Фемке Бол наказала американцев на Олимпиаде. Красиво отобрала золото на финишной прямой

Лёгкая атлетика на Олимпиаде-2024 в Париже – это какое-то безумие! В смешанной эстафете 4x100 м победу неожиданно одержала сборная Нидерландов, просто уничтожив непобедимую сборную США. Причём победу «оранжевым» принёс один конкретный человек – Фемке Бол.

Сборная США была явным фаворитом смешанной эстафеты. В пользу американцев говорил и обновлённый накануне в квалификации мировой рекорд – 3.07,41.

И сначала в финале эстафеты всё действительно складывалось в пользу США. Американцы лидировали не первых трёх этапах. Перед заключительной частью Брайс Дидмон передал палочку Кейлин Браун на первом месте с приличным отрывом. Нидерланды в этот момент были лишь пятыми с большим отставанием почти в секунду.

Но на последнем этапе за «оранжевых» бежала Фемке Бол. Да, она спокойно могла затащить команду в тройку, однако никто не ожидал, что она совершит чудо. Нидерландка с каждым метром приближалась к лидерам. Уже спустя 30 секунд Фемке настигла бельгийку, спустя 10 секунд – британку, а ещё спустя пять секунд – бегущую первой спортсменку из США.

На заключительных метрах дистанции Бол просто уничтожила американку: она обогнала соперницу буквально на финишной прямой и финишировала с отрывом!

В итоге Нидерланды сенсационно забрали золото, финишировав с результатом 3.07,43 – всего на 0,02 секунды меньше мирового и олимпийского рекорда США.

Символично, что в прошлом году в смешанной эстафете на ЧМ-2023 Фемке не повезло. В аналогичной ситуации Бол могла вырвать для Нидерландов важнейшее золото, но упала прямо на финише, выронив палочку. Сначала была зафиксирована победа «оранжевых» с мировым рекордом. Но за выроненную палочку Нидерланды дисквалифицировали. Золото же на ЧМ в Будапеште забрали американцы.

Теперь в Париже у Бол всё получилось. Она выдала невозможный спринт и наказала американцев, отобрав медаль. Сборной США же остаётся довольствоваться лишь мировым рекордом, установленным на Играх.