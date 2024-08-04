Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Статьи

Олимпиада-2024 в Париже — онлайн-трансляция соревнований 4 августа 2024

Главный финал Олимпиады для России — уже сегодня! Девятый день Игр в Париже. LIVE
Валерия Кукалева Батраз Томаев
,
Мирра Андреева и Диана Шнайдер
Комментарии
Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют матч за золотые медали.

В воскресенье, 4 августа, в Париже пройдёт девятый день Олимпийских игр — 2024 в Париже. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию всех соревнований и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на Олимпиаде.

Главным событием воскресенья для российских болельщиков, безусловно, станет теннисный финал в женском парном разряде. Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер будут биться за золото, которое может стать первым и единственным для нашей страны на этих Играх. Начало — около 16:30 мск.

Также стоит обратить внимание на другие события дня: велогонку с участием россиянок Тамары Дроновой и Алёны Иванченко, теннисный финал Джокович — Алькарас и насыщенный вечер в лёгкой атлетике, в рамках которого будут разыграны медали в мужском беге на 100 м и женских прыжках в высоту.

Олимпиада-2024. Полное расписание соревнований
Олимпиада-2024. Медальный зачёт

Вы можете настроить удобный параметр автообновления с помощью кнопки под стрелкой.

📆 Главные события девятого дня Олимпиады-2024
Live Михаил Чесалин

📆 Главные события девятого дня Олимпиады-2024

Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня главный день Олимпиады для России, и от этого аж до дрожи пробирает. Сегодня станет понятно — будет ли у нас золото этих Игр. Или, скорее всего, так и не будет.

Сегодня Мирра Андреева и Диана Шнайдер играют в финале Олимпиады.

Главные события девятого дня Олимпиады-2024:
Главный финал России на Олимпиаде в Париже. Полное расписание девятого дня Игр-2024 Главный финал России на Олимпиаде в Париже. Полное расписание девятого дня Игр-2024
У России наконец-то будет золото?! Что посмотреть в девятый день Олимпиады-2024? У России наконец-то будет золото?! Что посмотреть в девятый день Олимпиады-2024?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android