Американка повторила легендарный рекорд советской чемпионки. На это потребовалось 60 лет!

Великая советская гимнастка Лариса Латынина в 1964 году в Токио завоевала свою последнюю, девятую золотую медаль на Олимпийских играх. Этот результат оставался недосягаемым для всех спортсменок мира ровно 60 лет. На Олимпиаде в Париже легендарную чемпионку по количеству золотых медалей догнала американка Кэти Ледеки.

Ледеки выиграла заплыв на 800 м вольным стилем на четвёртой Олимпиаде подряд! Ни австралийка Ариарне Титмус, ни американка Пейдж Мэдден не смогли сбросить Ледеки с её королевского трона на длинных дистанциях в олимпийском бассейне. На самом деле, это выдающееся достижение само по себе.

Четыре Олимпиады подряд – Лондон, Рио-де-Жанейро, Токио и Париж – Ледеки на вершине мирового плавания, и никто ничего не может сделать с её победами на 800 и 1500 м. Теперь она настигла и величайшую Ларису Латынину.

Правда, советская гимнастка свои девять золотых наград выиграла на трёх Олимпиадах – в Мельбурне-1956, Риме-1960 и Токио-1964. И по общему количеству наград Латынина пока впереди Ледеки – 18 против 14.

Понятно, что когда-то это должно было произойти, ведь рекорды ставятся, чтобы их стремились побить. Рекорд Ларисы Семёновны пока не побит, но теперь она владеет им с Кэти Ледеки. Интересно, что уже в Париже свой счёт золотых олимпийских наград также до девяти могут довести американская гимнастка Симона Байлз и немецкая всадница Изабель Верт.