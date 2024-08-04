Удивит ли Россию велогонщица, блиставшая по юниорам? Кто такая Алёна Иванченко

Девушка дебютирует на Олимпийских играх. Она прекрасно понимает, что будет непросто, но попробует показать себя.

4 августа в Париже разыграют последний комплект наград в шоссейных велогонках. На улицах французской столицы состоится женская групповая гонка. В ней примут участие две россиянки – Тамара Дронова и Алёна Иванченко. Для Тамары это будет первый и последний старт на ОИ-2024.

Иванченко — лучшая по юниорам

Россиянка пока делает свои первые шаги на серьёзном взрослом уровне. Олимпийские игры в Париже станут для неё дебютными.

Спортсменке всего 20 лет. И к этому возрасту она обзавелась золотыми медалями юниорского чемпионата мира и Европы. Оба успеха, кстати, случились в 2021 году в индивидуальных гонках. Это её профиль.

Алёна Иванченко Фото: imago images/Sirotti/ТАСС

Однако на Играх было решено участвовать только в групповой. Ясно, что Алёна далеко не фаворит. Она осознаёт этот факт и не строит иллюзий.

– Вы едете на Олимпиаду, но в фаворитах будут другие, более опытные.

– Конечно, я это понимаю. Там у всех будет другой расклад, другие эмоции и другая атмосфера. У меня пока на шоссе только золото в юниорах, – сказала Иванченко в интервью «Матч ТВ» перед поездкой в Париж.

«В школе рекламировали многие виды спорта»

Прежде чем начать крутить педали, Алёна стояла на коньках, занимаясь фигурным катанием, и пробовала себя в художественной гимнастике. А в велоспорт пришла в девять лет и начала путь в Великом Новгороде.

Алёна Иванченко на льду Фото: Из личного архива Алёны Иванченко

«В школу приходили и рекламировали многие виды спорта, в том числе и велоспорт, так я и начала заниматься – просто решила прийти посмотреть. И мне всё это стало интересно. Было много разных видов деятельности. Это не то, что мы там всё время ездили на велосипеде… Зимой мы бегали на лыжах, были игры на свежем воздухе, весной нас водили в бассейн, а летом уже ездили в велолагерь. Потом нас стали возить на соревнования в Питер. Было круто!» – рассказывала Иванченко в интервью «Матч ТВ».

Вот уже два года Алёна выступает за UAE Team ADQ. В этом сезоне на взрослом уровне спортсменка заняла 14-е место в общем зачёте Navarra Women's Elite classic и 23-е – в общем зачёте «Вуэльты Валенсии».

А кто не любит сладкое?

Алёна, как и все девочки, любит делать красивые фотографии. Конечно, в её профиле в соцсетях больше всего о спорте. Но нашлось место и таким, тёплым фотокарточкам. Десерты на них – это что-то на прекрасном!

Алёна Иванченко с кофе Фото: Из личного архива Алёны Иванченко

Алёна Иванченко верит, что нет ничего невозможного. Что ж, смотрим на грядущую женскую велогонку с оптимизмом. Она начнётся в 15:00.