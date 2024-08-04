Главный финал Олимпиады для России — уже сегодня! Девятый день Игр в Париже. LIVE

В воскресенье, 4 августа, в Париже пройдёт девятый день Олимпийских игр — 2024 в Париже. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию всех соревнований и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на Олимпиаде.

Главным событием воскресенья для российских болельщиков, безусловно, станет теннисный финал в женском парном разряде. Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер будут биться за золото, которое может стать первым и единственным для нашей страны на этих Играх. Начало — около 16:30 мск.

Также стоит обратить внимание на другие события дня: велогонку с участием россиянок Тамары Дроновой и Алёны Иванченко, теннисный финал Джокович — Алькарас и насыщенный вечер в лёгкой атлетике, в рамках которого будут разыграны медали в мужском беге на 100 м и женских прыжках в высоту.

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