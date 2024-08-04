Главный финал России на Олимпиаде в Париже. Полное расписание девятого дня Игр-2024

Сегодня, 4 августа, в Париже разыграют 20 комплектов наград летних Олимпийских игр 2024 года в 12 различных видах спорта: гольфе, лёгкой атлетике, стрельбе, велоспорте, настольном теннисе, спортивной гимнастике, конном спорте, бадминтоне, стрельбе из лука, теннисе, плавании и фехтовании.
Состоится ещё один финал с участием россиян. Важнейший и ключевой. В парном разряде в, теннисе за золото поборется дуэт Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. А ещё в велоспорте пройдёт шоссейная групповая гонка, в которой примут участие россиянки Алёна Иванченко и Тамара Дронова.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием соревнований Олимпиады-2024 в Париже на 4 августа.
4 августа, воскресенье. День девятый. Расписание финалов
10:00. Гольф. Мужчины. Личный зачёт;
11:00. Конный спорт. Личная выездка. Свободная программа;
14:30. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд;
15:00. Велоспорт. Женщины. Групповая гонка;
15:30. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд;
15:46. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство;
16:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Кольца;
16:30. Стрельба. Женщины. Скит;
16:30. Теннис. Женщины. Парный разряд;
17:10. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд;
16:40. Спортивная гимнастика. Женщины. Разновысокие брусья;
17:24. Спортивная гимнастика. Мужчины. Опорный прыжок;
19:30. Плавание. 50 м кролем. Женщины;
19:37. Плавание. 1500 м кролем. Мужчины;
20:10. Плавание. 4х100 м комплексом. Мужчины;
20:32. Плавание. 4х100 м комплексом. Женщины;
20:55. Лёгкая атлетика. Прыжки в высоту. Женщины;
21:30. Фехтование. Мужчины. Командная рапира;
21:30. Лёгкая атлетика. Метание молота. Мужчины;
22:50. Лёгкая атлетика. 100 м. Мужчины.
3 августа, суббота. Девятый день ОИ-2024. Полное расписание
9:30. Бадминтон. Мужчины, женщины. Одиночный разряд. 1/2 финала;
10:00. Волейбол. Женщины. Группа С. 3-й тур. Италия — Турция;
10:00. Гандбол. Мужчины. Группа А. 5-й тур. Швеция — Япония;
10:00. Гольф. Мужчины. Личный зачёт. Финал;
10:00. Пляжный волейбол. 1/8 финала;
10:00. Стрельба. Мужчины. Скорострельный пистолет, 25 м. Раунд первый. Женщины. Скит. Квалификация;
10:30. Стрельба из лука. Мужчины. Одиночный разряд. 1/8 финала;
11:00. Конный спорт. Личная выездка. Свободная программа. Финал;
11:00. Хоккей на траве. Мужчины. 1/4 финала. Индия — Великобритания;
11:05. Лёгкая атлетика. 3000 м с/ч. Женщины. Метание молота. Женщины. 200 м. Женщины. Прыжки в длину. Мужчины. 110 м с/б. Мужчины. 400 м с/б. Женщины. Квалификация;
12:00. Баскетбол. Женщины. Группа А. 3-й тур. Япония — Бельгия;
12:00. Бокс. Женщины. 1/4 финала;
11:30. Водное поло. Мужчины. Группа В. 4-й тур. Испания — Япония;
12:00. Гандбол. Мужчины. Группа В. 5-й тур. Египет — Аргентина;
12:50. Фехтование. Мужчины. Командная рапира. 1/4 финала;
13:00. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Финал. Женщины. Парный разряд, матч за бронзу;
13:05. Парусный спорт. Мужчины, женщины, микст. Динги, кайт. Многокорпусные;
13:30. Хоккей на траве. Мужчины. 1/4 финала. Бельгия — Испания;
14:00. Волейбол. Женщины. Группа А. 3-й тур. Франция — США;
14:00. Баскетбол. Женщины. Группа А. 3-й тур. Канада — Нигерия;
14:30. Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Матч за бронзу;
15:00. Велоспорт. Женщины. Групповая гонка. Финал;
15:00. Водное поло. Женщины. Группа В. 5-й тур. Венгрия — Австралия;
15:00. Гандбол. Мужчины. Группа А. 5-й тур. Германия — Словения;
15:30. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. Финал;
15:46. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. Финал;
16:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Кольца. Финал;
16:30. Гребной слалом. Мужчины, женщины. Экстрим-слалом. Квалификация;
16:30. Стрельба. Женщины. Скит. Финал;
16:30. Теннис. Женщины. Парный разряд. Финал;
16:35. Водное поло. Женщины. Группа В. 5-й тур. Италия — Испания;
16:40. Спортивная гимнастика. Женщины. Разновысокие брусья. Финал;
17:00. Гандбол. Мужчины. Группа В. 5-й тур. Венгрия — Франция;
17:10. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. Финал;
17:24. Спортивная гимнастика. Мужчины. Опорный прыжок. Финал;
18:00. Волейбол. Женщины. Группа А. 3-й тур. Китай — Сербия;
18:15. Баскетбол. Женщины. Группа С. 3-й тур. Германия — США;
18:30. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой этап. Франция — Китай. Польша — Латвия. Литва — Сербия. США — Нидерланды;
18:30. Хоккей на траве. Мужчины. 1/4 финала. Нидерланды — Австралия;
19:30. Водное поло. Женщины. Группа А. 5-й тур. Канада — Нидерланды;
19:30. Плавание. 50 м кролем. Женщины. 1500 м кролем. Мужчины. Финалы;
20:00. Гандбол. Мужчины. Группа В. 5-й тур. Дания — Норвегия;
20:05. Лёгкая атлетика. 100 м. Мужчины, полуфинал. 800 м. Женщины, полуфинал. 1500 м. Мужчины, полуфинал. 400 м. Мужчины, предварительный раунд;
20:10. Плавание. 4х100 м комплексом. Мужчины, женщины. Финалы;
20:55. Лёгкая атлетика. Прыжки в высоту. Женщины. Финал;
21:00. Хоккей на траве. Мужчины. 1/4 финала. Германия — Аргентина;
21:05. Водное поло. Женщины. Группа В. 5-й тур. Франция — Греция;
21:30. Фехтование. Мужчины. Командная рапира. Финал;
21:30. Лёгкая атлетика. Метание молота. Мужчины. Финал;
22:00. Баскетбол. Женщины. Группа В. 3-й тур. Австралия — Франция;
22:00. Волейбол. Женщины. Группа В. 3-й тур. Бразилия — Польша;
22:00. Гандбол. Мужчины. Группа а. 5-й тур. Испания — Хорватия;
22:30. Баскетбол 3х3. Мужчины. 1/4 финала;
22:50. Лёгкая атлетика. 100 м. Мужчины. Финал.