фрейзер-Прайс снялась с состязаний. Сама ямайка не объяснила причин, но многие предположили, что это связано с дневным инцидентом. Ямайские СМИ, впрочем, пишут, что сняться спортсменке пришлось из-за травмы подколенного сухожилия.

Болельщики были шокированы, ведь представить финал стометровки на Олимпиаде без Шелли-Энн невозможно. Фрейзер-Прайс боролась за медали на Играх последние 16 лет: на ОИ-2008 в Пекине, на ОИ-2012 в Лондоне, на ОИ-2016 в Рио и на ОИ-2020 в Токио. Последний раз финал на 100 метрах проходил без ямайской легенды в далёком уже 2004 году.

В итоге Фрейзер-Прайс осталась без своей желанной пятой олимпийской медали на стометровке. У Шелли-Энн, конечно, ещё будет шанс на награду, она заявлена на эстафету 4x100 м, но всё-таки это другое дело.

Ричардсон же как-то смогла прорваться на стадион, вышла на полуфинал и квалифицировалась в финал. Казалось, победа у неё в кармане, но Ша'Карри (10,87) сенсационно стала второй. Победу неожиданно одержала Жюльен Альфред (10,72) из Сент-Люсии, взяв первую медаль Игр в истории страны!

В оргкомитете Игр и в World Athletics ситуацию пока никак не комментировали, да и сами спортсменки подробно не рассказывали, что же случилось. Если Ричардсон и Фрейзер-Прайс не пустили на стадион именно потому, что они приехали не на олимпийском автобусе, а самостоятельно, это настоящее безумие. Проживание спортсменов вне Олимпийской деревни, как и путешествие к аренам на личном транспорте, а не командном, является обычной практикой на Олимпиадах.

Даже в Париже многие атлеты живут вне деревни. Об этом открыто заявляли теннисисты из разных стран, в том числе Даниил Медведев и Новак Джокович, и сборная США по баскетболу. И всех этих спортсменов спокойно допускали и допускают на арены ежедневно. Почему же с Ричардсон и Фрейзер-Прайс получилось всё иначе – огромный вопрос, ставящий под сомнение компетентность организаторов Игр в Париже.