Самые яркие образы Ша'Карри Ричардсон
Ша'Карри Ричардсон была главной претенденткой на золото ОИ-2024, но взяла лишь серебро. Традиционно американка удивила фанатов на Играх ярким образом. Собрали самые необычные наряды Ша'Карри!
Яркие волосы
В 2021 году Ричардсон впервые громко заявила о себе на публике. Ша'Карри с синими волосами стала четвёртой самой быстрой американкой в истории.
Дерзкий образ
С яркими рыжими волосами Ша'Карри отобралась на ОИ-2020, но не поехала на турнир из-за проваленного теста на марихуану.
Странный наряд
В крайне экстравагантном образе куклы Барби Ричардсон вернулась в спорт после дисквалификации.
Милая школьница
На национальном отборе на ЧМ-2022 американка появилась в милых гольфах и с галстуком. Забавный образ школьницы не помог Ша'Карри попасть на ЧМ.
Экстравагантность
Остаток сезона Бриллиантовой лиги Ричардсон бегала с фиолетовыми волосами.
Откровенность
На национальном отборе на ЧМ-2023 Ша'Карри стала лучшей в откровенном наряде с глубоким вырезом и ярко-рыжими волосами.
Строгая леди
При этом бо́льшую часть сезона Ричардсон бегала в более строгом образе: с длинными косами и дерзкими стрелками.
Самая быстрая женщина
На победном для себя ЧМ-2023 американка тоже была скромна. Волосы с крашеными красными концами были собраны в косы, а длинные ногти спилены перед финалом.
Колоритный стиль
На старте Бриллиантовой лиги в этом сезоне Ша'Карри удивила всех короткой афроукладкой.
Ретро
Национальный отбор на Олимпиаду Ричардсон проходила в ретрообразе: c элегантной укладкой и ободком. Хотя без длинных ногтей не обошлось.
Классика
На ОИ-2024 Ша'Карри сначала появилась с длиннющими ногтями, крупными аксессуарами и длинным хвостом.
Серебряный наряд
На финал американка вышла в более сдержанном образе: волосы собрала в пучок, а аксессуаров стало меньше.
Откровенные наряды и экстремальный маникюр. Самые яркие образы Ша'Карри Ричардсон
Читайте также
Snoop Dogg попробовал себя в фехтовании. Видео
Венесуэлец вернулся на Олимпиаду спустя 40 лет
Векич повторила особое достижение Дементьевой
Как менялось золото летних ОИ с 1948 по 1996 год
Как менялось золото летних Олимпиад с 2000-х
Пёс-терапевт в сборной США по гимнастике. Видео
Гризманн показал, как следит за ОИ-2024. Видео
5 самых дорогих футболистов в истории ОИ
Саблистка на 7-м месяце беременности сыграла на ОИ
Кто самый высокий и низкий баскетболист ОИ-2024?
10 стран по медалям летних ОИ в истории
Огненный танец от регбистов Франции на ОИ. Видео
Топ-5 стран по выплатам за золото ОИ-2024
Брейк-данс под дождём от спортсмена на ОИ-2024
10 самых высокооплачиваемых спортсменов на ОИ-2024
5 самых дорогих футболистов на Олимпиаде-2024