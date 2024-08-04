Сборная США выиграла пять золотых наград за день. Но в медальном зачёте она вторая

Восьмой день Олимпиады в Париже стал одним из самых медалеёмких. В субботу, 3 августа, спортсмены разыграли сразу 29 комплектов наград. Львиная доля досталась лидерам зачёта, но были и неожиданные прорывы.

Стоит отметить первые в истории золотые медали Игр для Сент-Люсии и Доминики – обе они были добыты на легкоатлетическом стадионе. В виндсёрфинге золото забрал Израиль, а в спортивной гимнастике – Филиппины. Это хоть и не исторические прорывы, но тоже редкость.

У России медалей в восьмой день Игр не было. Велогонщик Глеб Сырица был не готов бороться за высокие места, а больше на старт никто и не выходил.

Зато можно порадоваться за белоруса Евгения Золотого – у него серебро в гребле. Жаль, что не вышло полностью соответствовать своей фамилии.

А теперь к лидерам. На первом месте осталась сборная Китая (16 – 12 – 9). Китайцы забрали золото в настольном теннисе, бадминтоне и неожиданно в большом теннисе – Чжэн Циньвэнь преподнесла настоящую сенсацию.

В какой-то момент Франция и Австралия оттёрли американцев на четвёртое место, но сборная США всё-таки вернула себе вторую строчку. «Звёздно-полосатые» хорошо накатили в своих любимых плавании (два золота) и лёгкой атлетика (три золота, хотя могло быть и больше). Нельзя не отметить пловчиху Кэти Ледеки, одержавшую девятую победу на Играх в карьере и повторившую рекорд по количеству золота на Олимпиадах среди женщин, она догнала советскую гимнастку Ларису Латынину.

В медальном зачёте у сборной США 61 (14 – 24 – 23) медаль. Конечно, у Франции (12 – 14 – 15), Австралии (12 – 8 – 7) и Великобритании (10 – 10 – 13) есть ещё теоретический шанс побороться за второе место. Но, кажется, лидеры будут теми же, что и всегда. За первое место сразятся Китай и США.