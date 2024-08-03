Американский гигант «вынес» всех на 3-й Олимпиаде подряд! А ведь ему запрещали выступать

Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, рекордсмен мира. Этих титулов достаточно, чтобы считать Райана Краузера безоговорочным фаворитом в толкании ядра на Олимпиаде в Париже. Но он прилетел на Игры-2024 совсем не фаворитом, потому что ещё в мае ему вообще запрещали выступать!

И что он сделал в Париже?

У Краузера, который в прошлом году толкнул ядро на 23,56 м – это какой-то запредельный уровень – в нынешнем сезоне были бесконечные проблемы. Сначала повреждение локтевого нерва на толчковой руке. Потом – разрыв грудной мышцы. Затем – опять локтевой нерв. Какие уж тут соревнования?

Краузер установил невероятный мировой рекорд: Райан Краузер установил новый мировой рекорд в толкании ядра

Так и врачи решили, не давая Краузеру допуск до соревнований даже тогда, когда он утверждал, что восстановился.

Тем временем основные соперники показывали очень крутые результаты. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр американец Джо Ковач отправил ядро на 23,16 и вырвался в лидеры сезона. Итальянец Леонардо Фаббри стабильно толкал к 23 метрам и вообще выиграл все турниры, в которых принимал участие.

В том числе этап Бриллиантовой лиги в Лондоне, куда приехал и Краузер. Фаббри толкнул на 22,95 м – второй результат в сезоне. Краузер же выступил скромно.

Но в Париже он сделал то, что делают только чемпионы. Огромный Райан, который весит полтора центнера, в первой же попытке отправил ядро на 22,64 м! Этой попыткой он просто нокаутировал соперников. Фаббри, которому судьи первую попытку не засчитали, так и не пришёл в себя, вообще не попав в призёры, а Ковач очень старался и последней попыткой отправил ядро на 22,15 м. Всего-то.

Но этого хватило для серебра. На третьей Олимпиаде подряд. Такой же результат показал и кениец Раджиндра Кэмпбелл, но у него другие попытки были похуже. А Краузер улучшил результат во второй попытке, затем – в третьей, показав результат 22,90 м.

На этом он и остановился, став первым в истории трёхкратным чемпионом мира в толкании ядра. Когда всё складывалось против.