Главный финал России на Олимпиаде в Париже. Полное расписание девятого дня Игр-2024

Битву за золото в теннисе проведут Диана Шнайдер и Мирра Андреева. Болеем за девочек всей страной!

Сегодня, 4 августа, в Париже разыграют 20 комплектов наград летних Олимпийских игр 2024 года в 12 различных видах спорта: гольфе, лёгкой атлетике, стрельбе, велоспорте, настольном теннисе, спортивной гимнастике, конном спорте, бадминтоне, стрельбе из лука, теннисе, плавании и фехтовании.

Состоится ещё один финал с участием россиян. Важнейший и ключевой. В парном разряде в, теннисе за золото поборется дуэт Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. А ещё в велоспорте пройдёт шоссейная групповая гонка, в которой примут участие россиянки Алёна Иванченко и Тамара Дронова.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием соревнований Олимпиады-2024 в Париже на 4 августа.

4 августа, воскресенье. День девятый. Расписание финалов

10:00. Гольф. Мужчины. Личный зачёт;

11:00. Конный спорт. Личная выездка. Свободная программа;

14:30. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд;

15:00. Велоспорт. Женщины. Групповая гонка;

15:30. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд;

15:46. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство;

16:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Кольца;

16:30. Стрельба. Женщины. Скит;

16:30. Теннис. Женщины. Парный разряд;

17:10. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд;

16:40. Спортивная гимнастика. Женщины. Разновысокие брусья;

17:24. Спортивная гимнастика. Мужчины. Опорный прыжок;

19:30. Плавание. 50 м кролем. Женщины;

19:37. Плавание. 1500 м кролем. Мужчины;

20:10. Плавание. 4х100 м комплексом. Мужчины;

20:32. Плавание. 4х100 м комплексом. Женщины;

20:55. Лёгкая атлетика. Прыжки в высоту. Женщины;

21:30. Фехтование. Мужчины. Командная рапира;

21:30. Лёгкая атлетика. Метание молота. Мужчины;

22:50. Лёгкая атлетика. 100 м. Мужчины.

3 августа, суббота. Девятый день ОИ-2024. Полное расписание

9:30. Бадминтон. Мужчины, женщины. Одиночный разряд. 1/2 финала;

10:00. Волейбол. Женщины. Группа С. 3-й тур. Италия — Турция;

10:00. Гандбол. Мужчины. Группа А. 5-й тур. Швеция — Япония;

10:00. Гольф. Мужчины. Личный зачёт. Финал;

10:00. Пляжный волейбол. 1/8 финала;

10:00. Стрельба. Мужчины. Скорострельный пистолет, 25 м. Раунд первый. Женщины. Скит. Квалификация;

10:30. Стрельба из лука. Мужчины. Одиночный разряд. 1/8 финала;

11:00. Конный спорт. Личная выездка. Свободная программа. Финал;

11:00. Хоккей на траве. Мужчины. 1/4 финала. Индия — Великобритания;

11:05. Лёгкая атлетика. 3000 м с/ч. Женщины. Метание молота. Женщины. 200 м. Женщины. Прыжки в длину. Мужчины. 110 м с/б. Мужчины. 400 м с/б. Женщины. Квалификация;

12:00. Баскетбол. Женщины. Группа А. 3-й тур. Япония — Бельгия;

12:00. Бокс. Женщины. 1/4 финала;

11:30. Водное поло. Мужчины. Группа В. 4-й тур. Испания — Япония;

12:00. Гандбол. Мужчины. Группа В. 5-й тур. Египет — Аргентина;

12:50. Фехтование. Мужчины. Командная рапира. 1/4 финала;

13:00. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Финал. Женщины. Парный разряд, матч за бронзу;

13:05. Парусный спорт. Мужчины, женщины, микст. Динги, кайт. Многокорпусные;

13:30. Хоккей на траве. Мужчины. 1/4 финала. Бельгия — Испания;

14:00. Волейбол. Женщины. Группа А. 3-й тур. Франция — США;

14:00. Баскетбол. Женщины. Группа А. 3-й тур. Канада — Нигерия;

14:30. Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Матч за бронзу;

15:00. Велоспорт. Женщины. Групповая гонка. Финал;

15:00. Водное поло. Женщины. Группа В. 5-й тур. Венгрия — Австралия;

15:00. Гандбол. Мужчины. Группа А. 5-й тур. Германия — Словения;

15:30. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. Финал;

15:46. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. Финал;

16:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Кольца. Финал;

16:30. Гребной слалом. Мужчины, женщины. Экстрим-слалом. Квалификация;

16:30. Стрельба. Женщины. Скит. Финал;

16:30. Теннис. Женщины. Парный разряд. Финал;

16:35. Водное поло. Женщины. Группа В. 5-й тур. Италия — Испания;

16:40. Спортивная гимнастика. Женщины. Разновысокие брусья. Финал;

17:00. Гандбол. Мужчины. Группа В. 5-й тур. Венгрия — Франция;

17:10. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. Финал;

17:24. Спортивная гимнастика. Мужчины. Опорный прыжок. Финал;

18:00. Волейбол. Женщины. Группа А. 3-й тур. Китай — Сербия;

18:15. Баскетбол. Женщины. Группа С. 3-й тур. Германия — США;

18:30. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой этап. Франция — Китай. Польша — Латвия. Литва — Сербия. США — Нидерланды;

18:30. Хоккей на траве. Мужчины. 1/4 финала. Нидерланды — Австралия;

19:30. Водное поло. Женщины. Группа А. 5-й тур. Канада — Нидерланды;

19:30. Плавание. 50 м кролем. Женщины. 1500 м кролем. Мужчины. Финалы;

20:00. Гандбол. Мужчины. Группа В. 5-й тур. Дания — Норвегия;

20:05. Лёгкая атлетика. 100 м. Мужчины, полуфинал. 800 м. Женщины, полуфинал. 1500 м. Мужчины, полуфинал. 400 м. Мужчины, предварительный раунд;

20:10. Плавание. 4х100 м комплексом. Мужчины, женщины. Финалы;

20:55. Лёгкая атлетика. Прыжки в высоту. Женщины. Финал;

21:00. Хоккей на траве. Мужчины. 1/4 финала. Германия — Аргентина;

21:05. Водное поло. Женщины. Группа В. 5-й тур. Франция — Греция;

21:30. Фехтование. Мужчины. Командная рапира. Финал;

21:30. Лёгкая атлетика. Метание молота. Мужчины. Финал;

22:00. Баскетбол. Женщины. Группа В. 3-й тур. Австралия — Франция;

22:00. Волейбол. Женщины. Группа В. 3-й тур. Бразилия — Польша;

22:00. Гандбол. Мужчины. Группа а. 5-й тур. Испания — Хорватия;

22:30. Баскетбол 3х3. Мужчины. 1/4 финала;

22:50. Лёгкая атлетика. 100 м. Мужчины. Финал.