Паника Польши и злость Франции. Кто сыграет в 1/4 финала Олимпиады в мужском волейболе

На мужском волейбольном турнире Олимпиады-2024 позади групповой этап. Восемь сильнейших команд прошли в 1/4 финала. Подводим итоги первой стадии турнира и рассказываем о самых интересных событиях 3-го тура.

Паника тура — сборная Польши

Польша — Италия, матч ОИ-2024 Фото: volleyballworld.com

После матча с Италией иначе как паникой состояние поляков не назовёшь. Все ждали как минимум равной борьбы, а получилось 1:3. При том что третий сет также вполне мог остаться за итальянцами, лишь сверхусилия поляков при счёте 21:23 позволили продлить мучения.

Иначе игру сборной Польши пока не назвать. Никола Грбич пока не совсем понимает, как сложить работающий пазл из набора дорогих и качественных деталей. Бартош Курек критикует себя, но не прибавляет в игре. В доигровке чехарда: Томаш Форналь явно не восстановился до конца, Вильфредо Леон играет с перепадами. Светлым пятном до какого-то момента в 3-м туре был Камиль Семенюк, но и он в итоге наошибался, а Александр Сливка пока в принципе не выглядит готовым к Олимпиаде. Радуют центры, но только ими матчи не выигрываются.

Конечно, нельзя забывать, что победители последних Олимпиад очень тяжело начинали турнир. Но у поляков ко всему ещё и фантомные боли: эта команда пять раз подряд вылетала в 1/4 финала Олимпиады, а сейчас играть им со Словенией — командой, которая в последние годы частенько побеждала парней Николы Грбича. Впрочем, в случае победы поляки явно выдохнут и могут раскрыться.

Что до Италии, то здесь всё спокойно. Может быть, даже слишком? Всё-таки команда у Фердинандо де Джорджи молодая. Хоть уже и очень опытная. Япония в четвертьфинале не выглядит проблемой, а вот дальше, вероятно, предстоит сыграть с хозяевами.

Скандал тура — сборная Франции

Андреа Джани Фото: volleyballworld.com

Французы проваливали матч со Словенией, но смогли его перевернуть, уйти с матчболов в третьем сете и довести встречу до пятой партии. А там случился скандал. При счёте 10:9 в пользу Франции словенец Тине Урнаут нечисто принял подачу Бартелеми Шиненьезе. Повтор показывает, что там скорее была ошибка. Арбитры часто лояльно относятся к первому касанию, вот и на этот раз швейцарец Владимир Симонович дал продолжиться игре, что возмутило французов. Мяч был проигран, негативные эмоции выплеснулись. В итоге поражение – 2:3.

После матча французы негодовали. Женя Гребенников просил ещё раз объяснить ему правила волейбола, Бенжамен Тоньютти отметил, что у команды не первый раз возникают вопросы к судейству Симоновича. А главный тренер Андреа Джани заявил, что хоть и зол на решение судьи, игрокам не стоило предъявлять претензии, пока эпизод не был доигран.

С Джани не поспоришь. Получи Франция +2 в том моменте, вряд ли хозяева Олимпиады отпустили бы победу. Ну а теперь им предстоит четвертьфинал с Германией.

Расслабленность тура — сборная США

Япония — США, матч ОИ-2024 Фото: volleyballworld.com

Американцы уверенно провели два сета матча с Японией, которой нужна была одна партия, чтобы пройти в плей-офф, но внезапно встали в третьем игровом отрезке, чем «самураи» воспользовались. Кто-то даже начал строить теории заговора, но здесь скорее команда Джона Спироу просто расслабилась после двух слишком лёгких сетов. Нечто подобное мы наблюдали и в игре с Германией. На этот раз собраться получилось быстрее — 3:1, американцы идут без поражений.

Японцы же совсем не похожи на себя образца Лиги наций. Кажется, слова о медалях так и останутся словами. Пока не видно, за счёт чего команда Филиппа Блена сможет обыграть Италию. Хотя в плей-офф, конечно, давление будет совсем другим, и с кем оно сыграет злую шутку — вопрос.

Уверенность тура — сборная Германии

Аргентина — Германия, матч ОИ-2024 Фото: volleyballworld.com

В матче с Аргентиной немцам нужны были две партии для гарантии четвертьфинала, а вот латиноамериканцев устраивала только сухая победа. Но команда Михала Винярского вышла настолько отмобилизованной, что просто камня на камне не оставила от подопечных Марсело Мендеса. Германия — сюрприз этой Олимпиады. Но в четвертьфинале с хозяевами им будет очень непросто.

Ну а Аргентина не смогла повторить бронзовый успех Токио. Теперь эту команду ждёт перестройка. Факундо Конте уже объявил о завершении карьеры, Лусиано Де Чекко продолжит играть в клубе, но склоняется к тому, чтобы завязать со сборной.

Грусть тура — Подрашчанин и Атанасьевич попрощались со сборной

Марко Подрашчанин Фото: volleyballworld.com

Так получилось, что матч Сербии и Канады уже ничего не решал, обе сборные вылетели досрочно. В итоге сербам удался камбэк со счёта 0:2, а затем и с 7:10 на тай-брейке. Авторами погони стали в первую очередь диагональный Александр Атанасьевич и блокирующий Марко Подрашчанин. Для обоих это был последний матч в форме сборной. Атанасьевич оформил пять эйсов, как в лучшие годы.

Будущее сборной Сербии выглядит туманным, лидеры стареют, а молодая поросль не сказать, что выдающаяся. Вряд ли эта команда может рассчитывать на что-то в ближайшем олимпийском цикле.

Ну а Канада хоть и не смогла выиграть ни разу в Париже, получила бесценный опыт. У Туомаса Саммельвуо есть костяк, на котором можно построить крепкую команду. Здесь у «кленовых» всё впереди.

Скука тура — матч Бразилия — Египет

Бразилия — Египет, матч ОИ-2024 Фото: volleyballworld.com

Традиционно в эту рубрику попадает игра с участием Египта. Африканская команда — явный пассажир на этом празднике волейбола. Бразильцы размялись и заодно обеспечили себе путёвку в четвертьфинал.

Дальше им будет куда сложнее — сборная США выглядит фаворитом матча 1/4 финала. Но Бразилия хоть и переживает не лучший период в своей истории, может победить в одном матче любого соперника.

Кто с кем сыграет в четвертьфиналах

Все мужские четвертьфиналы пройдут в понедельник, 5 августа. Пары выглядят следующим образом:

10:00 мск. Словения (третий посев) – Польша (6);

14:00. Италия (1) – Япония (8);

18:00. Франция (4) – Германия (5);

22:00. США (2) – Бразилия (7).

В полуфиналах победитель первого четвертьфинала сыграет с сильнейшим в четвёртой паре, а лучший во втором матче — с лучшим в третьем. Шутки кончились, теперь ни у кого нет права на ошибку. Пока олимпийский турнир полностью оправдывает ожидания, впереди самое интересное!